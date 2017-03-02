"Інтер" – дітям" збирає кошти на нове обладнання для реанімації дитячої токсикології Охматдиту"

Сучасний апарат штучної вентиляції легенів Avea, кошти на який збиралися спільними зусиллями практично весь минулий рік, 15 лютого 2017 року було доставлено у відділення інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей НДІ ПАГ. За короткий період своєї роботи він врятував уже двох малюків. А завдяки доставленому в ПАГ у минулі роки обладнанню - апарату для підтримки дихання новонароджених і апарату краніоцеребральної гіпотермії - 70 дітей не просто вижили, а й залишилися здоровими. Лікарі кажуть, що обладнання не відпочиває ні хвилини. Ось чому благодійна ініціатива "Інтер" - дітям" триває!

"За кілька років наш аукціон з разового марафону до Дня святого Миколая перетворився на постійно діючий благодійний проект, який об'єднує тисячі людей, - каже Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. - Тут важливий момент довіри: будь-яка нормальна людина хоче зробити щось вартісне у своєму житті і хоче бачити результат. Особливо, якщо це стосується дітей. Тому збільшується кількість людей, які беруть участь у наших ініціативах. І ми продовжуємо наш аукціон, будемо продовжувати допомагати обладнанням, допомагати лікарям рятувати дитячі життя".

До фонду звернувся Український центр дитячої токсикології інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ "ОХМАТДИТ", з яким телеканал раніше співпрацював. У 2015 році ведучі "Інтера" озвучували збірник аудіоказок "Казки, що виховують", кошти від продажу якого пішли на допомогу маленьким пацієнтам, страждаючим нирковою недостатністю. І ось – нова мета, нова велика задача – апарат інтенсивної вентиляції легенів експертного класу VELA для дітей від 3 до 18 років для реанімації Центру дитячої токсикології.

Щорічно в цьому медичному закладі проходять лікування більше тисячі дітей зі всієї України. Багато з них відносяться до групи важких і вкрай важких пацієнтів. Діти перебувають на лікуванні у відділеннях Центру протягом усього року, а деякі – кілька років: тут проходить їх дитинство... Одна з основних медичних завдань у боротьбі за дитяче життя – адекватне заміщення функції дихання. Як стверджують лікарі Центру, життя пацієнта і швидкість відновлення функції дихання безпосередньо залежать від якості і технічних характеристик апаратів штучної вентиляції легенів. Відділення реанімації Центру гостро потребує обладнанні експертного класу VELA.

Вартість апарату та необхідних для його роботи медикаментів – 710 тис. грн. На даний момент на рахунку фонду "Інтер" – дітям" вже зібрано 55 тис. грн. А на сайті онлайн-аукціону deti.inter.ua багато цікавих, незвичайних лотів. Будь-який бажаючий може придбати для себе або коханої людини унікальний подарунок, який не купиш у звичайному магазині: майстер-клас від відомої людини, екскурсію за лаштунки шоу або участь у зйомках програми, диски, книги або фотографії з автографами зірок, причому не тільки українських, а й світових: Антоніо Бандераса, Тома Круза... Ви можете одночасно зробити відразу два важливих вчинки -подарувати унікальну емоцію близькій людині і взяти участь в порятунку життя дітей. Приєднуйтесь! Робити добро треба, робити добро – легко!

Як і раніше, творча команда "Інтера" буде розповідати про нові лоти, їх реалізації і час аукціону. Разом ми будемо рятувати дитячі життя.

Разом ми можемо багато! – "Інтер - дітям"