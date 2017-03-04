Новий сезон програми "Удачный проект": прості рішення знайомих проблем

У неділю, 5 березня, на телеканалі "Інтер" – прем'єра нового, четвертого сезону програми "Удачный проект". Як і раніше, кожен випуск передачі – це ремонт одного приміщення, зроблений командою програми з душею, розумом і на совість. Головний тренд нового сезону – smart-рішення для тих, хто за розумне витрачання коштів не на шкоду якості і хто впевнений: стильний дизайн необов'язково повинен бути дорогим. Особливу увагу буде приділено не тільки облагороджуванню дачних приміщень і ділянок, але і ремонту таких складних квартирних зон, як кухня і ванна кімната.

У проекті залишаються вже полюбилися глядачам рубрики – "Хендмейд", "Садова кулінарія", "Нове життя старих речей" і "Поради по догляду за садом і городом". Крім того, в 2017 році будуть з'являтися і нові розділи, адже проект постійно розвивається і реагує на запити аудиторії програми. Так, однією з нових фішок цього сезону стануть прості рішення знайомих проблем. На кухні шпалери відклеїлися? Роздумуєте, як підручними засобами повернути стіні акуратний вигляд? "Удачный проект" запропонує відразу кілька варіантів вирішення цих питань. Глядачі дізнаються, як зробити ремонт житла не тільки з фантазією, але і з розумом. І як домогтися "вау"-ефекту за допомогою однієї тільки фарби. Адже справа тут – в деталях! Також команда проекту відповість на питання, актуальні для будь-якого українця: як розібратися з енергоефективністю приміщень, щоб взимку не боятися платіжок за опалення? І – ще цікавіше – як оновити інтер'єр практично без витрат, використовуючи вже наявні у вас речі?

За період свого існування команда програми "Удачный проект" отримувала масу заявок з проханням вдихнути нове життя в стару і обридле або, навпаки, тільки що придбане і ще необжитое приміщення. Рік від року їх кількість тільки зростає.

"Можу сказати, що дуже скучив за цим хвилюючим поглядів наших учасників, по їхніх очах, повним надій, – каже ведучий програми Роман Кадємін. – Програма стала по-справжньому народною. Суджу з цього з особистого досвіду – я отримую величезну кількість дзвінків і листів від людей, які хочуть взяти участь у знімальному процесі. А це означає, що глядач не тільки нас любить, але і, що навіть більш важливо, – довіряє. Це так класно, коли у тебе є можливість дарувати людям радість!"

Не пропустіть оновлений "Удачный проект" в ефірі телеканалу "Інтер" в неділю, 5 березня, о 8.10. У цьому випуску телеведучий Роман Кадемін і команда програми будуть досліджувати таємниці мінімалізму і візьмуться за незвичайну завдання – створити затишну спальню для молодят... без декору! "Родзинка" випуску – унікальний шафа, який практично не займає місця, але вміщує цілий світ!