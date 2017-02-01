"Речдок" встановив новий рекорд

Детективний цикл "Речдок", що став найуспішнішою прем'єрної лінійкою 2016 року на українському ТБ, продовжує свою переможну історію і в 2017 році.

Вчора, 31 січня, було встановлено новий рекорд телеперегляду. Прем'єрний випуск "Сімейні прави" о 15:50 став найбільш рейтинговою серією серед випусків "Речдоки", його подивилися близько 3,3 млн осіб в Україні. Частка програми серед глядачів 18+ в Україні становила 21,8%, що є найкращим показником за цей день на українському телебаченні. Продукт став беззаперечним лідером свого слота, випередивши найближчого конкурента більш ніж в 2 рази. Випуск лідирував у слоті і за комерційно привабливою аудиторією 18-54 у великих містах з часткою 12,7%.

Серію "Справи сімейні" засновано на реальних подіях, як і всі розслідування детективного циклу "Речдок" власного виробництва телеканалу "Інтер". У 1985 році в Білій Церкві сталося вбивство 26-річної Олени Маслової. Огляд місця події показав, що замок на вхідних дверях у квартирі не зламано, отже жінка сама впустила в будинок вбивцю. В ході слідства з'ясувалося, що бабуся вбитої відписала все майно внучці і нічого не залишила онуку. Це могло б стати мотивом, однак у Сергія на момент вбивства виявилося залізне алібі...

ТОП-5 каналів 31.01.2017 р. у слоті програми "Речдок" (15:50:15-16:45:22),

частка 18+, Україна/18-54, 50+ (відсортовано за 18+, Україна)

В цілому за результатами дня 31 січня "Інтер" став лідером серед українських телеканалів з часткою 14,5% за аудиторією 18+ (Україна).

Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+, 18-54 (міста 50тис.+) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 31.01.2017 р. (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch# (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК