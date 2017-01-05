Різдвяний, сімейний і фінальний "Добрий вечір на Інтері"

У Різдвяний вечір, як ніколи, хочеться вірити в чудо! З деякими нашими телеглядачами – маркетологом Оленою Довгих і DJ Шаламова чудеса почнуть відбуватися прямо 7 січня, починаючи з 22:30! Спочатку вони отримають у своє розпорядження по команді зірок, а ті, у свою чергу, використовуватимуть всі свої таланти і здібності, щоб допомогти капітанові перемогти і отримати головний грошовий приз. А потім переможець зможе витратити свою частину виграшу на реалізацію найзаповітнішого бажання. Друга ж частина заповітної суми традиційно піде на благодійність і стане внеском у порятунок життя новонароджених.

Цього суботнього вечора відкладуть всі свої справи наші улюблені селебрітіз: віртуози класичного, естрадного і навіть екстремального вокалу Віталій Козловський та Іван Березовський, неповторні майстри створення яскравих образів – артисти Дмитро Ступка та Ірина Мельник, а також друзі-колеги – актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин.

"Насправді нам дуже складно грати один проти одного, – зізнався Євген Нікішин. – Ми ж з 1997 року разом на гастролях, ділимо побут і дах на двох, а тут – така боротьба!" Сергій Писаренко, який стояв поруч, одразу "здав" колегу: "Причому Женя сказав: я буду "вашою людиною" в нашій команді, буду за вас вболівати всю гру. Але саме за рахунок Жені їх команда періодично нас обігравала. А "нашою людиною" насправді виявився Ступка. Чому? Дивіться програму – дізнаєтеся!"

Любитель нестандартних рішень і знавець зоряної психології Андрій Доманський, як на зло, постійно ставив Євгена та Сергія один проти одного, причому починаючи з найпершого конкурсу – "Слова на вітер". До речі, в цьому конкурсі актрисі Ірині Мельник, яка зіграла більше 10 ролей медпрацівників, доведеться надавати медичну допомогу одному з гравців. Іван Березовський змушений буде грати виключно "напівголосно", адже цей співак, взявши верхні ноти, легко може голосовими вібраціями розбити всі келихи у вітальні проекту. Хоча небезпечним для посуду виявиться не тільки оперний вокал Івана Березовського, але і крик душі Віталія Козловського, який намагається закликати команду до порядку . "Тільки й дивись, щоб вони удвох не розбилит весь мій кришталь", щиро засумував господар вечірки Доманський.

У другому конкурсі – "Як не крути" – пристрасті будуть тільки розжарюватись. Одному з диванів доведеться збирати з кубиків портрет суперника. А іншому дістанеться ще більш відповідальне завдання: зібрати по шматочках самого ведучого програми – Андрія Доманського!

Розкривати секрети третього конкурсу "Згадати все!" ми не будемо. Відзначимо, що в змаганні номер чотири – "Все в твоїх руках!" – Сергієві Писаренко рук Ірини Мельник не вистачило. Довелося "відігравати" слово ногами. До речі, від приголомшливої міміки Сергія Писаренко в цій грі всі прийшли в такий захват, що, здається, навіть забули про те, що змагаються.

"Взагалі, це така програма, в якій розкривається навіть найнетовариська і найсором'язливіша людина! – зауважив Євген Нікішин. – Такі емоції! Я б хотів побажати, щоб у кожного глядача проекту під Різдво, та й не тільки, в цілому, в новому 2017 році, розкривалися якісь приховані таланти, проявлялися раніше незатребувані сторони, грані талантів і здібностей. Щоб у наступному році кожна людина взяла, так й проявила себе!.."

"Добрий вечір на Інтері" – це інтелектуальна гра з посмішкою на обличчі, – підхопив і Сергій Писаренко. – І я навіть згадав слова барона Мюнхгаузена, який сказав, що серйозний вираз обличчя – ще не ознака розуму. Всі найбільші дурниці на землі зроблено саме з цим виразом обличчя. Тому посміхайтеся, панове, грайте і не бійтеся бути смішними! З посмішкою найінтелектуальніші ігри стають кращими, веселішими і доступнішими!"

Дивіться фінальний випуск першого сезону розважального шоу для дорослих – різдвяну програму "Добрий вечір на Інтері" 7 січня 2017 року о 22:30.

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