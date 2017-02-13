Закохані чоловіки "Інтера"

День закоханих, подарунки, ліричний настрій - романтика завжди тішить жіноче серце. А як реагують на це свято чоловіки? Які подарунки вибирають? І взагалі, що відбувається 14 лютого у родинах зіркових чоловіків телеканалу "Інтер"?

Андрій Данілевич

У День святого Валентина я не піддаюся масовій істерії. Чоловіки, які раптом купують букети і мчать до своїх жінок з квітами, видаються мені смішними... У цей день я піду "проти течії": прийду до коханої з пляшкою червоного вина і смачним сиром, і подивимося вже, напевно, у 27-ме (!!) улюблений фільм "Реальна любов".

Артем Позняк

День святого Валентина ми з дружиною відзначаємо... спонтанно. Це завжди імпровізація. Прокидаємося вранці і думаємо, що будемо робити сьогодні. Бувало, гуляючи містом, вирішували: а чи не майнути нам до Одеси? Тут же сідали в машину та їхали. У минулому році на 14 лютого ми ось так раптово опинилися у СПА-салоні, де провели цілий день, потішили себе масажем та іншими процедурами. Цього року плануємо їхати на Південь. Просто на Південь. Де захочемо зупинитися - там, власне, і проведемо День закоханих.

У нас в родині нестандартна ситуація: дружина квіти не любить і вважає це зайвою витратою грошей. На відміну від мене. Мабуть, в силу акторської професії, я квіти приймати в дар люблю. А дружині вибираю подарунки практичні, потрібні або приємні.

Анатолій Бондаренко

Ми з дружиною не влаштовуємо велике застілля, зазвичай можемо повечеряти удвох, провести разом більше часу. Дарую, як правило, квіти і якусь приємну дрібничку. Яку саме – дізнаюсь заздалегідь під час спілкування. Наприклад, ми заходимо в магазин, щось бачимо, і дружина говорить: "Ой, поглянь, яка симпатична річ!" А я, мовляв: "Та, нічого особливого. Давай ще походимо, може, щось подібне знайдемо". А собі тим часом мотаю на вуса, швиденько повертаюсь і купую цю річ, доки ніхто інший не забрав (таке теж бувало). Тоді гарантовано виходить приємний сюрприз, корисний і саме такий, як вона хоче. А не щось непотрібне, що буде соватись, припадати пилом і навіть викликати подив: "Що це він хотів сказати таким подарунком?" Беріть на замітку (сміється). Спосіб підбору подарунків – безпрограшний! Треба просто проводити разом більше часу.

Роман Кадємін

День закоханих - це, швидше, вигадане свято... Причому напевно - вигадане жінкою (сміється). Наша сім'я його святкує щодня! Для того, щоб зробити близькій людині приємне, не обов'язково шукати привід. Швидше, це для молоді, коли школярі бояться проявити свою симпатію, - потрібен привід, щоб розповісти про почуття або написати про них у валентинках. Я дуже скептично ставлюся до такого роду урочистостей, коли всі бігають з сердечками та квітами. Незрозуміло, навіщо чекати цього дня, щоб освідчитися у коханні? Ми з дружиною не даруємо один одному подарунки, хоча бувають ситуації, коли я питаю її напередодні якоїсь події, чи точно вона не чекає від мене сюрпризу? Засмучена або незадоволена жінка - це дуже сумна картина. Зазвичай ми йдемо кудись разом, влаштовуємо романтичну вечерю. Вибір же подарунків для мене - справжня кара. Тому якщо я розумію, що від мене чекають подарунка, то прямо запитую: "Що тобі подарувати?" Жінки в цьому плані набагато винахідливіші.

Андрій Доманський

До Дня святого Валентина, як до свята усіх закоханих, я ставлюся скептично. У мене що не день - свято, і мені не потрібен окремий день, щоб сказати своїм близьким та рідним людям про свою любов. Усе, щоб я не казав їм, це - про любов.