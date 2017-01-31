"Інтер" запускає тревел-проект "Україна вражає"

У суботу, 4 лютого, о 9:30 на телеканалі "Інтер" - прем'єра вітчизняного тревел-шоу "Україна вражає". Це - програма для всієї родини. Вона зацікавить і тих, хто добре знає свою країну, і тих, хто тільки починає її вивчати. Команда і ведуча проекту Валерія Мікульська побувають у найцікавіших, незвичайних, загадкових і навіть легендарних куточках України і розкажуть про все, що побачили і відчули. Вони розкриють секрети подорожей, прокладуть власні маршрути і обов'язково поділяться з телеглядачами практичними порадами, яких не знайдеш у туристичних буклетах і на форумах.

"Україна вражає" добре відома глядачам програми "Ранок з Інтером". Рубрика з такою назвою вже кілька років розповідає про природні феномени, унікальні містичні місця і цікаві легенди, а також - про знахідки та здобутки наших сучасників, про те, чим Україна може вразити навіть бувалих мандрівників, що об'їздили півсвіту. Телеглядачі разом зі знімальною групою побували на українських Мальдівах і у ведмежому заповіднику, "Каньйоні диявола" на Миколаївщині та українському Мертвому морі, у селі майстрів і кам'яному серці України - кар'єрному туристичному оазисі під Коростишевом. Команда проекту впевнена: наша країна може і повинна стати привабливою для туристів з усього світу. Тому, починаючи вже з цієї суботи, глядачі "Інтера" зможуть довше, яскравіше і більш насичено подорожувати країною разом з тревел-шоу "Україна вражає".

"У рамках Року сталого розвитку туризму, заснованого Генеральною Асамблеєю ООН, в Україні 2017-й оголошено також Роком туризму, - говорить автор і ведуча програми Валерія Мікульська. - Ми - за такі починання! Підтримуємо їх і готові довести: наша країна унікальна і просто створена для подорожей. Але щоб відкрити красу нашої країни всьому світу, потрібно її, як мінімум, гарненько вивчити і навчитися розуміти, цінувати і поважати. Чекаємо всіх у суботу вранці на "Інтері"!"

У кожному випуску - туристичні відкриття, пригоди і нові маршрути, які легко і бюджетно можуть повторити усі бажаючі. А також - відповіді на найбільш актуальні питання - "де краще провести вихідні в лютому?", "куди відправитися з дитиною на весняних канікулах?", "чим порадувати себе влітку?", "де сховатися від нападів осінньої хандри, не виїжджаючи за кордон?".

Вже цієї суботи, 4 лютого, "Україна вражає" вирушить до містичних скель Довбуша над Бубнищем, провідає ручних і не дуже мешканців заповідника "Асканія-Нова", розповість про найбільшу гіпсову печеру світу - Оптимістичну - і вивчить химерні візерунки унікальної Кицівської пустелі на Харківщині.

Подорожуйте разом з Валерією Мікульською і командою програми "Україна вражає" щосуботи о 9:30 на телеканалі "Інтер"!

Тревел-проект "Україна вражає" на "Інтері" https://www.youtube.com/watch?v=H-DuAXv3HG8