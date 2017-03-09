8 березня 8 млн глядачів подивилися концерт Олега Винника на "Інтері"

8 березня на телеканалі "Інтер" розпочалося зі святкового випуску програми "Ранок з "Інтером" і ранкового подарунка всім телеглядачкам – зустрічі з Олегом Винником. За кількістю запитів в інтернеті співак входить в трійку найпопулярніших українських артистів, щорічно у нього проходить по 150 сольних виступів. І все – з аншлагом!

У своєму насиченому графіку Олег знайшов час, щоб прийти в гостьову студію "Ранку з "Інтером", поспілкуватися з ведучою Анастасією Даугуле, розповісти про свої секрети і привітати прекрасну половину з першим весняним святом. Олег розповів, як виник його знаменитий хіт "Ніно", про роки роботи в Німеччині без відпусток і вихідних, про те, що їжа для нього – зовсім не культ і що хороша сковорідка – це гарний подарунок на 8 Березня. "Я - людина практична і конструктивна, - зізнається музикант. - Сам люблю готувати і розбираюся в гарному посуді. Хоча часу на підготовку дуже мало. Але - сковорідок багато не буває! Так що для мене сковорідка – це дуже важлива річ. Вважаю, що це хороший подарунок. Або, припустимо, можна ще подарувати пральну машину..." Крім того, співак – постійний учасник благодійного онлайн-аукціону "Інтер" – дітям". Тому в студію він приніс черговий лот - ексклюзивну футболку авторської роботи, яку для артиста спеціально створили в США. І цей концертний наряд музиканта теж може стати гарним подарунком для однієї з учасниць аукціону deti.inter.ua.



А ввечері в ефірі "Інтера" прихильниць артиста чекав ще один презент – сольний концерт Олега Винника "Я не втомлюся". Він став лідером святкового дня серед цільової аудиторії 18+ в Україні, а також за комерційно привабливою аудиторією 18-54 у великих містах. Частка концерту склала 23% за 18+ (Україна) і 14,8% за 18-54 (50+). В Україні концерт подивилися майже 8 млн глядачів.



В цілому за результатами дня "Інтер" став лідером 8 Березня серед українських телеканалів з часткою 14,2% за аудиторією 18+ (Україна).



Олег Винник в студії програми "Ранок з Інтером"



Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+, 18-54 (міста 50тис.+). Дані розраховані для доби і для слота події за 8.03.2017 р. (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch# (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК