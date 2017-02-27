У шоу "Орел і решка" на "Інтері" - повне "Перезавантаження" і нові ведучі!

5 березня на шанувальників тревел-шоу "Орел і решка" чекає сюрприз: на телеканалі "Інтер" стартує прем'єра нового сезону популярного проекту. Творці програми вирішили влаштувати повне перезавантаження: з новими ведучими вирушити найцікавішими містами минулих сезонів.

У 2011 році команда шоу "Орел і решка" (виробництво - TeenSpirit Studio) вирушила у свою першу велику подорож найбільш примітними містами нашої планети. За шість років, поки вони колесили світом, у цих містах стільки всього змінилося, що творці проекту несподівано вирішили... повернутися. Але щоб не порушувати чистоту експерименту, досліджувати ці місця будуть нові, недосвідчені ведучі. Хто вони - телеглядачі дізнаються зовсім скоро, вже в першому випуску проекту.

У шоу "Орел і решка. Перезавантаження" на "Інтері" на нас чекає новий погляд на спекотний Лос-Анжелес, фактурний Сан-Франциско, божевільний Токіо, фантастичний Сінгапур, пафосний Лондон, вишуканий Париж... А також - Ріо-де-Жанейро, Бангкок, Гонконг, Катманду, Шрі-Ланку, Мехіко, Рим, Лас-Вегас, Гавану, Майямі, Берлін, Мадагаскар - всього 40 міст і напрямків. Кількість цікавих місць і яскравих вражень у них невичерпні!

- За 6 років у цих містах змінилося дуже багато чого: змінилися ціни, з'явилися цікаві розваги, нові готелі і ресторани, - каже генеральний продюсер проекту Олена Синельникова. - І саме життя в багатьох містах тепер інше. Наприклад, Непал пережив великий землетрус. У Сінгапурі знайшлося багато цікавинок, про які кілька років тому ми не знали. Та й ми самі стали набагато досвідченіші і можемо показати глядачам набагато більше. Тому ми вирішили зробити перезавантаження. Мені здається, цей сезон повинен бути надзвичайно цікавим. У шоу "Орел і решка. Перезавантаження" ми повернулися до формату путівника, щоб програма була не лише цікавою та пізнавальною, а й максимально корисною для глядачів.

Ведучі проекту "Орел і решка. Перезавантаження" розкажуть про те, як змінилися світові столиці за шість років, покажуть нові пам'ятки, назвуть актуальні ціни і випробують на собі ультранові розваги.

Перезавантаження шоу "Орел і решка" почнеться у Гонконзі. Минулого разу, в третьому сезоні проекту, це місто вразило Жанну Бадоєву та Андрія Бєднякова хмарочосами-велетнями, збило з ніг своїм божевільним темпом, засліпило нічними вогнями. Андрій навіть назвав Гонконг столицею світу. Чим мегаполіс здивує і вразить нових ведучих 5 років потому? Вважається, що для будь-якого туриста побувати у Гонконзі - свято. А побувати там у китайський Новий рік - справжня феєрія! Дивіться перший випуск тревел-шоу "Орел і решка. Перезавантаження" у неділю, 5 березня, о 11:00 на телеканалі "Інтер".

Прем'єра проекту "Орел і решка. Перезавантаження" на "Інтері"