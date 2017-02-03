Андрій Данилевич, Олена Шоптенко та Олег Верняєв провели майстер-класи для учасників аукціону "Інтера"

Зовсім скоро буде перегорнуто ще одну сторінку історії благодійного онлайн-аукціону "Інтер" – дітям". Кошти на придбання сучасного апарату штучної вентиляції легенів Avea зібрано, і найближчим часом медобладнання буде доставлено у відділення реанімації новонароджених НДІ ПАГ. Але на цьому історія не закінчується.

Три роки тому, починаючи збирати гроші на перший апарат для дитячої лікарні, команда телеканалу "Інтер" навіть уявити не могла, наскільки великою є потреба в допомозі, а ще – що благодійна акція переросте у великий всеукраїнський проект, який буде працювати протягом всіх 12 місяців року. На разі благодійна організація "Інтер" – дітям" готується до передачі третього медаппарата для НДІ ПАГ. А тим часом зірки, чиї лоти викуплено учасниками аукціону на сайті deti.inter.ua, проводять майстер-класи, тренування і зустрічі: виконують свої обіцянки.

Ведучий "Стосується кожного" Андрій Данілевич провів майстер-клас з плавання для десятирічної Юліани Колесникової з Харкова. Дівчинка – молодша з шістьох дітей, дуже творча і активна особистість. Ось тільки з плаванням не складалося: спочатку лікарі забороняли, а потім – не було бажання. Стимулом до того, щоб все ж навчитися триматися на воді, стала можливість взяти урок в улюбленого телеведучого Андрія Данилевича.

На зйомку Юліана приїхала разом із мамою Тетяною. Харків'янки привезли улюбленому ведучому м'яку іграшку – бабака, щоб в Андрія був власний "провісник погоди". Перед зустріччю дуже хвилювалися: як Андрій поведе себе, чи цікаво буде йому, майстрові спорту з плавання, вчити дівчинку з нульовими навичками у цьому виді спорту?

Дарма побоювалися: побачивши маленьку ученицю, Данілевич усміхнувся, щиро подякував за бабака і підписав фотографії на пам'ять. "Запам'ятай: перед тренуванням з плавання завжди повинна бути розминка", – з цього почалося заняття. Вчилися плавати кролем. Андрій показав, яким повинен бути гребок, як працювати ногами, і дозволив Юліані спробувати самостійно триматися на воді – спочатку з дошкою, а потім і без допоміжних засобів. Після майстер-класу, дізнавшись, що сім'я Колесникових завжди дивиться "Стосується кожного", телеведучий запросив сімейство на зйомки програми. Тим більше що у мами Тетяни своя складна історія: після смерті сестри вона всиновила трьох племінників. Незважаючи на важке становище, жінка вже не в перший раз викуповує лоти аукціону. Адже її старший син був народжений раніше терміну і вижив лише завдяки апарату, подібному до того, кошти на який збираються у ході аукціону. "Нам пощастило, а ті дітки, які народилися буквально після нас, не вижили", – згадує Тетяна. Багато років тому вона пообіцяла собі відплатити добром за порятунок життя своєї дитини. І як тільки почула про акції телеканалу "Інтер", вирішила: настав час виконати обіцяне.

Одна з постійних зірок-учасниць онлайн-аукціону телеканалу – відомий хореограф Олена Шоптенко. Її танцювальні майстер-класи незмінно користуються великим успіхом. Цього разу володар лота Віталій разом з Оленою згадував основи бального танцю (колись він захоплювався цим напрямком). В кінці заняття хореограф зазначила, що Віталій показав прекрасний результат.

В олімпійського чемпіона Олега Верняєва дуже насичений графік: щоденні багатогодинні тренування, збори, змагання. Але гімнаст знайшов час для індивідуального тренування з 7-річним Максимом Борисовим.

Максим вже два роки серйозно займається спортивною гімнастикою, в його скарбничці – багато медалей і перемог. Власне, і на тренування з Верняєвим хлопчик приїхав після змагань в місті Рубіжному, де зайняв перше місце, хоч і був наймолодшим учасником. Але зупинятися на досягнутому він не збирається, адже його мрія – стати олімпійським чемпіоном. Разом з батьками Максим вболівав за нашу збірну на Олімпіаді в Ріо і особливо радів перемогам Верняєва. Олег – його кумир. Щоб побачити спортсмена наживо, хлопчик навіть поїхав з мамою на прес-конференцію, яку чемпіон дав відразу після повернення з Ріо. Тому, коли батьки Максима дізналися, що на аукціоні "Інтера" в якості лота виставлена тренування з Верняевым, – без роздумів викупили для сина.

На тренуванні Максим зміг здивувати Олега Верняєва та досвідчених тренерів Олімпійської збірної своєю відмінною спортивною підготовкою. "Зміна росте! – виніс вердикт Верняєв. – Цікаво за Максимом спостерігати. Найголовніше, що у нього є величезне бажання. А все інше прийде". Під кінець тренування олімпійський чемпіон залишив юному спортсмену плакат з автографом, а також обіцяв розмовляти з хлопчиком і стежити за його успіхами.

Аукціон "Інтер" – дітям" триває. Тому що життя дітей – це відповідальність дорослих. І в наших силах об'єднати зусилля, любов і турботу, щоб діти жили і були здоровими. На сайті deti.inter.ua раніше багато цікавих лотів. Приєднуйтесь!



Реалізація лотів аукціону "Інтер – дітям" youtu.be/QvS1PWS2f0s