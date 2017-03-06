Ведучими шоу "Орел і решка. Перезавантаження" стали ді-джей і зірка "Інстаграма"

У неділю, 5 березня, на телеканалі "Інтер" стартував новий сезон популярного тревел-шоу - "Орел і решка. Перезавантаження" виробництва TeenSpirit Studio. Команда проекту знову відвідає 40 найцікавіших і найяскравіших місць нашої планети, які найбільше вразили й учасників, і глядачів перших сезонів. Ось тільки досліджувати міста будуть нові ведучі, до цього часу не знайомі глядачам. Отже, представляємо: шоумен і ді-джей Антон Птушкін, а також відеоблогер і зірка "Інстаграма" Анастасія Івлєєва.

Для Антона Птушкіна зйомки в "Орлі і решці" - дебют на телебаченні. За освітою він соціолог, працював на радіо. Антон веде свій відеоблог на YouTube, завдяки якому і потрапив в проект. Правда, стати ведучим "Орла і решки" йому вдалося не відразу. "Почалося все з того, що ми з друзями полетіли в Нью-Йорк, - розповідає він. - І після поїздки я виклав на YouTube кілька роликів про цю подорож. Після чого відразу кілька знайомих написали мені: "Слухай, зараз йде кастинг на ведучих шоу "Орел і решка". Чому б тобі не спробувати? "Я подумав: "А дійсно, чому б не спробувати?" Відправив анкету, кілька промо-роликів і... нічого не відбулося. Ніхто навіть не відповів. Це було у 2015 році. Тому, коли 4 місяці тому мій друг знову запропонував сходити на кастинг "Орла і решки" з ним за компанію, я скептично посміхнувся. Але пішов. і несподівано для себе пройшов!"

У Анастасії Івлєєвої, на відміну від колеги ведучого, є телевізійна освіта і досвід роботи на ТБ. Однак популярність дівчині приніс її відеоблог на YouTube і публікації в "Інстаграмі". "Скільки себе пам'ятаю, я мріяла про подорожі і завжди з цікавістю спостерігала за тревел-проектами, - зізнається Настя. - Ще в дитинстві мені здавалося: це - робота мрії! Коли з'явилася передача "Орел і решка", я моментально закохалася в формат: хлопці цікаво подавали інформацію про різні країни і міста, смішно реагували на різні ситуації. Тоді я вирішила, що піду вчитися на телеведучу і буду прагнути працювати у подібній програмі. Моя мрія збулася! Крім того, до проекту я була за кордоном лише у двох країнах. Обставини не дозволяли мені часто подорожувати. Тож "Решка" буквально відкриває для мене світ!"

У кожному місті на Настю й Антона чекають нові емоції, нові пригоди, а також нові випробування та експерименти. Хоча відзнята лише частину сезону "Орел і решка. Перезавантаження", ведучим вже є що розповісти. "Одне з найяскравіших вражень для мене - підйом на гору Пік Адама на Шрі-Ланці, - згадує Настя. - Туди ведуть 4800 сходинок різного нахилу, висоти і складності. Ми піднімалися 4 години майже без зупинок! Це було справжнє випробування на витривалість. Я думала, ватяні ноги залишу десь на середині шляху (сміється). При цьому потрібно ж було ще знімати! Але коли піднялася на вершину - зрозуміла: це того варте! Приголомшливий вид і відчуття! Хоча там і було дуже холодно. Потім на нас ще чекав спуск тими самими майже п'ятьма тисячами сходинками. На ранок я не відчувала ніг! А в Бангкоку я занурювалася з аквалангом до акул - від страху і щастя завмирало серце".

Антону найбільше запам'ятався водний атракціон: "Для мене найважче було спуститися з 40-метрової водної гірки у Ріо. Це друга за висотою водна гірка в світі, як 17-поверховий будинок! Якби не "Орел і решка", я б в житті туди не поліз, а так - довелося. Та ще два рази! З хвилюванням чекаю наступних міст і треную жижки. Упевнений, що продюсери програми, знаючи про мою "любов" до атракціонів, підкинуть мені що-небудь ще більш високе і екстремальне" .

Зйомки шоу "Орел і решка. Перезавантаження" у самому розпалі, тож і на ведучих, і на телеглядачів чекає багато сюрпризів. Не пропустіть! Щонеділі об 11:00 на телеканалі "Інтер".

"Орел і решка. Перезавантаження" у Гонконзі