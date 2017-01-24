Нові випуски "Речдоку": розслідування справи про вампіра і пошуки херсонських грабіжників

На цьому тижні на телеглядачів "Інтера" чекають нові історії й нові розслідування загадкових злочинів минулого у резонансному детективному проекті "Речдок".

У вівторок, 24 січня, о 15:50 в ефірі - прем'єрна серія і одна з найзагадковіших історій "Речдоку", розслідування під назвою "Носферату з райцентру". Пізно ввечері 1981 року двоє хлопчаків (жителі невеликого районного центру Харківщини) знайшли у покинутому будинку тіло загиблої дівчини, горло якої було... прокушене. Схожий злочин було скоєно місяць тому. Тоді жертвою також була дівчина, яку знайшли з перекушеною артерією. Незабаром по райцентру поповзли чутки про вампіра. Жителів охопила паніка, жінки боялися виходити з дому. З Харкова надійшов суворий наказ: якомога швидше знайти маніяка. Тож, можливо, вампіри все-таки існують? Тільки увага до деталей, професійна інтуїція і досвід допомогли слідчим вийти на слід злочинця.

Одразу після цього, о 16:45, шанувальники циклу побачать повтор випуску "Справа Сатани" - про звірське й таємниче вбивство, яке сталося у Києві в 1962 році. У цій історії переплелися помста, таємниці і ланцюг давніх нерозкритих злочинів.

У середу, 25 січня, о 15:50 в ефір вийде прем'єрна серія "За законами вулиці". Нова історія перенесе глядачів у Херсон початку 70-х, де відбулося декілька зухвалих пограбувань. Злочинці нападали у безлюдних місцях, завдавали жертві удар по голові і забирали усі речі та цінності. З одного з постраждалих грабіжники зняли пальто із заштопаним рукавом. Саме ця маленька деталь і вивела сищиків на слід злочинців.

О 16:45 - повтор історії "Таємниця старовинного скарбу". Загибель співробітника Одеського краєзнавчого музею на перший погляд виглядала як самогубство. Але насправді слідчі зіткнулися зі складною і заплутаною справою, у якій фігурували і якийсь скарб, і старовинна карта, і міфічне золото, і таємничі зловмисники.

26 і 27 січня в ефірі - найяскравіші випуски "Речдоку" минулого року. У четвер глядачі проекту стануть свідками двох гучних розслідувань. Події першої з історій - "Зміїний вирок" - відбувалися в одному з головних центрів оборонної та космічної промисловості Союзу - Дніпропетровську. На місцевому підприємстві сталася серія загадкових смертей. Органи міліції, контррозвідка і КДБ тут завжди працювали в посиленому режимі, але щоб розкрити злочин, їм була потрібна допомога фахівців секретної лабораторії.

Справа "Ювілейна смерть" почалася з дзвінка воєнкома районного військкомату підполковника Кудрявцева до Херсонського міського відділу міліції. Його заступник, майор Храпов, не з'явився на службу в належний час, а трохи пізніше був знайдений мертвим. На місці події виявили візитну картку проректора з наукової роботи педінституту - Гаврищука. Той виявився фронтовим товаришем померлого Храпова і знаходився у списках представлених до нагородження ювілейною медаллю, приуроченої до тридцятиріччя Перемоги.

У п'ятницю на шанувальників детективних історій чекає ще дві серії циклу - "Смертельний рейс" і "Руда Бабетта". Перше розслідування трималося у суворій секретності від усіх іноземних інформагентств і громадськості. У ніч на 17 липня 1978 року в міжміському автобусі "Львів - Київ" стався вибух. З дванадцяти чоловік ніхто не вижив. Керівництво країни, налякане серією терактів в Москві, скоєних роком раніше, прийняло рішення вислати на місце трагедії спецгрупу підполковника Коновалова.

Історія "Руда Бабетта" цілком могла б стати основою сценарію для голлівудського бойовика. Зухвалі пограбування, вуличні перестрілки, вродливі жінки на викрадених авто. І все це - у невеликому приморському Миколаєві. Серед білого дня в центрі міста озброєний грабіжник убив бухгалтера місцевого універмагу і викрав всю денну виручку, яку той ніс у банк. За тривогою були підняті усі правоохоронні служби міста...

Детективний цикл "Речдок" в ефірі телеканалу "Інтер" з вівторка по п'ятницю, о 15:50 і о 16:45.

Прем'єра серії "Носферату з райцентру" 24 січня, о 15.50 https://youtu.be/g2DOHOp747s

Про проект "Речдок":

Цикл детективних докудрам "Речдок" вперше з'явився в ефірі телеканалу "Інтер" 7 листопада 2016 року і став найуспішнішою прем'єрною лінійкою року. Кожен випуск програми - це окрема детективна кіноісторія, заснована на реальних подіях періоду 1945 - 1985 років. Чимало справ довгий час перебували під грифом "Цілком таємно". Завдяки дрібній деталі, речовому доказу та інтуїції слідчих ці справи вдалося розкрити. Ведучий програми - актор Артем Позняк.