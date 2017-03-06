"Групи смерті" та "сині кити" не такі вже й далекі. Вони "Стосуються кожного"

Вже більше місяця Україну лихоманить від розмов про "групи смерті" в мережі. Самогубство дівчинки Вілени Півень в Маріуполі стало першим і поки єдиним офіційно підтвердженим випадком суїциду, вчиненого підлітком після гри. З початку лютого цього року правоохоронці запобігли спробам дитячих самогубств в Луцьку, Херсоні, Івано-Франківську, Рівному, Чернігові та Києві.

Сьогодні, 6 березня, о 18:00 на телеканалі "Інтер" учасники і експерти ток-шоу "Стосується кожного" з'ясовуватимуть, чому подібні "ігри" набули такої актуальності серед підлітків? Що робити і куди звертатися батькам, які дізналися, що їхня дитина "у грі"? А головне - як зупинити "гру" і врятувати дитину?

У спеціальному випуску "Стосується кожного" на зв'язку зі студією - батьки, діти яких зараз "у грі", учасники "ігор", яким вдалося вчасно зупинитися, і діти, які допомагають тепер ровесникам вирватися зі смертельного квесту. У програмі також візьмуть участь представники кіберполіції, ювенальної превенції і найкращі психологи країни. Разом учасники випуску спробують виробити механізм порятунку підлітків від згубної розваги.

Вперше інформація про "групи смерті" з'явилася минулої весни: підлітки вступали в спеціальні спільноти і закінчували життя самогубством. Сьогодні для цього достатньо опублікувати на своїй сторінці хештег: "синій кит", "хочу в гру", "тихий будинок", "розбуди мене о 4:20", "я в грі"...

"Раніше, коли у нас виникали проблеми, ми йшли або до батьків, або у двір до друзів, - каже Антон Нікітін, один з експертів програми і головний редактор телеканалу "Інтер". - А зараз діти йдуть у віртуальний простір і вважають, що там їх знають краще. Вони думають, що покінчити життя самогубством - це сильний крок. Я ж упевнений, що сильний крок - це зупинитися і розповісти про проблему. Важливо, щоб діти розуміли, що найголовніша цінність - це життя. А найбільша трагедія і найбільший смертний гріх - це відчай і зневіра".

За даними департаменту кіберполіції щодня сотні дітей вступають в "групи смерті". Небезпечні ігри з'явилися не тільки в Україні, але й в Казахстані, Латвії, Естонії та інших країнах.

"Півтори години тому, виступаючи перед аудиторією, я сказала, що в цьому житті знаю все! - поділилася своїми враженнями під час зйомок програми Ада Роговцева, народна артистка України. - Але зараз можу сказати, що нічого не знаю! Я навіть не уявляла, яка смертельна небезпека підстерігає сучасних дітей в соціальних мережах".

Як можна контролювати своїх дітей, коли вони знаходяться в мережі Інтернет? Чому відео з китами так приваблює молоде покоління? Чи знаєте ви, чим займається ваша дитина, коли сидить за комп'ютером?

Дивіться сьогодні о 18:00 на "Інтері". Це дійсно "Стосується кожного"! https://www.youtube.com/watch?v=glpkARoIgAo&feature=youtu.be