Вбивство актриси і загибель фанаток Мусліма Магомаєва - в нових випусках "Речдока"

Каждую неделю цикл детективных докудрам "Вещдок" представляет три премьерных серии программы. На этой неделе зрители "Интера" вместе с ведущим Артемом Позняком и опытными следователями разберутся в 50 оттенках ревности истории "Крест-накрест", окунутся в эпоху знаменитого певца Муслима Магомаева ("Послание кумиру") и изучат самое дно мира театральных интриг ("Зеленая ветка").

В основе каждой серии, как и раньше, – самые запутанные уголовные дела периода 1945-1985 годов. Изучая тысячи документов из рассекреченных архивов уголовного розыска, сценаристы программы отбирают для проекта уникальные истории. Это всегда фатальные обстоятельства, профессионалы-следователи, преступники с необычным мышлением и абсолютно непредвиденная развязка.

Во вторник, 21.02, в 15:50 в эфире "Интера" - новая захватывающая серия "Вещдока" - "Крест-накрест". История дерзкого и нетипичного для 80-х годов ХХ века преступления. Во время прогулки в городском парке из охотничьего карабина была застрелена семейная пара – Полина и Григорий Рязановы. Следствию удалось выяснить, что убитые недавно поженились, разорвав предыдущие семейные отношения. Это был обычный служебный роман: Георгий работал хирургом в местной больнице, а Полина – медсестрой. В поликлинике все прекрасно помнили, как тяжело переживал развод муж Полины, сколько раз он пытался выяснить отношения с соперником. Под подозрение попадают оба бывших супруга молодоженов: выяснилось, что первая жена Рязанова работала в охотничьем магазине и имела доступ к оружию. Однако неожиданно происходит еще одно преступление с таким же "почерком"…

В среду, 22.02, в 15:50 - еще одна премьерная серия цикла - "Послание кумиру". Действие разворачивается в конце 60-х. Самым популярным артистом страны был 25-летний обаятельный, обладающий потрясающим голосом и, что немаловажно, неженатый Муслим Магомаев. Его песни "Королева красоты", "Улыбнись", "Лучший город земли" звучали буквально из каждого окна. Во время гастролей артиста в Краснодаре произошло ужасное ЧП: в гостинице, где остановился певец, погибли две юные поклонницы Магомаева. Девушки разбились, упав с высоты. В кармане одной из них найдена предсмертная записка. Вскоре выясняется, что письма, написанные этим же почерком, приходили из Ростова-на-Дону от неизвестного адресанта, который пользовался абонентским ящиком. Следствие пытается узнать, кто скрывается за безликим почтовым номером.

"Нам сегодня, наверное, сложно представить масштаб обожания этого артиста, - говорит Артем Позняк. - Меня поразила одна история, о которой мы рассказываем в программе. Однажды в московском парке девушка увидела, как Магомаев пил газировку из автомата и украла стеклянный граненый стакан. Девушку звали Алла Пугачева. Но у такой популярности была и обратная сторона. Отчасти выпуск "Послание кумиру" - об этом".

В четверг, 23.02, в 15:50 в эфире телеканала – театральный детектив, премьерная серия "Зеленая ветка". 22 ноября 1973 года актрису Красноярского драматического театра Наталью Горчеву увозят прямо со сцены в больницу с сильным отравлением. Спасти ее не удалось. Все указывает на то, что талантливую актрису убили. Чтобы распутать это дело, следователю и зрителям придется погрузиться в мир интриг регионального театра. В центре внимания – ревнивый муж Натальи, который подозревал ее в любовной связи с директором театра. Кажется, что эта версия – верна. Но через два дня появляется информация о еще нескольких отравлениях с такими же симптомами...

Мотивы каждого преступления могут быть низменными: корысть, зависть, злоба, ненависть, месть или тщеславие, а могут - благородными: поруганная честь, сострадание к несчастному, попытка защититься от семейного тирана. Зрители, возможно, где-то понимают преступника, может, даже сочувствуют, но для следователя подобные эмоции недопустимы. Только опираясь на факты, в первую очередь – вещдоки, и стремясь разобраться в истинных мотивах каждого фигуранта дела, он может вычислить виновного. Не пропустите – самые нетривиальные дела и самые неожиданные результаты их расследований – в новых выпусках программы "Вещдок" на "Интере".

Премьера серии "Крест-накрест" 21 февраля в 15.50