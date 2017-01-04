Різдво на "Інтері"

У світле свято Різдва ми щиро віримо у диво і хочемо розділити радість цієї великої події з іншими людьми. 6 і 7 січня телеканал "Інтер" традиційно подарує мільйонам українців можливість приєднатися до різдвяних служб у головній українській святині - Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

У п'ятницю, 6 січня, о 17.00 на "Інтері" розпочнеться трансляція вечірнього Різдвяного богослужіння. А у суботу, 7 січня, о 9.00 в ефірі каналу відбудеться пряма трансляція Різдвяної Божественної літургії.

Також 6 січня, о 19.00 в ефірі "Інтера" глядачі побачать спеціальний різдвяний випуск ток-шоу "Стосується кожного" - "Різдвяні обіцянки". Протягом року в студії громадського ток-шоу зіркові друзі проекту обіцяли учасникам програм виконати їх заповітні мрії. Так, відома співачка Асія Ахат прямо в ефірі проекту сказала, що зніме 15-річну Анастасію Чіганову із Запоріжжя в своєму кліпі. А натомість взяла з дівчини слово, що та почне їсти, щоб побороти небезпечне захворювання - анорексію.

В кінці листопада глядачі почули про 13-річного Іллю Ігнатчука зі Львова. Хлопчик не може встати на ноги, які з народження вигнуті кришталевої хворобою. Столичні медики готові зробити Іллі операцію, але на апарати, які вирівнюють кістки, потрібна непідйомна для сім'ї сума. У студії "Стосується кожного" народна артистка України Ніна Матвієнко сказала, що присвятить один зі своїх концертів збору коштів на лікування Іллі. І стримала свою обіцянку! "Ми всі в боргу перед Богом, який нам дає блага, - каже Ніна Митрофанівна. - Тому повинні допомагати тим, хто потребує нашої допомоги". З Ніною Матвієнко погоджується і ще один гість різдвяного ефіру програми, насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, ієромонах Феодосій (Марченко): "Бог пішов назустріч людині, а люди повинні йти назустріч один одному. Хто допомагає нужденним, той ніколи не збідніє", - говорить він.

Ці та інші історії виконання різдвяних обіцянок телеглядачі побачать 6 січня в ефірі "Інтера", у святковому випуску програми "Стосується кожного".

У суботу, 7 січня, о 18.00 телеканал "Інтер" покаже прем'єру концерту "Злата Огнєвіч. Моя історія". Це грандіозне шоу за участю Freedom-ballet стало першим сольним виступом співачки на головному концертному майданчику країни, в Палаці "Україна". Новий підхід до такого явища, як вертеп, став справжньою несподіванкою для гостей концерту. Артистка зуміла заново прочитати деякі моменти історії і культури України. Також у концерті брали участь музиканти групи "Скрябін" і Євген Толочний, презентувавши пісню "ВодаВогонь". Ще одним сюрпризом для глядачів став виступ Ніни Матвієнко.

Всіх - з прийдешнім Різдвом Христовим!

Різдво на "Інтері"