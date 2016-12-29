20 цікавих фактів про новорічний вогник "Залишаємося зимувати" телеканалу "Інтер"
29 грудня 2016 | 12:56
У новорічну ніч о 22:30 глядачів "Інтера" чекає музично-романтична історія з участю улюблених акторів і зіркових артистів – новорічний вогник "Залишаємося зимувати". Щоб Новий рік перетворився на казку, щоб в цю чарівну ніч настрій був особливо святковим, а зустріч 2017 року – веселою й багатообіцяючою, творчій команді телеканалу довелося докласти максимум зусиль.
Отже, 20 фактів про новорічному вогнику "Залишаємося зимувати"
- У новорічний вогник "Інтера" увійшли 40 музичних номерів і 38 акторських скетчів.
- Вогник "Залишаємося зимувати" зняли за 5 днів. Спеціально для новорічного проекту в трьох павільйонах кіностудії імені Довженка побудували декорації сучасного нічного клубу з двома рухомими сценами, танцполом, комфортною VIP-зоною, барною стійкою, червоною доріжкою, гримерками для артистів і кабінетами адміністрації.
- Для оформлення інтер'єру "нічного клубу" було використано 50 тисяч декоративних паєток – блискучих круглих пластинок, а також спеціальна декоративна тканина і сріблястий сценічний дощик, доставлені з Мілана.
- У зйомках вогника "Залишаємося зимувати" використовувалися справжні автомобілі. До того ж, за сюжетом потрібні були машини різного класу – "Бентлі", "Мерседес", "Міні Купер" і навіть суперсучасний електромобіль "Тесла". Саме на таких авто прибувають на новорічний концерт головні герої вогника. Ще один незвичайне транспортний засіб використовували для ефектного появи дитячої поп-групи Open Kids: юні артистки в'їжджали на знімальний майданчик на тюнінгованій квадроциклі.
- Виконавцеві головної ролі – акторові Яну Цапнику – довелося під час зйомок вогника пройти водне випробування. За сценарієм в одній зі сцен бармен відкриває пляшку шампанського, пробка потрапляє директорові нічного клубу прямо в око, а шипучий напій обливає його з голови до ніг. З одного дубля настільки непроста сцена не знімається. Тому костюмерам доводилося весь час висушувати костюм артиста і його самого, а щоб не дратувалася слизова очей, шампанське замінили водою. Відомий актор стійко витримав всі дублі з обливаннями. "Ян Цапнік, в першу чергу, приголомшливий професійний актор, і його не потрібно вмовляти робити дублі, – розповідає режисер вогника Олександр Ігудін. – Він спокійно давав поливати себе водою в обличчя до тих пір, поки не була досягнута мета. Більше того, мені навіть довелося Яна відмовляти від дублів, бо він твердив: "Давайте, лийте ще. І навіщо ви мене поливаєте водою? Давайте справжнім шампанським!"
- Зірки виступали не тільки на сцені, але і в інших локаціях знімальних павільйонів. Цим користувалися актори масових сцен: як тільки траплявся перерву, до знаменитостей шикувалася величезна черга за селфі. Селфі-марафон деяких артистів тривав 20 хвилин!
- За 5 днів зйомок у вогнику взяло участь більше 1500 акторів масових сцен.
- За барною стійкою "нічного клубу" працював справжній профі — флейр-бармен Євген Соколов, який входить до десятки кращих барменів світу.
- Частину сцен знімали на вулиці, біля одного з київських бізнес-центрів. За іронією долі в день зйомок зима підвела: сніг розтанув. Тому постановникам довелося замовити дві снігові установки, щоб створити атмосферу сніжної ночі і на вимогу режисера "включати" сніг.
- У самому павільйоні теж було "сніжно". Тільки для номера Світлани Лободи "Під снігом" було використано п'ять контейнерів штучних опадів!
- Ще один незамінний атрибут новорічних зйомок... лимонад! Саме його, як правило, наливають у келихи артистам замість шампанського. Але не обійшлося без казусів навіть з цим нешкідливим напоєм. Наприклад, актрисі Ользі Атанасової під час зйомок одного скетчу довелося випити відразу два літри газованої води. Хоча в звичайному житті дівчина взагалі не вживає солодких газованих напоїв.
- У новорічному вогнику знімався і чотирилапий артист – пухнастий білий кіт. За сюжетом тварина живе в кабінеті головного героя – директора нічного клубу, якого зіграв Ян Цапник. Цей котик – вже досвідчений артист. Він один з пухнастиків, задіяних у новорічній промо-кампанії телеканалу "Інтер".
- У новорічному вогнику "Інтера" вперше на ТБ Ірина Білик виступить разом зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. Більш того, зоряна пара запросить всіх телеглядачів у свята святих – свою спальню, де влаштує 31 грудня справжню піжамну вечірку! Номер на пісню "Напополам" Іра і Аслан зняли в ліжку, а замість ошатних новорічних костюмів наділи затишні піжами. До речі, спеціально для пари стилісти "Інтера" пошили шовкові іменні піжами, на нагрудній кишені яких вишиті початкові літери імен Ірини і Аслана – "І" і "А".
- Ще один несподіваний дует – Дмитро Коляденко та Наталія Бучинська — разом виконає пісню "Попытка №5" групи "ВІА Гра".
- З'являться разом на сцені і Віктор Павлік з Ольгою Поляковою. Справа в тому, що співачка переплутає фонограму, вийде на сцену під запальні ритми "Шикидим" і... потрапить в гарем до Віктора Павлика! Не будемо розкривати всі секрети, однак "Шикидим" зазвучить цього разу в абсолютно несподіваному аранжуванні, в якому можна буде вгадувати... лейтмотив легендарного "Щедрика".
- Злата Огнєвіч на новорічну сцену спуститься... на місяці. Артистка буде парити над сценою на висоті 10 метрів без страховки!
- Політати доведеться і Іванові Березовському: в номері на пісню "Сива ніч" співака очікує політ до зірок.
- Дмитрові Каднаю і Філові Коляденку з групи Kadnay для номера на пісню "Утекай" довелося освоїти барменські трюки: вони в кадрі робитимуть коктейлі, жонглюватимуть пляшками і навіть будуть танцювати на барній стійці.
- Деякі акторські трюки виявилися... експромтом. Наприклад, під час зйомки сцени, коли персонаж Володимира Стержакова освідчується героїні Лесі Нікітюк, телеведуча так бурхливо та емоційно реагувала, що посковзнулася на високих підборах і впала. Добре, що зйомка проходила поряд з vip-ложею і дівчина виявилася не на підлозі, а на м'якому дивані. Проте режисерові сподобалася імпровізація, тому всі наступні дублі Лесі довелося падати вже за сценарієм, як ніби у неї ноги підкошуються від щастя в таку довгоочікувану мить.
- У новорічному проекті буде багато номерів з піротехнічними трюками: так, на групу Kadnay "проллється" вогняний дощ, будуть стріляти феєрверками гітари музикантів Олега Вінника, а в номері гурту "ТІК" заіскряться навіть бюстгальтери іншопланетних танцівниць!
Ці та інші сюрпризи новорічного вогника "Залишаємося зимувати" – 31 грудня, о 22:30 на телеканалі "Інтер"!
Залишити коментар Коментарі (0)
Коментарів немає. Ваш може бути першим.