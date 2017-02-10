Маршрути для закоханих від програми "Україна вражає"

Подарувати коханій цукрову зиму в розпал літа, звести штучні Альпи, стати вигнанцем... А на що ви готові, щоб вразити уяву коханої людини? У переддень Дня закоханих команда тревел-проекту "Україна Вражає" пропонує зануритися у романтику минулого й отримати незабутні враження, які, можливо, стануть вже вашою сімейною легендою.

"Романтика, любов... В Україні практично все пройняте цими почуттями, - каже ведуча проекту Валерія Мікульська. - Любов бродить легендарними замками, витає над мальовничими каньйонами і створює історії... І краще це відчути особисто!"

Швейцарія в Тростянці

Звести Швейцарські Альпи під українським Черніговом. Схоже на казку? Тільки не для безнадійно закоханої людини! Цю історію в Тростянці розповідають не перше століття. Під час однієї з європейських подорожей вже немолодий, але заможний нащадок гетьмана Івана Скоропадського - також Іван - закохався в юну швейцарку і покликав її заміж. Однак дівчина поставила умову: переїду, якщо створиш для мене маленьку Швейцарію в Україні. І закоханий прийняв виклик.

У садибному парку (якому, до речі, скоро стукне 200 років) стали з'являтися екзотичні дерева, а центр свого творіння господар без зайвої скромності вирішив прикрасити Альпами. Мініатюрну копію знаменитих гір на спадкових землях українського гетьмана створювали вручну. Щоб насипати 37 метрів великих "гір", задіяли 20 кінних возів - єдиної доступної на той час "техніки". Але в основному всі роботи робилися вручну: кріпосні шикувалися ланцюжком і з рук в руки передавали ємність із землею. Садівники в маєтку Скоропадських працювали буквально з картинкою в руках, орієнтуючись на типовий альпійський пейзаж. "Тростянець" до сих пір входить у число найкрасивіших ландшафтних парків Європи. І, попри все, непогано зберігся: вікові алеї, містки, ставки - все зроблено з любов'ю. До речі, загадкова швейцарка, яка полонила серце Івана Скоропадського, так за нього і не вийшла. "Мені здається, дівчина упустила своє щастя, - посміхається Валерія. - Уявляєте, 200 гектарів зелені, дивовижних рослин, квітів і дерев з усієї планети. Ось це любов! Ось ви, наприклад, бачили динозаврове дерево, коркове? Я знайшла тут навіть оцтове. Дивовижна краса!"

Привид закоханого ченця в Радомишлі

Хочете трохи містики? І не проти провести День закоханих нестандартно? Відправляйтеся в Радомишль, на паперову фабрику. Як стверджують місцеві жителі, тут і досі живе привид закоханого ченця.

На початку XVII століття в Радомишлі була заснована паперова фабрика для Києво-Печерської лаври. Основу для священних текстів і книг виготовляли молоді ченці. Один з них порушив обітницю: закохався в дівчину. І більш того - наважився написати вірші про кохання на священному папері. Монаха вигнали. Легенда свідчить, що нещасний закоханий деякий час поневірявся по околицях, а потім пішов на війну, де і загинув. Його душа повернулася в місце, яке принесло щастя любові і в той самий час - зламало життя, у Радомишль. Кажуть, дух монаха і досі не може знайти спокій. Місцеві жителі не раз чули, як він блукає коридорами колишньої фабрики і читає молитви. Хоча працівники Музею домашньої ікони, розташованого на території фабрики, вірять: молитви закоханого ченця оберігають їх. А ще - монах благословляє закоханих, чиї почуття щирі, а наміри чесні. Особливо тих, хто ризикує залишитися на ніч у стінах "паперового замку".

Шарівський замок і липова алея в Харківській області

Еще одно романтичное место Украины – Шаровский замок в Харьковской области. Белоснежный, с величественными башнями, прекрасным парком, изящными мостиками и фонтаном. Таким его сделал последний владелец – барон Леопольд Кениг, который купил имение за баснословную для того времени сумму – миллион сто тысяч рублей. На эти деньги тогда можно было приобрести четыре завода! Петербуржский немец настолько полюбил Украину, что решил бросить свое имение в Бонне и обустроить семейное гнездо здесь.

Особенного внимания заслуживает парк на семьдесят гектаров. Он огромен! Украшение Шаровского парка – уникальная липовая аллея, которую непросто найти без подсказки. Растущие здесь деревья, на первый взгляд, даже не похожи на липы – они, как кипарисы, вытянулись вверх, и каждому из них – почти полтора века. Местная легенда гласит, что однажды молодой баронессе захотелось летом покататься на санях. Барон не мог отказать любимой, и по его приказу от мостика и до липовой аллеи рабочие засыпали все … сахаром. И не тонким слоем, а так, чтобы госпожа могла кататься с горки на дубовых санях. Для тех, кто влюблен в Украину и готов путешествовать круглый год, – команда проекта приготовила еще много сюрпризов и интересных историй.



Ще одне романтичне місце України - Шарівський замок у Харківській області. Білосніжний, з величними вежами, прекрасним парком, витонченими містками і фонтаном. Таким його зробив останній власник - барон Леопольд Кеніг, який купив маєток за нечувану на той час суму - мільйон сто тисяч рублів. На ці гроші тоді можна було придбати чотири заводи! Петербурзький німець настільки полюбив Україну, що вирішив кинути свій маєток у Бонні й облаштувати сімейне гніздо тут.

Особливої ​​уваги заслуговує парк на сімдесят гектарів. Він величезний! Прикраса Шарівського парку - унікальна липова алея, яку непросто знайти без підказки. Зростаючі тут дерева, на перший погляд, навіть не схожі на липи - вони, як кипариси, витягнулися вгору, і кожному з них - майже півтора століття. Місцева легенда свідчить, що одного разу молодій баронесі захотілося влітку покататися на санях. Барон не міг відмовити коханій, і за його наказом від містка і до липової алеї робочі засипали все... цукром. І не тонким шаром, а так, щоб пані могла кататися з гірки на дубових санях.

Для тих, хто закоханий в Україну і готовий мандрувати цілий рік, - команда проекту приготувала ще багато сюрпризів і цікавих історій.

Дивіться щосуботи о 9:30 на "Інтері" програму "Україна вражає".