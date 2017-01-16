"Речдок" повертається на екрани після зимових канікул

З 17 січня в ефір телеканалу "Інтер" повертається найуспішніший на українському телебаченні детективний проект минулого року - "Речдок". У новому році глядачі дізнаються нові історії з кримінального минулого 1945-1985 років. Більше того проект виходитиме у новий час. Відтепер шанувальники програми зможуть дивитися одразу по дві серії на день: з вівторка по п'ятницю о 15:50 та о 16:45.

З моменту першої появи в ефірі цикл докудрам "Речдок" стабільно утримував лідерські позиції у своєму слоті, збираючи біля телеекранів мільйони глядачів. Рекордною стала аудиторія серії "По сліду отруйника", що вийшла 20 грудня 2016 року: її подивилися 2,6 млн чоловік.

Новий сезон "Речдоку" розпочнеться 17 січня з прем'єрної серії - "Чортів горіх". Ця історія сталася у Києві восени 1977 року. На березі Сирецького озера був знайдений труп чоловіка, упізнати який було просто неможливо. Документів при ньому не було, а обличчя жертви було понівечене. Оперативники згадали, що роком раніше у цьому ж районі орудували малолітні злочинці, які вбили з метою пограбування 6 осіб. Били жертв молотком по голові, спотворюючи обличчя. Але тоді всю банду вдалося затримати. Невже у злочинців з'явилися послідовники? Завдяки плоду звичайної рослини - водяного горіха, який через колючки в народі називають чортовим, - слідчим вдалося вийти на слід жорстокого вбивці.

О 16:45 - повтор одного з найрейтинговіших випусків минулого року - "Приречені на помсту". Жорстоке вбивство двох осіб на Рівненщині розкрили завдяки незначній, на перший погляд, деталі - особливому татуювання на тілі жертви.

У середу, 18 січня, прем'єрний випуск - "Вбивці Сталіна". 11 грудня 1949 року у Вінницькому обласному драматичному театрі йшла прем'єра вистави "Мудрість вождя", приурочена до 70-річчя Сталіна. Приїхало усе керівництво області, були навіть партійні керівники з Києва та Москви. Роль вождя виконував відомий у Вінниці актор Євген Самарський. У фінальній сцені конструкція, на якій стояв "вождь", звалилася. Самарський загинув на очах приголомшених глядачів. Загибель актора в гримі Сталіна викликала розгубленість і паніку. Під час слідства з'ясувалося, що трос, що утримував балку, був підпиляний...

О 16:45 - повтор історії "У пошуку кохання". Перукарка Марина Сведерська вдало вийшла заміж - за директора великого підприємства. Але насолодитися сімейним життям не встигла: дівчину була жорстоко вбито у власній квартирі. У той день у всьому мікрорайоні припинили подачу води. Побутовий факт стане ключовим у розслідуванні цього вбивства.

19 і 20 січня о 15:50 і 16:45 - найяскравіші історії, розказані "Речдоком" у минулому році: "Бюстик Сталіна", "Справа м'ясника", "Вбивство за інструкцією", "Обручка".

Про проект "Речдок":

Цикл детективних докудрам "Речдок" вперше з'явився в ефірі телеканалу "Інтер" 7 листопада 2016 року і став найуспішнішою прем'єрною лінійкою року. Кожен випуск програми - це окрема детективна кіноісторія, заснована на реальних подіях періоду 1945 - 1985 років. Чимало справ тривалий час перебували під грифом "Цілком таємно". Завдяки дрібній деталі, речовому доказу та інтуїції слідчих ці справи вдалося розкрити. Ведучий програми - актор Артем Позняк.

Детективний цикл "Речдок", нові серії https://youtu.be/yw-3Lgx93bk