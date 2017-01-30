Фільм "Спасти и сохранить" отримав першу премію "Кіноасамблеї на Дніпрі"

Документальний фільм "Спасти и сохранить" власного виробництва телеканалу "Інтер" отримав першу премію Міжнародного фестивалю документальних фільмів "Кіноасамблея на Дніпрі".

У неділю, 29 січня, у Дніпрі завершилася восьма "Кіноасамблея" духовно-морального кіно, яка традиційно проводиться в останній тиждень січня. На фестивалі було представлено 32 документальні фільми режисерів з 9 країн: Польщі, Азербайджану, Болгарії, Сербії, Македонії, Грузії, Єгипту, Білорусі та України. Головний художній критерій організатори кінофоруму визначили як "Правда про нас в документальному кіно". Документальна стрічка телеканалу "Спасти и сохранить" про нову епоху гонінь на християн у сучасному світі стала фільмом закриття кінофоруму. Художня рада "Кіноасамблеї" присудила картині першу премію.

"Такі роботи, як цей фільм, створюються не для того, щоб отримати премію, – говорить один з авторів картини, головний редактор "Інтера" Антон Нікітін. – Це позиція телеканалу – говорити про речі, які важливі для глядача. Ми вважали за потрібне сказати про колосальну загрозу християнській цивілізації в сучасному світі. Сьогодні є певна небезпека того, що життя може кардинально змінитися. І людям, людству, важливо вміти зберігати і захищати. Гоніння на християн у наш час аналогічні першим століттям християнства. Кожен день у світі тисячі людей гинуть за віру. Кожен рік – десятки тисяч. Фільм "Спасти и сохранить" змушує задуматися і зробити висновки щодо того, що відбувається. Коли ти знаєш і навіть просто хочеш змінити якусь тенденцію, то вже щось робиш".

Події, про які розповідає фільм, відбуваються практично поруч з нами, набагато ближче, аніж можна припустити. І немає людей, які віддалені настільки, щоб бути впевненими: їх ніколи не торкнуться ці проблеми. А факти – страшні. Швейцарська громадська організація "Відкриті двері" наводить цифри: близько 100 млн християн у всьому світі в даний час піддаються дискримінації. Більш ніж в 60 країнах християн переслідують за віру. Кожен місяць гине близько трьохсот християн, руйнується більше 200 церков. У країнах Близького Сходу перетворюються в руїни іракські та сирійські монастирі, які пам'ятали апостолів. В Іраку до 2003 року проживало півтора мільйона християн, до 2014-го з них залишилося лише 150 тисяч. Країни Європейського Союзу все більше і більше забувають свої християнські корені.

Документальний фільм "Спасти и сохранить" – це спроба знайти відповідь, як врятувати і зберегти християнську цивілізацію.



Прем'єра фільму "Спасти и сохранить" відбулася на телеканалі "Інтер" 24 грудня 2016 року.



"Спасти и сохранить"



Генеральний продюсер проекту: Ганна Безлюдна

Автори сценарію: Антон Нікітін, Ольга Марикуца

Режисер: Лусіне Колыхалина

Продюсер: Євгенія Толстякова

Редактор: Антон Нікітін

Оператори: Олександр Олійник, Антон Печатнов, Владислав Дегтяр, Дмитро Гораш

Журналісти: Євген Онопрієнко, Катерина Кисляк

Текст читали: Данило Сирих, Анастасія Пелешок, Євген Онопрієнко, Руслан Потєхін, Олександр Завальський



Документальний фільм "Спасти и сохранить" в YouTube