Українські Венеція, Антарктида та особливе місце для росту зарплати - в новому випуску "Україна вражає"

Коли на дворі - вже не зима, але і весною цей погодний шабаш назвати складно, тревел-проект "Україна вражає" пропонує універсальний набір маршрутів для натхнення і настрою.

"У будь-яку погоду в нашій країні є куди поїхати, що подивитися і... що продегустувати!» - запевняє ведуча програми Валерія Мікульська.

Отже, в суботу, 4 березня, о 9:00 на "Інтері" - новий, енергетичний, по-гоголівськи містичний і по-закарпатськи смачний випуск програми "Україна вражає".

У День пам'яті Миколи Васильовича Гоголя команда проекту проведе глядачів місцями, в яких геніальний прозаїк, поет, драматург і містик черпав натхнення. Ті, хто за зиму розтратив всі енергетичні ресурси, можуть взяти на замітку особливий маршрут до місця сили - унікального Поліського Стоунхенджа, "кам'яного селу" на Житомирщині. Ще один тур в пошуках себе - до рукотворного шедевру, водоспаду-каплиці на Хмельнниччині. Тут в печері знаходиться незвичайна капличка, де можна помедитувати і подумати про головне. А дзюрчання води допоможе розслабитися і краще зрозуміти свої справжні наміри і бажання.

Ще одна "водна" пам'ятка України - містечко Вилкове. Його жителі живуть на 72 острівцях в гирлі Дунаю і називають своє місто українською Венецією. Крім усього іншого, там є унікальний пам'ятник "Нульовий кілометр". Кажуть, що кожен, хто пройде крізь "нуль", отримає додатковий нулик до цифри щомісячного заробітку.

Глядачів цього випуску чекає цікава розповідь про дивовижні крейдяні гори на Сумщині, що схожі на декорації до фільму про Антарктиду. А також - пропозиція відпочити від міської метушні в Нагорянських печерах. Шанувальники гастрономічних турів зможуть дізнатися, що на них чекає в Закарпатті та де можна продегустувати унікальні голубці з листя хрону з вишнями.

"Вам знайоме відчуття, коли всередині борються скептик і фантазер? - інтригує Валерія Мікульська. - Я частенько відчуваю подібне, подорожуючи Україною. Вразити мою команду з кожною поїздкою стає все складніше, але нашій країні якимось дивним чином це вдається знову і знову. Метелики в розпал зими, в лісі - могли б ви таке уявити? А я бачила на власні очі! І таких чудес в Україні - безліч".

Відкинути подалі нудьгу, забути про занепад сил і згадати про дива можна щосуботи о 9:00 на "Інтері" - разом з проектом "Україна вражає".