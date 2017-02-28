На кухні проекту "Готуємо разом" вже три Андрії!

До 8 березня команда "Готуємо разом" підготувалася заздалегідь. На честь жіночого дня ведучі Андрій Доманський та Андрій Дромов навіть вирішили відкрити свої кулінарні таємниці! Вже 5 березня на глядачів програми чекають святковий настрій, освідчення в коханні, незвичайні рецепти, а також сімейні смачні секрети від Доманського, Дромова і... не тільки від них. Цієї неділі ведучі приготують страви, якими їх балували улюблені жінки.

"Раніше вони готували для нас, - розповідає Андрій Доманський. - А тепер ми, користуючись службовим становищем, вирішили зробити приємне їм і глядачам, поділившись нашими сімейними рецептами".

Спеціально для святкової програми Доманський оприлюднить фірмовий рецепт своєї сестри - вершкового супу з рибою і морепродуктами. Ведучий запевняє, що у цієї страви просто божественний смак! І він підкорить серця і шлунки абсолютно всіх присутніх за столом, незалежно від статі, віку і кольору очей.

Андрій Дромов знайшов гідну відповідь на кулінарний виклик співведучого. Виявляється, незважаючи на те, що усі святкові застілля вдома завжди готує він, є одна страва, до якої шеф-кухаря категорично не підпускає мама. Без її фірмових котлет не обходиться жодне свято, і саме вони першими зникають зі столу. Як жартує Доманський, за три роки спільної роботи Дромов 3825 разів згадував мамині котлетки. І тільки тепер цей сімейний секрет дізнаються мільйони.

А на десерт шанувальників проекту чекає ще один сюрприз! У гості до ведучих зазирне їхній колега - ведучий "Стосується кожного" Андрій Данілевич, якому тисячі жінок довіряють свої історії та долі. Данілевич теж поділиться одним з кулінарних надбань своєї сім'ї - рецептом вишневого пирога улюбленої бабусі. "Бабуся - особлива людина в моєму житті, - зізнається Андрій Данілевич. - Все дитинство я провів поряд з нею і дідусем. Нещодавно бабусі виповнилося 85 років, і ми відзначали цю дату всією родиною. У неї було дуже складне життя, а її історії - великий життєвий урок для мене особисто. І, звичайно, бабуся просто приголомшливо готує! Ніде і ні в кого я не їв таких смачних пирогів!"

Як вважає філософ від кулінарії Андрій Дромов - їжа є одним з проявів любові. Тому страви, приготовані коханими людьми, такі прекрасні і смачні.

"Ми хочемо не просто привітати милих дам, але й висловити подяку всім жінкам, які поруч з нами багато років, які нас годували, любили, виховували і продовжують це робити: нашим мамам, дружинам, бабусям, тіткам, сестрам, - говорить Андрій Доманський. - І закликаємо всіх чоловіків приєднатися до нас: згадати найтепліші моменти свого життя і найсмачніші страви, приготовані дбайливими руками улюблених жінок".

Дивіться святковий випуск "Готуємо разом" 5 березня о 9:00 в ефірі телеканалу "Інтер".

Анонс святкового випуску - https://www.youtube.com/watch?v=4RpT-o4KNf0