"Інтер" разом з глядачами купує нове обладнання для порятунку дитячих життів

2017 рік починається для "Інтера" з чудовою новини – благодійний онлайн-аукціон досяг бажаної мети. За символічні 9 місяців спільними зусиллями зібрано 830 284.13 грн на придбання сучасного апарату штучної вентиляції легенів Avea. Це вже третій медичний апарат, який команда і глядачі телеканалу купують для порятунку дитячих життів. За три останні роки в Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України було доставленл апарат краніоцеребральної гіпотермії, який допомагає запобігти страшній хворобі – ДЦП, і апарат для підтримки дихання новонароджених. Зараз "Інтер" купує найсучасніше обладнання – апарат штучної вентиляції легенів, який дозволить лікарям рятувати життя навіть народжених раніше строку малюків вагою буквально в 500 грамів! Ще кілька років тому у вітчизняній медицині подібне вважалося неможливим.

"Ми вдячні всім людям, які взяли участь у нашому аукціоні, – каже Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. – "Благодійність" – це слово, до якого ми звикли, яким ми позначаємо наші ініціативи. Але насправді це проекти, що дозволяють нам брати участь у чиємусь житті, привносити в неї добре і гарне, підставити плече там, де потрібно. Дуже важливо, що ці ініціативи об'єднують тисячі людей – наших глядачів, зірок, співробітників Inter Media Group. Ми разом зробили велику справу. Такі ініціативи – вони потрібні, щоб люди, яким необхідна допомога, не відчували себе самотніми. "Інтер" – канал головних подій. Що таке "головна подія"? Це може бути і Новий рік, і 9 Травня, і Хресний хід, і збір коштів на обладнання... Коли люди відчувають, що вони живуть у цій країні, що вони можуть щось важливе і серйозне зробити разом, і є результат".

Навесні минулого року при передачі першого апарату для підтримки дихання в реанімацію новонароджених і недоношених дітей НДІ ПАГ медики розповіли команді "Інтера", що найважче для них не відсутність медикаментів або брак людського ресурсу, а неможливість надати дитині адекватну допомогу в складній ситуації. Так, завдяки ініціативі "Інтера", яку масово підтримали небайдужі люди, в реанімації з'явився другий апарат. Але місць – дев'ять. При одночасному народженні декількох недоношених малюків, у яких ще не сформовані легені і відсутня здатність дихати самостійно, доктори опиняються перед складним вибором – кого рятувати в першу чергу. Саме тоді керівництво Inter Media Group прийняло рішення продовжувати аукціон і придбати ще один апарат штучної вентиляції легенів для ПАГ – більш сучасний і багатофункціональний. Адже потреба в обладнанні дуже висока – за словами професора Тетяни Знам'янської, заступника директора з перинатальної медицини ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" та наукового керівника відділення інтенсивної терапії новонароджених, доставлений навесні апарат ані хвилини не стоїть без діла: завдяки йому вже більше 40 малюків змогли зробити перший подих!

"Фраза "Рятувати дітей" звучить абстрактно, – говорить Антон Нікітін, головний редактор телеканалу "Інтер". – Але для батьків, у яких дитина народилася раніше терміну, потрапила у першу у своєму житті біду, – це дуже конкретна ситуація. Ми і глядачі "Інтера" вже бачили тих, хто вижив завдяки раніше придбаному спільними зусиллями медичному обладнанню! І тут дуже важлива ступінь довіри: глядачі розуміють – кожна копійка, яку людина пожертвувалп в рамках наших благодійних акцій, йде на заявлену мету. На придбання медичного обладнання для порятунку дітей".

За 2016 рік аукціон став не просто масштабною всеукраїнською подією. Він перетворився з разової акції "Інтера" до Дня святого Миколая у постійно діючу благодійний майданчик, націлений на допомогу дітям. Вперше в цьому році в рамках аукціону пройшла акція "Жизнь детей не мелочь", в ході якої люди приносили свої домашні скарбнички. Прямо під час ефіру програми "Стосується кожного" було викуплено роботи дітей-учасників аукціону, які стали гостями ток-шоу. Деякі телеглядачі просто робили благодійні внески на сайті deti.inter.ua причому суми були від 50 гривень до 20 тисяч.

Міжнародного розмаху ініціативі "Інтера" надав лот, за який боролися учасники з кількох країн – єдиний у світі платиновий диск гурту Nazareth Loud 'n' Proud з автографом Дена Маккаферті, було передано на аукціон особисто солістом легендарної групи. Багато з речових лотів розлетілися по всій Україні – поїхали до Хмельницького, Рівного, Одеси, Миколаїва, Запоріжжя, Житомира, Львова, а також за межі країни – до Польщі, Росії і навіть до Нової Каледонії. Ще однією особливістю аукціону цього року стало розмаїття спортивних лотів від найтитулованіших і улюблених спортсменів України: Віталія та Володимира Кличків, Лілії Подкопаєвої, Олександра Усика та Василя Ломаченка, Олексія Михайличенка і Олександра Шовковського, Олега Верняєва та Жана Беленюка, Василя Вірастюка та Сергія Конюшка.

У аукціону з'явилися постійні учасники, які відстежують всі новини проекту. "У кожного з нас є сума, з якої ми можемо безболісно розлучитися, – 10, 50, 200, 1000 гривень, чому б не пожертвувати на добру справу? – каже одна з найактивніших учасниць аукціону Ольга Пінська. – В минулому році я купила кілька лотів із зірковими речами. У цьому придбала ще й кілька "лотів-вражень". Цікаві зустрічі, цікаві люди – це чудово! Крім цього, благодійність – в принципі дуже важлива річ для душі. Ми всі повинні в міру можливості робити добрі справи. Тоді і наше життя зміниться".

Аукціон традиційно підтримали співробітники телеканалу та його проекти. Програма "Ранок з Інтером" постійно розповідала в ефірі про новини ініціативи і реалізації викуплених лотів. Також запропонувала свої лоти, які були відразу ж викуплені: кулінарний майстер-клас і кінна прогулянка з Анастасією Даугуле, екскурсія по Києву і по телеканалу "Інтер" від Ірини Юсупової. Крім того, учасники аукціону побували на знімальному майданчику новорічного вогника з журналістами телеканалу "Ранку з Інтером" Дмитром Чистяковим і Мариною Чанковой. А у шанувальників рубрики "Україна вражає" захоплююча пригода ще попереду – поїздка зі знімальною групою і ведучою Валерією Микульской в гарне, цікаве місце.

Програма "Стосується кожного" присвятила два ефіри аукціону та проблемі порятунку новонароджених в Україні, а команда проекту надала своїм шанувальникам унікальну можливість побувати в студії на зйомках ток-шоу або на індивідуальній тренуванні з ведучим Андрієм Данилевичем, майстром спорту з плавання.

Велика кількість незвичайних лотів підготували ведучі програм "Готуємо разом", "Орел і решка", "Орел і решка. Шопінг" і "Навколо М". До аукціону активно долучилися команди програм "Жди меня. Україна", "Речдок" і "Свідок" (НТН), знімальні групи серіалів "Мереживо долі", "Східні солодощі" і "Запитайте у осені". А зірки-переможці розважального шоу "Добрий вечір на Інтері" передали на благодійність свою частину виграшу – 187 тисяч гривень, а це майже чверть необхідної суми! Такий внесок став можливий завдяки чуйності Олени Коляденко, Влада Ями, Віталія Козловського, Андрія Беднякова, Євгенія Сморигіна, Руслани Писанки, Євгена Гашенка, Володимира Шумки, Василя Вірастюка, Надії Дорофєєвої, Олесі Жураківської, Анастасії Кожевнікової, Сергія Писаренка, Ольги Полякової, Лілії Подкопаєвої та Віоли Кім.

Благодійна організація "Інтер – дітям" щиро дякує всіх зірок і телеглядачів, які підтримали аукціон, – хто вперше, а хто вже третій рік поспіль! Найближчим часом буде досягнута фінальна мета онлайн-аукціону 2016 року – придбання і передача медичного обладнання в НДІ ПАГ. Телеканал "Інтер" обов'язково розповість про це в ефірі.

Проте добро не має кордонів і тимчасових рамок. Тому благодійний онлайн-аукціон триває! У кожного бажаючого є можливість почати цей рік, місяць або день з Вчинку, із доброї справи і запустити кругообіг добра, який обов'язково повернеться сторицею. На сайті deti.inter.ua як і раніше, доступні ексклюзивні лоти від зірок, а також незвичайні майстер-класи, цікаві подорожі, індивідуальні тренування і багато іншого. Всі виручені кошти підуть на порятунок дитячих життів.

Благодійний аукціон досяг своєї мети https://youtu.be/XA8Sv2T7U6s