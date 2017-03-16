"Україна вражає": водоспади вражень

Цієї суботи, 18 березня, у тревел-шоу "Україна вражає" – калейдоскоп нових яскравих і незвичайних пам'яток України. Команда туристичного проекту "Інтера" впевнена: перш, ніж захоплюватися іноземними краєвидами, потрібно добре вивчити свою країну. А програма "Україна вражає" підкаже: куди, як і за скільки можна поїхати в найближчі вихідні.

"Друзі, всупереч будь-якій погоді і настрою, не відмовляйтеся від мрії про подорожі, збирайте валізи! – говорить ведуча тревел-шоу Валерія Мікульська. – Настає найчудовіший час для подорожей. І ми подбали про ваші маршрути! Залишилося тільки зробити вибір. Не знаєте куди їхати? Підкажемо! Немає сил? Змотивуємо!"

Цього разу команда проекту поділиться лайфхаками і власними враженнями від поїздок на український крайній північ, де базувався знаменитий Ігорів полк, до ландшафтного дива Дніпропетровщини– водоспадів в степу. А також покаже місце відпочинку австрійських аристократів – баронів Гредлів, які купили маєток на території нинішньої Львівщини за гроші... виграні в казино! У ці мальовничі місця кілька разів на рік з'їжджалося пів-Європи, щоб вдосталь пополювати і розважитися.

Разом з Валерією Мікульскою глядачі пройдуть випробування "українським Каньйоном диявола", побачать, який вигляд має покинутий людьми місто-привид Орбіта і побувають в унікальному природному заповіднику Мезинском парку. Команда тревел-шоу запевняє, що це – місце казкової краси і справжній рай для туристів! Місцеві гіди проклали тут маршрути на будь-який смак: для грибників і збирачів ягід, любителів історії та археології, фотографів і просто романтиків.



Не пропустіть! "Україна вражає" 18 березня о 9:00 на "Інтері" - https://youtu.be/2UJ4OKpXSw8