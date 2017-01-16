У програмі "Ранок з "Інтером" стартує "Мама-блог"

Сьогодні, 16 січня, в ефірі програми "Ранок з "Інтером" стартувала нова рубрика - "Мама-блог". Це відеощоденник молодої мами, в якому вона розбиратиметься у різних питаннях перших днів і перших місяців життя дитини і ділитиметься досвідом з телеглядачами.

Найчастіше для батьків перший рік життя їхнього улюбленого чада - найбільш нервовий період. Суцільні питання. І скільки б книжок не читали мама і тато, як би посилено не готувалися до народження дитини, все одно перші тижні й місяці молодих батьків проходять у постійній паніці. Чому він кричить? Чи купати дитину у великій ванні? Як правильно тримати малюка на руках? Сповивати чи не сповивати? Що робити, якщо щічки дитини почервоніли, і куди бігти? Чому він знову плаче? Численні питання виникають щодня, але часу на повноцінне вивчення теми і пошук відповіді не вистачає катастрофічно. Молодим мамам або жінкам, які тільки готуються до материнства, допоможе нова рубрика програми "Ранок з "Інтером".

"Для нас важливо, щоб глядач знав: ми завжди поруч, ми разом в усі важливі моменти життя, - каже керівник "Ранку з "Інтером" Юлія Литвиненко. - Ми оновлюємо формат нашої програми, створюємо нові рубрики, ініціюємо соціальні експерименти і проекти - все для того, щоб наше спілкування з телеглядачем було корисним, інформативним і взаємно цікавим. У новій рубриці "Мама-блог" ми вирішили спробувати іншу подачу інформації - і зробили її у форматі ТВ-блогу. Це - реальне життя молодої мами з малюком, плюс професійні поради і допомога у різних ситуаціях. Блог дозволить стежити за нашою героїнею та її малюком не тільки на екранах, але й через Інтернет. Це дуже емоційний і зворушливий проект. Сподіваюся, що спілкування з нашою героїнею Настею не тільки допоможе глядачам виховувати власних дітей здоровими і щасливими, а й надихне когось на материнство".

Героїня "Мама-блогу" - фітнес-тренер Анастасія Вороніна, яка нещодавно стала мамою. Упродовж багатьох місяців телеглядачі "Інтера" у реальному часі зможуть спостерігати за життям новонародженого малюка та його мами, за тим, як малюк росте і на які моменти варто звернути особливу увагу. А допомагати молодій мамі будуть найкращі професіонали в області педіатрії: в залежності від ситуації Анастасія буде або консультуватися з лікарем-фахівцем по скайпу, або йти на прийом до лікаря, або викликати його додому.

У перших випусках проекту глядачі дізнаються, як підготуватися до приїзду мами і малюка з пологового будинку, на що звернути увагу під час першого візиту патронатного лікаря, як годувати грудьми і які проблеми можуть виникнути із загоєнням пуповинної ранки немовляти. Відповіді на ці та багато інших питань - у новій рубриці "Мама-блог", яка буде виходити по вівторках і четвергах в програмі "Ранок з "Інтером".

Стежити за блогом молодої мами Анастасії Вороніної також можна буде в YouTube на офіційному каналі "Ранку з "Інтером", де глядачі зможуть обговорити цікаві для них теми і поставити свої питання. Там вже можна знайти перший випуск "Мама-блогу".