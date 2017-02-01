Новий сезон "Готуємо разом": Доманський і Дромов запрошують глядачів на нову кухню

5 лютого на телеканалі "Інтер" стартує новий сезон популярного кулінарного проекту "Готуємо разом". Команда програми і ведучі Андрій Доманський та Андрій Дромов люблять дивувати глядачів, тому всіх секретів поки не розкривають, але деякими особливостями нового сезону все ж таки поділилися.

Отже, свій новий телегод програма "Готуємо разом" відкриває на новій кухні! За словами творців проекту, вона більш функціональна і стильна і дасть нашим провідним більше можливостей для кулінарних та мистецьких експериментів.

"Ми йдемо в ногу з часом, – розповідає керівник проекту "Готуємо разом" Віталія Форманчук. – Змінюються напрями, технології, підхід до кулінарії – змінюємося і ми. Глядачі нашої програми люблять творити, аудиторія "молодіє", цікавиться нестандартною рецептурою і оригінальною подачею страв. На новій кухні гастрономічні новинки будуть виглядати органічніше. До того ж, наші ведучі Андрій Доманський та Андрій Дромов – активні творчі люди з відмінним почуттям гумору. Новий простір повністю відповідає і їх іміджу".

Але програма навела не тільки зовнішній лиск. Особливістю рецептурного ряду нового сезону стануть національні страви та кулінарні традиції народів світу. В першу чергу – України.

"Наприклад, на Масляну ми будемо готувати вареники і розповімо, як це свято зустрічали наші предки, які були обряди і що готували, – ділиться творчими планами шеф-кухар Андрій Дромов. – Але, як і раніше, всі страви будуть із зрозумілих і доступних продуктів. Навіть складні рецепти адаптуємо до наших реалій".

Також Андрій Доманський та Андрій Дромов іноді будуть запрошувати в гості друзів, колег і звичайних глядачів, які будуть ділитися сімейними рецептами і унікальними історіями, пов'язаними з ними. Буде цікаво, весело, затишно і, звичайно ж, смачно! Як зазвичай і буває, коли всі збираються в самому гостинному куточку будь-якого будинку – на кухні.

Перший випуск нового сезону "Готуємо разом" буде присвячено стравам з квашеної капусти, без якої не можна уявити наше зимове меню. У холодну пору року це найдоступніший вітамінний продукт і інгредієнт. У неділю, 5 лютого, в 9:00 Андрій Дромов поділиться вишуканими та оригінальними рецептами страв з квашеної капусти.

Найбільш відданих та уважних глядачів у новому сезоні, як і раніше чекають конкурси та розіграші призів.

І, звісно, проект разом з улюбленими телеглядачами продовжує писати свою велику кулінарну книгу. У програмі традиційно будуть готувати страви з найбільш цікавим рецептами, надісланим її шанувальниками. У кулінарного шоу вже є унікальні спільні роботи глядачів і проекту – книги "Готуємо разом" і "Готуємо разом. Кращі страви країни". Другий збірник рецептів вийшов напередодні Нового року для багатьох став чудовим подарунком під ялинку. Обидві книги можна придбати в книжкових магазинах України. А команда проекту вже відкрила сторінку і чекає нових рецептів від глядачів!

Дивіться проект "Готуємо разом" щонеділі о 9:00 на телеканалі "Інтер".