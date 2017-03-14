Прем'єри "Речдокe": знахідка в ковбасному цеху, любовний трикутник і справа нальотчиків

З вівторка по четвер в ефірі телеканалу "Інтер" – нові розслідування найзухваліших, незвичайних і гучних злочинів минулого століття в циклі детективних докудрам "Речдок".

У вівторок, 14 березня, о 15:50 глядачі "Інтера" побачать прем'єрний випуск "Речдоку" під назвою "Сервелат для "Білого дому". Злочин, про розкриття якого йде мова, відбувся у 1977 році. Під час міліцейської перевірки працівників м'ясокомбінату у робочого Миколи Якимова виявлено пошкоджений нагородний значок майора ОБХСС. Чоловік пояснив, що знайшов його в фарші, який готувався за спецзамовленням місцевого "Білого дому". Власником значка, згідно картотеки, виявився майор Дмитро Чижов. Незабаром робочий Якимов гине під колесами машини. Слідство підозрює, що ця смерть не випадкова. Розслідування даної справи йшло під грифом "таємно".

"Напевно, це навіть добре, що звичайні мешканці міста Шахти не знали про цю історію, – розповідає ведучий проекту Артем Позняк.– Тому що тоді чутки про туалетний папір в ковбасі здавався б їм просто квіточками! В апараті, де перемолювали фарш, знайшли нагородний жетон офіцера ОБХСС. Логічне запитання: якщо жетон опинився в м'ясорубці, де його власник?.. Можливу відповідь і сьогодні страшно навіть вимовити вголос".

У середу, 15 березня, о 15:50 в ефірі телеканалу – наступна прем'єрна серія проекту – "Справа в капелюсі". Під час транспортування тижневої виручки маслосирбази було застрелено водія Олександра Попова і бухгалтера Серафима Стеблова. Грабіжники викрали 380 тисяч рублів і зняли старовинне кільце з пальця Стеблової. Оперативна група встановила, що водій був співучасником злочину, так що подільники просто позбулися його. Випадковий свідок – сторожиха складу – встигла побачити нападників і підібрала фетрового капелюха, який злетів з голови одного з них. Саме головний убір і став речовим доказом, який допоміг розслідувати цю непросту справу.

"Найбільш характерними злочинами перших повоєнних років були грабежі і розбійні напади, – говорить шеф-редактор програми "Речдок" Олег Гершкович. – І пов'язані вони були в основному з продуктами і золотом. Чому? Та дуже просто: в період голоду, нестачі продуктів гроші взагалі втрачають свою цінність, а золото – частково. Ну, яка розсудлива людина сьогодні обміняє кільце на буханець хліба? А ось у воєнні та перші післявоєнні роки це було дуже часть. Тому виник прошарок людей, що мали доступ до продуктів, і завдяки цьому у них з'явилося золото. Саме воно стало найважливішим засобом заощадження багатства. Золото прагнули придбати, щоб убезпечити себе. "На чорний день" тримали борошно, сіль, сірники і золото. Про розгул післявоєнного бандитизму якраз і розповідає наша серія "Справа в капелюсі".



У четвер, 16 березня, 15:50 глядачів чекає ще одна прем'єрна серія "Речдоку" – історія любовного трикутника, зради і вбивства з багатьма невідомими. Події, які лягли в основу справи "Велике почуття", трапилися в 1981 році в місті Новополоцьк. В орендованій кімнаті було знайдено тіло студентки педінституту Світлани Сосновської. Підозра падає на двох хлопців, які залицялися до дівчини: на сина ректора Ігоря Васяновича та молодого викладача Павла Явтушка. Слідство намагається знайти Ігоря, але навіть його батькові невідомо місцезнаходження сина. Викладача Явтушка знаходять в заміському будиночку, але, судячи з його поведінки, Павло навіть не підозрює про трагедію. Або прекрасно вміє контролювати себе. Хто винен у смерті дівчини? І як з цією справою пов'язані кілька номерів скандально відомого і забороненого в той час в нашій країні американського журналу "Хастлер"?

Не пропустіть прем'єрні випуски "Речдоку" і кращі серії минулого сезону проекту на цьому тижні у будні о 15:50 на "Інтері"!