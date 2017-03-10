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З цієї суботи "Україна вражає" ще більше

З цієї суботи "Україна вражає" ще більше

10 березня 2017 | 11:08

Чи знаєте ви Україну так, як знає її команда проекту "Україна вражає"? Разом із ведучою програми Валерією Мікульскою глядачі кожну суботу вирушають в нові подорожі по нашій країні, вивчають її краси, дізнаються історії та легенди, відкривають нові маршрути для незабутніх поїздок.

Цієї суботи в ефірі "Інтера" – особливий випуск тревел-шоу. На прохання телеглядачів "Україна вражає" збільшується за часом і виходитиме не в 30-хвилинному форматі, а з 9:00 до 10:00.

До того ж, тепер наприкінці кожного сюжету глядачі зможуть побачити зручно оформлену корисну інформацію: точна адреса пам'ятки, який транспорт допоможе до неї дістатися, які населені пункти є поблизу, чи розвинена тут туристична інфраструктура, а також – скільки часу необхідно для цього маршруту.

"Ми ростемо і змінюємося, прислухаємося до ваших побажань, щоб нашим глядачам ще сильніше хотілося подорожувати і відкривати для себе нашу країну, – говорить Валерія Мікульська. – Незмінним залишається те, що в нашій програмі ви побачите тільки справжні емоції і тільки перевірені командою "Україна вражає" чудесні місця України".

Цього разу команда проекту поділиться власними враженнями від поїздки до Коростишівського кар'єрного парку, розповість про одне із семи чудес України – Хотинську фортецю, геологічний феномен – Канівські гори, рай для клишоногих – ведмежий санаторій в Карпатах і про унікальні гори з решток молюсків і водоростей – Подільські Товтри. Команда проекту також покаже найбільший лиманний парк країни- Кришталеву печеру, яка грає всіма кольорами веселки, і запропонує власний туристичний маршрут Вінницею. І це – далеко не все, чим вразить і порадує оновлений суботній випуск програми "Україна вражає".

Не пропустіть! 11 березня в 9:00 на "Інтері".

До речі, запросити команду проекту у гості, щоб розповісти і показати, чим багатий ваш край, можна через офіційну сторінку проекту на Facebook .

"Україна вражає" у новому форматі https://www.youtube.com/watch?v=Hwp3MqTeW-Q

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