Найрекордніші, найнесподіваніші та блискавичні лоти аукціону "Інтер - дітям"

Минулий 2016 рік для благодійного аукціону "Інтер - дітям" став особливим. І навіть - рекордним. По-перше, організатори поставили перед собою надскладне завдання: зібрати найбільшу за три роки існування аукціону суму - 810 тисяч гривень. Саме стільки коштує сучасне багатофункціональне медобладнання Аvea для штучної вентиляції легенів новонароджених малюків. І це завдання - виконано! Зовсім скоро медичний апарат буде переданий до відділення реанімації новонароджених НДІ ПАГ. По-друге, на аукціон вперше були виставлені понад 200 лотів від вітчизняних і навіть зарубіжних зірок світової величини. Не дивно, що вони привернули увагу не лише українських благодійників та колекціонерів. Підбиваючи підсумки минулого року, організатори благодійної ініціативи вибрали найяскравіші, найбільш унікальні та корисні лоти, які здивували і порадували їхніх володарів.

Серйозна міжконтинентальна боротьба розгорнулася за володіння єдиним у світі платиновим диском Loud 'n' Proud групи Nazareth, класикою світового хард-року. До Києва його доставив спеціально для аукціону "Інтер - дітям" багаторічний фронтмен групи Ден Маккаферті. "Цей диск для мене - особливий, - зізнається музикант. - Loud 'n' Proud - частина мене і частина історії Nazareth. Якщо він допоможе комусь, тим більше допоможе врятувати життя хоча б одній дитині, - отже, все не дарма". За колекційну "платину" змагалися шанувальники з України, Росії та Канади. Символічно, що унікальний диск залишився в Україні, у нашого співвітчизника, який викупив його за 43 тис. гривень. Не менш запекла боротьба точилася за можливість потренуватися з олімпійською чемпіонкою Лілією Подкопаєвою. За цю честь боролися навіть шанувальники її таланту з Мексики! Ще один зірковий лот - "командний" світшот Світлани Лободи - був викуплений шанувальницею з Австралії. Вона ж, знаючи, що буде проїздом в Києві, придбала лот від Колі Сєрьгі - "ексклюзивний вірш-присвята". Жінка зустрілася зі співаком буквально на кілька годин, і тепер артист у процесі створення посвяти.

Несподіваний і душевний лот запропонувала ведуча програми "Навколо М" Леся Нікітюк - вона запросила на затишні посиденьки. По факту це була наймасовіша реалізація лоту - п'ять представниць прекрасної статі зустрілися у київському ресторані "Барви", де встигли і кави випити, і посміятися, і запитання поставити, і про себе розповісти, і обговорити чоловіків, а також пам'ятки різних країн. "Хочеться, щоб таких зустрічей було побільше, щоб люди частіше брали участь у таких аукціонах, як "Інтер - дітям", - говорить Леся Нікітюк. - Беручи участь у благодійних акціях, пам'ятайте, що добро - це бумеранг, ви його запускаєте - і воно повертається у десятикратному розмірі!".

Найбільш "блискавичними" виявилися лоти Олега Винника, Анастасії Даугуле та Ірини Білик. Перстень знаменитої співачки, два костюма Олега Винника, у яких він знімався в кліпі "Ніно" і майстер-клас від ведучої програми "Ранок з Інтером" Анастасії Даугуле були викуплені за максимальною ціною буквально упродовж години після появи лота на сайті онлайн-аукціону.

Особливий резонанс викликав "гарячий" лот Злати Огнєвіч - два квитки на її перший сольний концерт у Києві. Вони дісталися учаснику з Латвії - квитки чоловік придбав для своїх київських друзів, що стало для них справжнім святом. А ось для шанувальниці Огнєвіч з Харкова це означало повне фіаско, вона дуже засмутилася через те, що не встигла викупити квитки. Її радість не знала меж, коли Злата Огнєвіч, дізнавшись про таку ситуацію, надала спеціально для учасниці аукціону ще два квитки! Буквально через день щаслива харків'янка разом з дочкою вже були у концертному залі Палацу "Україна" на грандіозному шоу Злати.

А ось група AVIATOR вигадала абсолютно дивовижний лот - можливість полетіти з ними на один з концертів на літаку, пілотованому артистами! Фронтмени гурту нещодавно закінчили льотну академію. Маючи намір вирушити у гастрольний тур по небу, запропонували такий експеримент учасникам аукціону. Треба сказати, що бажаючі знайшлися! І незабаром на них чекає вельми незвичайний експірієнс.

Справжній рекорд цього аукціону за кількістю лотів поставили зірки великого спорту - Віталій і Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва, Олександр Усик і Василь Ломаченко, Олексій Михайличенко та Олександр Шовковський, Олег Верняєв, Жан Беленюк, Василь Вірастюк, Сергій Конюшок, Стелла Захарова. Ще одним приємним сюрпризом став той факт, що олімпійські чемпіони підтримують один одного не лише на спортивній арені. Так, гімнаст-чемпіон Олег Верняєв викупив лот свого товариша за олімпійською збірною Жана Беленюка і подарував його хлопчикові, який вболівав за всю олімпійську збірну України в цьому році, а особливо за наших борців.

Під час аукціону встановлювали рекорди і добре відомі глядачам "Інтера" проекти-учасники. Наприклад, лотом, який купували найчастіше, стала книга "Готуємо разом" з автографами шеф-кухаря Андрія Дромова і ведучого Андрія Доманського. Власне, і сама програма "Готуємо разом", та її ведучі за кількістю запропонованих лотів також могли б взяти "золото": 24 лоти уже знайшли своїх щасливих володарів, вони ж виставили ще сім лотів, в тому числі другий том книги "Готуємо разом. Кращі страви країни", який щойно вийшов з друку. Власники цього лота встигли до Нового року отримати не тільки нову книгу, а й автографи ведучих кулінарного проекту з персональними побажаннями.

Цей аукціон був щедрим не тільки на лоти, надані зірками, а й на благодійні внески, які надходили від душі і за можливостями. Більшість підкованих в області інтернет-банкінгу телеглядачів перераховували безпосередньо на рахунок фонду хто скільки міг - хто 50 гривень, хто - тисячу, дві, п'ять. Але одна історія, що просто підкорила всю команду телеканалу, пов'язана зі звичайною киянкою, жінкою у віці, яка не вміє користуватися інтернетом і не довіряє банківським терміналам. Вона звернулася на телеканал з проханням зв'язати її з Анастасією Даугуле, тому що тільки їй хотіла б довірити свої кошти, зібрані для аукціону. Жінка побажала не називати своє ім'я, але пожертвувані нею 20 тис. грн і придбане в тому числі на них обладнання допомагатимуть рятувати життя дітей.

Колектив благодійного аукціону "Інтер - дітям" продовжує наповнювати портал проекту deti.inter.ua новими лотами. А це означає, що в учасників аукціону з'являться нові можливості для цікавих зустрічей, яскравих емоцій і незабутніх вражень. Тут вже можна знайти автографи Тома Круза і Антоніо Бандераса, можливість потренуватися з відомою українською спортсменкою-легкоатлеткою Іриною Ліщинською, поборотися за концертний талісман Віталія Козловського, кухарський кітель Андрія Дромова, золоту підкову на щастя від Романа Кадеміна і багато іншого.

У свята і в будні, напевно, кожен з нас від щирого серця ділиться теплом, увагою і підтримкою з близькими людьми. Ми впевнені, що січневі, лютневі вечори цієї зими стануть набагато затишнішими й теплішими для усіх, хто захоче допомогти найменшим українцям. Разом ми зробимо порятунок життя дітей реальним, добрі справи - звичними, а світ навколо - добрішим і щасливішим.