"Інтер Медіа Груп" домовилася про ретрансляцію телеканалів Групи з 98% кабельних провайдерів

"Інтер Медіа Груп" домовилася про ретрансляції всіх телеканалів Групи з 98% операторів кабельних мереж. На сьогоднішній день, як і раніше, все населення України має можливість дивитися канали "Інтер Медіа Груп", в тому числі через кабельні мережі.



"Є поодинокі невеликі провайдери, які змінили пакет телевізійних каналів без урахування думки телеглядачів. Абоненти цих мереж, загалом, мігрують до інших операторів з максимально повним пакетом українських телеканалів. Конкуренція на ринку кабельного телебачення досить висока, тому багато домогосподарств з кабельним типом прийому мають доступ до мереж, щонайменше, двох операторів. Незначна частина абонентів переходить на альтернативні типи прийому телевізійного сигналу. Аналітика показала, що процес укладення договорів не вплинула на показники телеканалів Групи", – зазначив Володимир Масарик, генеральний директор компанії "Торсат" – ексклюзивного дистриб'ютора телевізійних каналів "Інтер Медіа Груп".

З кінця минулого року для телеглядачів каналів "Інтер Медіа Груп" ("Інтер", НТН, К1, К2, "Піксель", "МЕГА", Zoom, "Enter-фільм") відкрита "гаряча" телефонна лінія 0 800 508 650, де можна отримати консультацію щодо поліпшення якості прийому сигналу, дізнатися про доступні операторів кабельних мереж у місці проживання телеглядачів, а також про можливість зміни типу прийому сигналу.