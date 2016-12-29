20 цікавих фактів про новорічний вогник "Залишаємося зимувати" телеканалу "Інтер"

У новорічну ніч о 22:30 глядачів "Інтера" чекає музично-романтична історія з участю улюблених акторів і зіркових артистів – новорічний вогник "Залишаємося зимувати". Щоб Новий рік перетворився на казку, щоб в цю чарівну ніч настрій був особливо святковим, а зустріч 2017 року – веселою й багатообіцяючою, творчій команді телеканалу довелося докласти максимум зусиль.

Отже, 20 фактів про новорічному вогнику "Залишаємося зимувати"

У новорічний вогник "Інтера" увійшли 40 музичних номерів і 38 акторських скетчів.

Вогник "Залишаємося зимувати" зняли за 5 днів. Спеціально для новорічного проекту в трьох павільйонах кіностудії імені Довженка побудували декорації сучасного нічного клубу з двома рухомими сценами, танцполом, комфортною VIP-зоною, барною стійкою, червоною доріжкою, гримерками для артистів і кабінетами адміністрації.

Для оформлення інтер'єру "нічного клубу" було використано 50 тисяч декоративних паєток – блискучих круглих пластинок, а також спеціальна декоративна тканина і сріблястий сценічний дощик, доставлені з Мілана.

У зйомках вогника "Залишаємося зимувати" використовувалися справжні автомобілі. До того ж, за сюжетом потрібні були машини різного класу – "Бентлі", "Мерседес", "Міні Купер" і навіть суперсучасний електромобіль "Тесла". Саме на таких авто прибувають на новорічний концерт головні герої вогника. Ще один незвичайне транспортний засіб використовували для ефектного появи дитячої поп-групи Open Kids: юні артистки в'їжджали на знімальний майданчик на тюнінгованій квадроциклі.

Виконавцеві головної ролі – акторові Яну Цапнику – довелося під час зйомок вогника пройти водне випробування. За сценарієм в одній зі сцен бармен відкриває пляшку шампанського, пробка потрапляє директорові нічного клубу прямо в око, а шипучий напій обливає його з голови до ніг. З одного дубля настільки непроста сцена не знімається. Тому костюмерам доводилося весь час висушувати костюм артиста і його самого, а щоб не дратувалася слизова очей, шампанське замінили водою. Відомий актор стійко витримав всі дублі з обливаннями. "Ян Цапнік, в першу чергу, приголомшливий професійний актор, і його не потрібно вмовляти робити дублі, – розповідає режисер вогника Олександр Ігудін. – Він спокійно давав поливати себе водою в обличчя до тих пір, поки не була досягнута мета. Більше того, мені навіть довелося Яна відмовляти від дублів, бо він твердив: "Давайте, лийте ще. І навіщо ви мене поливаєте водою? Давайте справжнім шампанським!"

Зірки виступали не тільки на сцені, але і в інших локаціях знімальних павільйонів. Цим користувалися актори масових сцен: як тільки траплявся перерву, до знаменитостей шикувалася величезна черга за селфі. Селфі-марафон деяких артистів тривав 20 хвилин!

За 5 днів зйомок у вогнику взяло участь більше 1500 акторів масових сцен.

За барною стійкою "нічного клубу" працював справжній профі — флейр-бармен Євген Соколов, який входить до десятки кращих барменів світу.

Частину сцен знімали на вулиці, біля одного з київських бізнес-центрів. За іронією долі в день зйомок зима підвела: сніг розтанув. Тому постановникам довелося замовити дві снігові установки, щоб створити атмосферу сніжної ночі і на вимогу режисера "включати" сніг.

У самому павільйоні теж було "сніжно". Тільки для номера Світлани Лободи "Під снігом" було використано п'ять контейнерів штучних опадів!

Ще один незамінний атрибут новорічних зйомок... лимонад! Саме його, як правило, наливають у келихи артистам замість шампанського. Але не обійшлося без казусів навіть з цим нешкідливим напоєм. Наприклад, актрисі Ользі Атанасової під час зйомок одного скетчу довелося випити відразу два літри газованої води. Хоча в звичайному житті дівчина взагалі не вживає солодких газованих напоїв.

У новорічному вогнику знімався і чотирилапий артист – пухнастий білий кіт. За сюжетом тварина живе в кабінеті головного героя – директора нічного клубу, якого зіграв Ян Цапник. Цей котик – вже досвідчений артист. Він один з пухнастиків, задіяних у новорічній промо-кампанії телеканалу "Інтер".

У новорічному вогнику "Інтера" вперше на ТБ Ірина Білик виступить разом зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. Більш того, зоряна пара запросить всіх телеглядачів у свята святих – свою спальню, де влаштує 31 грудня справжню піжамну вечірку! Номер на пісню "Напополам" Іра і Аслан зняли в ліжку, а замість ошатних новорічних костюмів наділи затишні піжами. До речі, спеціально для пари стилісти "Інтера" пошили шовкові іменні піжами, на нагрудній кишені яких вишиті початкові літери імен Ірини і Аслана – "І" і "А".

Ще один несподіваний дует – Дмитро Коляденко та Наталія Бучинська — разом виконає пісню "Попытка №5" групи "ВІА Гра".

З'являться разом на сцені і Віктор Павлік з Ольгою Поляковою. Справа в тому, що співачка переплутає фонограму, вийде на сцену під запальні ритми "Шикидим" і... потрапить в гарем до Віктора Павлика! Не будемо розкривати всі секрети, однак "Шикидим" зазвучить цього разу в абсолютно несподіваному аранжуванні, в якому можна буде вгадувати... лейтмотив легендарного "Щедрика".

Злата Огнєвіч на новорічну сцену спуститься... на місяці. Артистка буде парити над сценою на висоті 10 метрів без страховки!

Політати доведеться і Іванові Березовському: в номері на пісню "Сива ніч" співака очікує політ до зірок.

Дмитрові Каднаю і Філові Коляденку з групи Kadnay для номера на пісню "Утекай" довелося освоїти барменські трюки: вони в кадрі робитимуть коктейлі, жонглюватимуть пляшками і навіть будуть танцювати на барній стійці.

Деякі акторські трюки виявилися... експромтом. Наприклад, під час зйомки сцени, коли персонаж Володимира Стержакова освідчується героїні Лесі Нікітюк, телеведуча так бурхливо та емоційно реагувала, що посковзнулася на високих підборах і впала. Добре, що зйомка проходила поряд з vip-ложею і дівчина виявилася не на підлозі, а на м'якому дивані. Проте режисерові сподобалася імпровізація, тому всі наступні дублі Лесі довелося падати вже за сценарієм, як ніби у неї ноги підкошуються від щастя в таку довгоочікувану мить.

У новорічному проекті буде багато номерів з піротехнічними трюками: так, на групу Kadnay "проллється" вогняний дощ, будуть стріляти феєрверками гітари музикантів Олега Вінника, а в номері гурту "ТІК" заіскряться навіть бюстгальтери іншопланетних танцівниць!

Ці та інші сюрпризи новорічного вогника "Залишаємося зимувати" – 31 грудня, о 22:30 на телеканалі "Інтер"!



