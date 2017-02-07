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Заради матері, яка покинула його, він зробив неможливе, та чи зустрінуться вони 26 років потому?

Заради матері, яка покинула його, він зробив неможливе, та чи зустрінуться вони 26 років потому?

7 лютого 2017 | 14:56

У середу, 8 лютого, у програмі "Стосується кожного" – "Дієздатність для мами" – герой, який вразив навіть досвідчену команду проекту. Це зворушлива історія про людину неймовірної сили волі, про його любов до мами, яку він ніколи не бачив.

Все почалося з повідомлення, яке прийшло на сторінку Андрія Данілевича у Facebook. Хлопець просив розшукати маму, яка кинула його відразу після народження. Здавалося б, прохання не таке вже й рідкісне, однак коли редактори програми познайомилися з автором послання, були зворушені і... шоковані.

Олександрові Редчичу всього 26 років. Але в його біографії кожен прожитий рік – за два. Сашко народився з ДЦП і таким букетом хвороб, що лікарі одразу ж заявили: проживе від сили кілька днів. Мама від хлопчика відмовилася, і двадцять два роки Олександр Редчич провів у інтернатах. Напевно, кожна людина хоч трохи уявляє собі, що таке – інтернат. А якщо це – психоневрологічний інтернат закритого типу?..

"Мені було важко навіть просто тримати ложку, чашку, – розповідає Саша. – Напевно, тому мама відмовилася від мене. Але в першу чергу, думаю, через потворності. Ну, кому потрібна така непроста дитина? А потім їй, мабуть, було нецікаво, як я живу".

У десять років, усвідомивши, наскільки він відрізняється від інших і вирішивши, що мама кинула його через непривабливу зовнішність, Саша домігся того, що йому провели операцію: виправили вовчу пащу і заячу губу. А в 25 Олександрові Редчичу вдалося в Чернігівському обласному суді довести свою дієздатність, вийти з закритого інтернату і почати самостійне життя. "До останнього у мене не було впевненості, що все вийде, – згадує Саша. – Але я все зробив". І додає: "Дієздатність – вона в голові. Я це сформулював вже давно. Я раджу таким людям, як я, не опускати руки".

Весь цей час він не припиняв спроб розшукати маму, але наблизитися до довгоочікуваної зустрічі так і не зміг. Три роки тому він зустрівся з тіткою. Правда, вона приїхала... вмовити Сашу щоб той відмовився звертатися в "Стосується кожного". І на той момент їй це вдалося.

"Я не уявляю, як живе жінка і про що вона думає, якщо знає, що десь поруч з нею шукає зустрічі рідний син, – каже ведучий програми "Стосується кожного" Андрій Данилевич. – І друге: це якою ж сильною повинна бути в людини мотивація, щоб довести всьому світові своє право на нормальне життя?"

Його головна рушійна сила – це любов до мами, впевнена шеф-редактор "Стосується кожного" Наталія Дерев'янко: "Все, що робив і робить Сашко, – в ім'я мами, щоб вона погодилася зустрітися, щоб пишалася, прийняла і змогла полюбити. Перед зйомкою програми ми запитали у нього: "А якщо мамі потрібна допомога, якщо вона не зможе піклуватися про тебе, допомагати тобі, що ти зробиш? Він відповів: "Тоді я буду допомагати їй і піклуватися про неї".

Незважаючи на природний оптимізм, виявилося, що "Стосується кожного" для Саші – остання надія на зустріч з мамою. Він неодноразово звертався в різні ЗМІ, але ніхто не зміг переконати жінку хоча б просто познайомитися з сином. Нове життя, нова сім'я, страх, що звичний уклад зруйнується і жах від того, що колись залишила свою дитину...

Редакторові "Стосується кожного" Юрію Володькову вдалося те, чого до нього ніхто не міг зробити: достукатися до серця жінки, допомогти їй перебороти страх і приїхати на зустріч з Сашком.

"Перед програмою я задав питання Сашковій мамі: чому ви почули мене і все-таки зважилися прийти в студію? – розповідає Юрій Володьков. – Вона відповіла, що вперше з нею розмовляли без осуду. Я сам батько двох синів і прекрасно розумію, як вона страждала всі ці роки. Я не виправдовую її, але усвідомлюю, що всі ці 26 років з нею поруч просто не виявилося людини, який зміг би розділити її біль і підштовхнути назустріч синові. Рідні, намагаючись захистити її від страждань, доставляли їй ще більше мук".

Чому ж мама Саші його кинула? Чи знайде вона в собі сили вийти в студію до сина? І, якщо так, то як пройде зустріч двох рідних людей через 26 років після розставання? Про все це, а також про те, як жилося Саші в інтернаті, як йому вдалося бути почутим у суді, звідки він черпав сили для боротьби за своє майбутнє, – 8 лютого, у середу, о 18:00 на телеканалі "Інтер" у випуску програми "Стосується кожного" – "Дієздатність для мами".

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