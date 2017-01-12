Зірки "Доброго вечора на Інтері" перерахували ще 93 тисячі гривень на благодійність

Учасники програми "Добрий вечір на Інтері" пожертвували 93 тис. гривень для благодійної організації "Інтер - дітям". Це вже вдруге зірки проекту перерахували кошти на покупку сучасного апарату штучної вентиляції легенів Avea для відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених НДІ ПАГ. А загальна сума вкладу гравців проекту склала 187 тис. гривень. Це - майже четверта частина від необхідної суми - 810 тис. гривень!

Відповідно до формату програми "Добрий вечір на Інтері", у кожному її випуску змагаються дві команди зірок. Під керівництвом капітанів-телеглядачів вони борються за головний приз - 50 тисяч гривень. У суперфіналі беруть участь лише два гравці: капітан команди-переможниці і один із зіркових учасників. Зароблена ними у фінальному випробуванні сума ділиться порівну. Усі зірки, які взяли участь у програмі, відмовилися від виграшу і передали кошти для порятунку новонароджених дітей. Першу частину внеску - 94 тис. грн - передали на придбання медобладнання для відділення реанімації новонароджених НДІ ПАГ переможці перших восьми програм: хореографи Олена Коляденко і Влад Яма, співак Віталій Козловський, телеведучий Андрій Бєдняков, КВНщик Євген Сморигін, актори Руслана Писанка, Євген Гашенко і Володимир Шумко.

Зараз свій виграш на добру справу пожертвували зіркові учасники наступних семи програм проекту: володар не тільки титулу "Найсильніша людина планети", а й доброго серця Василь Вірастюк, харизматична солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофєєва, популярна актриса, зірка серіалу "Мереживо долі" Олеся Жураковська, учасниця найбільш довговічного складу групи "ВІА ГРА" за всю історію існування колективу Анастасія Кожевникова, КВНщик і шоумен Сергій Писаренко, емоційна співачка з приголомшливими вокальними даними Ольга Полякова, а також - олімпійська чемпіонка з гімнастики, легендарна спортсменка Лілія Подкопаєва. Несподіванкою для всіх учасників святкової новорічної програми "Добрий вечір на Інтері" стало рішення капітана команди-переможниці - ресторатора Віоли Кім - відмовитися від свого права на виграш 25 тис. гривень також на користь благодійного фонду "Інтер - дітям". Загальний внесок учасників цих семи випусків програми склав 93 тис. гривень.

Телеканал "Інтер" вдячний всім учасникам проекту, які перерахували виграші на рахунок благодійного фонду "Інтер - дітям". Нагадуємо, що взяти участь в аукціоні, а отже - і допомогти маленьким пацієнтам НДІ ПАГ зробити перший подих, може будь-хто. Для цього досить зайти на сайт deti.inter.ua, викупити лот, який вам сподобався, або просто зробити благодійний внесок. Робити добро легко!