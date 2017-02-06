Интер "Інтер Медіа Груп" ввела в експлуатацію нову багатоканальну ефірну апаратну, що працює в стандарті HD

"Інтер Медіа Груп" згодом після переходу на формат 16:9, який було здійснено наприкінці минулого року, ввела в експлуатацію нову багатоканальну ефірну апаратну, в якій реалізовано передові технології і яка дозволяє вести мовлення в стандарті HD.

"Ми впроваджуємо технічні рішення, які використовуються в кращих телевізійних центрах світу. Мовний комплекс створено таким чином, щоб це дозволило швидко здійснити перехід мовлення в HD-стандарт, якість зображення у якому є у кілька разів вищою, аніж у нинішньому стандарті SD. Також нова ефірна апаратна має великі можливості щодо графічного оформлення ефіру", – пояснив технічний директор "Інтер Медіа Груп" Денис Шелухін.

Виробництво більшої частини програм телеканалів "Інтер Медіа Груп" вже більше двох років здійснюється в стандарті HD. В рамках підготовки до переходу на мовлення у форматі 16:9 і в подальшому – на стандарт HD в жовтні 2016 року було придбано 17 студійних HD-камер Hitachi – одного з провідних новаторів світу у сфері виробництва професійного телевізійного обладнання. Для компанії Hitachi постачання професійних HDTV-камер для "Інтер Медіа Груп" є першим контрактом для такого класу обладнання на телевізійному ринку України.

"Hitachi успішно розробляє мовні технології преміум-класу для широкого спектру клієнтів. Компанія уважно прислухається до вимог користувачів сьогодні і допомагає правильно вибудувати шлях до переходу на технології завтрашнього дня", – зазначив Кемаль Юлмаз, генеральний директор Hitachi Kokusai, Туреччина.

Роботи по введенню нового ефірного комплексу в експлуатацію здійснювала технічна дирекція "Інтер Медіа Груп" спільно з системним інтегратором VisionHOUSE. Інтегрований мовний комплекс побудовано на базі новітньої системи BroadStream Oasys, мовних серверів, комутаційних ефірних матриць Imagine Communications Platinum VX.

"Проект такого масштабу і складності реалізовано в Україні вперше. Системи інтегрованого мовлення BroadStream Oasys – одні з кращих у своєму класі. Вони пропонують унікальний набір функцій, об'єднуючи одразу кілька технологічних блоків медійного робочого процесу. Рішення передбачає технологічний запас для майбутнього розвитку "Інтер Медіа Груп", переходу на нові стандарти і формати мовлення", – зазначив Микола Залужний, директор компанії VisionHOUSE.





