13-й сезон "Орла і решки": Регіна Тодоренко і Леся Нікітюк досліджують рай і пекло

З 12 лютого на телеканалі "Інтер" стартує новий сезон знаменитого тревел-шоу "Орел і решка" виробництва TeenSpirit Studio. Після багатомісячного випробування "Кругосвітньою подорожжю" ведучі Регіна Тодоренко і Леся Нікітюк знову вирушають у дорогу. У "щасливому" 13-му сезоні проекту вони відвідають найбільш райські і найпекельніші куточки нашої планети.

У проекті "Орел і решка. Рай і пекло" телеглядачів чекає знайомство з чарівними тропічними курортами і з наймоторошнішими місцями на Землі.

"У цьому сезоні ми хочемо досліджувати дуже небезпечні маршрути, куди звичайний турист ніколи не поїде. Туди наважаться відправитися тільки самі божевільні, – говорить генеральний продюсер проекту Олена Синельникова. – Нам, як мандрівникам-журналістам, цікаво все недоступне і складне. Ми вже бачили багато, і нам хочеться більше екстриму. Поки ми самі ще не можемо передбачити всіх сюрпризів, які чекають цього разу. Адже це тринадцятий сезон, що саме по собі вже трошки насторожує! Так і почався він відповідно. Наша команда вже зіткнулася з масою загадкових ситуацій: машини застрягали в болотах В'єтнаму, нас заарештовувала поліція в Індії за зйомки квадрокоптером, вперше за всю історію проекту ми тиждень не могли дочекатися своїх валіз з необхідними речами. Крім того, в цьому сезоні ми хочемо потрапити в закриті країни. Але зіткнулися з тим, що нас вже дуже добре знають по всьому світу і просто не хочуть пускати знімати деякі держави. А для того, щоб глядачі не втомлювалися від суцільного трешу і стресу, ми вирішили міксувати найстрашніші місця з найкрасивішими куточками нашої планети".

Маршрут проекту "Орел і решка. Рай і пекло" пройде крізь 10 екзотичних курортів і 10 похмурих точок на Землі. В 13-му сезоні команда випробує себе на міцність в індійському місті Калькутта, в якому панують хаос, убогість, бруд і запустіння. Вивчить кенійського міста Момбаса, де об'єднуються європейські, арабські, перські та африканські традиції. Також в маршруті "Раю і аду" заплановано відвідування Таїланду, Індонезії, В'єтнаму, Камбоджі... Досліджувати рай і пекло на Землі вирушать Регіна Тодоренко і Леся Нікітюк. За словами творців проекту, ці тендітні дівчата набагато сильніше, азартніше і витривалішими багатьох чоловіків.

"В подорожах, перш за все, я навчилася вмінню виживати, – зізнається Регіна Тодоренко. – Навряд чи в університеті вам розкажуть, як зробити мачете, побудувати курінь, харчуватися серцевиною пальми і де знайти воду та їстівних жуків. Думаю, що весь отриманий за три роки досвід стане мені в нагоді саме в сезоні "Орел і решка. Рай і пекло". Це особливий сезон, і він стане по-справжньому гарячим! Вирушити у "пекельні" місця нас змушує жага екстриму. Мені здається, що я вже давно перетворилася в людину, залежну від божевільного викиду адреналіну в кров. Мені весь час хочеться відправитися ще вище, зануритися ще глибше. У цьому сезоні буде багато таких ситуацій, коли мені доведеться віч-на-віч зіткнутися з власними страхами. І я до кінця ще не знаю, хто з нас переможе".

Як зазвичай, долю Лесі Никитюк та Регіни Тодоренко буде вирішувати монета. Чи можна відпочити на райських курортах зі 100 доларами в кишені? Та чи врятує золота картка від небезпеки в Богом забутих країнах? Відповіді на ці питання дівчата і спробують знайти в 13-му сезоні проекту "Орел і решка".

"Новий сезон – це, насамперед, виклик нам, як мандрівникам зі стажем, – вважає Леся Нікітюк. – Тут будуть і смертельна небезпека, і труднощі, і різні випробування. З нами вже відбувається всяка чортівня, яка супроводжує число 13. Саме тому вся команда називає цей сезон "щасливим". Чому ми їдемо в саме пекло? Більшість наших глядачів, на жаль, подорожує тільки через телеекран. Тому ми даємо їм можливість побачити країни, куди наважаться поїхати одиниці. Але саме це пекло дає можливість прозріти по-справжньому, в повному розумінні цього слова. А також в цьому сезоні ми з Регіною покажемо, де можна знайти свій райський "дзен". Ми відвідаємо найпопулярніші і найневідоміші курорти світу і розповімо, як там можна "відтягнутися" на повну".

У першому випуску проекту "Орел і решка. Рай і пекло" 12 лютого о 10:00 на телеканалі "Інтер" Леся і Регіна шукатмуть рай в Таїланді. На популярному курорті, у місті Паттайя, на них чекають розкішні пляжі, мальовничі лагуни, екзотика і повний релакс. І в той же час – шум, гам, екстрім, шоу "ледібоєв" і розваги для дорослих. Хтось стрибатеме з найвищої башти міста, братиме участь у барвистому шоу слонів, медитуватиму в тропічному парку Нонг Нуч і осягатиме таємниці найвищого дерев'яного храму в світі. А хтось- літати на приватному літаку на екзотичний острів Ко Куд, засмагати в затишних лагунах, купатися зі слонами і обідати у величезному пташиному гнізді.

Дивіться зачаровуючий 13-й сезон улюбленого тревел-шоу "Орел і решка" щонеділі о 10:00 на телеканалі "Інтер".

Прем'єра проекту "Орел і решка. Рай і пекло" на "Інтері" https://youtu.be/8_-Z6--MZLM