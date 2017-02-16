Команда "Інтера" передала ПАГу нове обладнання для порятунку дітей

Головну місію благодійного онлайн-аукціону "Інтер" – дітям" 2016 року виконано! Вчора, 15 лютого, до ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" (ПАГ) було доставлено сучасний апарат штучної вентиляції легенів Avea. Це вже третій медичний апарат, який команда і глядачі телеканалу купують для порятунку дитячих життів. У минулі роки В ПАГ було доставлено апарат краніоцеребральної гіпотермії, допомагає запобігти страшної хвороби – ДЦП, та апарат для підтримки дихання новонароджених.

Новий апарат штучної вентиляції легенів Avea – це найсучасніше та інноваційне обладнання, якого до цього часу в ПАГ не було. Тільки-но апарат привезли у відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей, лікарі відразу ж приступили до його вивчення. На думку заступника директора з перинатальної медицини ДУ "ІПАГ НАМНУ" Тетяни Знам'янської, на освоєння навичок роботи з новим обладнанням знадобиться всього кілька днів. Вже з 20 лютого апарат Avea буде запущено в роботу і він почне не просто рятувати малюків, що народилися раніше терміну, але і допомагати їм зростати здоровими.

"Треба розуміти, що недоношена дитина має одужувати з використанням новітніх технологій, – говорить Тетяна Знаменська. – Апарат Avea – велике придбання для нашого інституту, і ми дуже вдячні телеканалу "Інтер" за виконану роботу. Об'єм легенів новонароджених дуже малий, і навіть невелике відхилення в параметрах роботи апарату може заподіяти травматизації легенів, якев подальшому могло б призвести до інвалідності дитини. Так, ми навчилися виходжувати самих важких дітей, але важливо, щоб вони не просто вижили, а й згодом не мали хронічних захворювань легенів і поразок центральної нервової системи".

На жаль, невтішна статистика говорить про те, що щороку в Україні народжуються раніше терміну близько 50 тисяч дітей, з них 13 тисяч – з малою вагою. Як відомо, в ПАГ надходять найважчі породіллі зі всієї країни. Тут ніколи не буває відмов, навіть від найбільш складних дітей, тому що, як кажуть самі лікарі, до них їдуть "рятувати дитину". Своє відділення вони називають останнім рубіжем і останньою надією.

"Я приїжджаю сюди вже вдруге, і вдруге у мене, чесно кажучи, на очі навертаються сльози, – зізнається Роман Кадємін, ведучий "Інтера". – Коли бачиш ці маленькі грудочки, які лежать тут, підключені до апаратури, інакше реагувати складно. Важливо, що завдяки ініціативі "Інтера", навіть у наш складний час ми підштовхнули людей до співпереживання, співчуття. Дуже багато відгукнулися. Важливо, що ми звернули увагу людей на існування проблеми зниження народжуваності в цілому і проблеми виходжування недоношених діток у нашій країні. Вона набагато більше, ніж ми собі уявляли".

Тільки за минулий рік через відділення реанімації новонароджених ПАГа пройшли 369 дітей. Кожен третій з них потребував штучної вентиляції легенів. Апарат Avea, як пояснюють лікарі відділення реанімації, дозволяє проводити інвазивну та неінвазивну терапію – фактично замінює два апарати. Апарати штучної вентиляції високого класу оберігають незрілі легені недоношених новонароджених від баротравм. Всі параметри виводяться на екран, і лікарі відразу отримують сигнал про найменше відхилення в показниках у дитини: зміну стану легенів, потреби дитини в допомозі апарату, зниження насичення організму киснем і так далі.

"За медичною статистикою з кожним роком в Україні народжується все менше дітей, і вони з кожним роком все слабкіші і слабкіші, – каже ведуча "Інтера" Анастасія Даугуле, – Кожна 11-та дитина народжується з тією чи іншою патологією, це дуже високий відсоток! І нам потрібно боротися за кожного малюка. Мені дуже радісно, і я горда тим, що ми можемо від імені наших глядачів, учасників аукціону "Інтер" – дітям" піднести сьогодні лікарям цей подарунок".

"Ми дуже вдячні всім, хто повірив нам, відгукнувся, і сьогодні ми маємо цей результат нашої спільної доброї справи, – каже Антон Нікітін, головний редактор телеканалу. – Зараз часи, які розділяють людей. А ми разом зробили щось важливе і допомогли дітям вижити. Багато дітей, які будуть підключені до цього обладнання, сьогодні навіть ще не народилися. Але є великий сенс у тому, що ми вже закладаємо якусь цеглинка у фундамент життя цих людей, фундамент життя нормального суспільства. І команда "Інтера", і наші зіркові учасники благодійної ініціативи, і глядачі – разом змогли зробити дуже потрібна справа для тих людей, яких ми навіть не знаємо".

Слова подяки телеканалу та учасникам аукціону deti.inter.ua говорили всі без винятку лікарі відділення. Пригадали випадок, коли наявні апарати були зайняті, і в цей час народився малюк вагою 600 грамів. Без штучної вентиляції легенів шансів вижити у нього не було. Того разу обійшлося: підняли на ноги всіх, кого змогли. Подзвонили постачальнику обладнання, і той тимчасово видав зі складу новітній апарат. Його на ходу зібрали, встигли підключити до нього малюка на кілька днів, поки не звільнився апарат реанімації ПАГа. І страшно думати про те, що ситуація повториться, а дива вже не станеться. І ризик високий, особливо якщо народжується двійня або трійня. На сьогоднішній день у реанімації ПАГа, в тому числі завдяки спільним зусиллям глядачів і команди "Інтера" – вже три апарати для підтримки дихання, вентиляції легень новонароджених. А місць – дев'ять...

"Ми не припиняємо наш благодійний аукціон, – каже Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. – Це вже постійно діюча акція. Чесно кажучи, я не прихильник хвалитися добрими справами. Можеш – роби, не можеш – не роби, і нема чого про це говорити. Але ми про це інформуємо, щоб кожен учасник ініціативи бачив результат свого вкладу. Чому все більше і більше людей підтримують наш аукціон? Тому що будь-яка нормальна людина хоче зробити щось хороше і хоче бачити результат свого витраченого часу, грошей, зусиль. Тим більше, якщо це стосується дітей! І ми будемо продовжувати, тому що, на жаль, ще дуже багато обладнання необхідно і ПАГ, і іншим медичним установам.

Звісно, подібну задачу, якщо говорити системно і серйозно, не вирішити благодійністю. Так, ми купили апарат минулого року, купили це обладнання, будемо ще купувати, будемо намагатися допомагати і допоможемо. Але повинен бути системний державний підхід. Можна скорочувати різні бюджети, але не виділяти гроші на дітей – це злочинно. Нехай ми допомогли врятувати 100 дітей – ці 100 людей вижили і виросли здоровими! Це дуже важливо. Але якщо мова йде про десятки тисяч і кожен рік? Повинен бути системний підхід, а благодійність – його важлива складова. Тоді й ініціативи будуть активніші, адже люди будуть розуміти свій маленький внесок у цю велику справу".

Про вручення обладнання у програмі "Ранок з Інтером"