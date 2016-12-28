Новорічний "Добрий вечір на "Інтері": улюблені учасники знову в грі!

31 декабря, в канун Нового года, звезды и телезрители соберутся в гостиной программы "Добрый вечер на "Интере" непривычно рано - в 15:00. А все потому, что им нужно не только помочь капитану своей команды - телезрителю - выиграть денежный суперприз, но и успеть подготовиться к встрече Нового, и, мы надеемся, очень счастливого и успешного для всех 2017 года. В этот раз ведущий Андрей Доманский соберет самых ярких и полюбившихся зрителям игроков первого сезона проекта. В игре года примут участие: одна из красивейших актрис украинского кино и театра Ольга Сумская, непоседливая ведущая программы "Вокруг М" Леся Никитюк, эпатажный хореограф и шоумен Дима Коляденко, суперблондинка отечественной эстрады Ольга Полякова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, замечательный хореограф и молодой папа Влад Яма. Капитаны праздничных команд – ведущий "Русского радио. Украина" Кирилл Капустин и ресторатор Виола Ким. Все участники программы настроены на то, чтобы в этот день игра была наполнена искрящимся, как пузырьки шампанского, юмором, ярким, как фейерверки праздника, позитивом и теплым, как огонь камина в студии, настроением!

Ольга Сумская призналась, что иногда под Новый год они с мужем и младшей дочерью устраивают домашние мини-квесты. А игра в разные вариации "Крокодила" - вообще для актеров дело привычное. Однако коварные и непредсказуемые сценаристы проекта тщательно пересмотрели вышедшие в эфир программы и детально проанализировали все сильные и слабые стороны участников. Так что в этот раз каждого из звездных участников ждут сюрпризы!

Даже в знакомой игре "Слова на ветер" особенным станет как выбор тем, так и подбор спарринг-партнеров. Что произойдет, если непредсказуемый "тазик-вырвиглазик" передавать друг другу будут не уравновешенные и сдержанные участники, а море эпатажа - Ольга Полякова и вулкан страстей - Леся Никитюк? Битва блондинок будет не только эмоциональной, но и зрелищной. Пара Коляденко - Яма в категории "О чем говорят мужчины" будет вынуждена молча показывать слова. Что окажется о-о-очень сложным! Подарить друг другу "обнимашки" придется участникам конкурса "Все в твоих руках": Ольга Сумская окажется в руках Димы Коляденко. А вот побыть руками Ольги Поляковой выпадет Владу Яме, причем в категории "Под куполом цирка". Зрители узнают очень личные факты из биографий любимых звезд. Например, в белье какого цвета, по мнению Димы Коляденко, нужно встречать Новый год, чтобы он был счастливым и успешным? Какое желание под этот Новый год будет загадывать Леся Никитюк? Почему Влад Яма сделал своей жене предложение именно в новогоднюю ночь? И многое-многое другое.

А еще участников ждет конкурс "Скатертью дорога", в котором Леся Никитюк вместо того, чтобы "рулить", будет сбивать "пассажиров" с толку. Испытание для людей с музыкальным слухом и тонкой душевной организацией – конкурс "На одной ноте". В общем, под занавес игры эмоциональная суперблондинка Ольга Полякова уже не знала, плакать ей или смеяться, поэтому вела себя, как настоящая женщина: требовала торт и всё переиграть! Так что этот "Добрый вечер на "Интере" будет действительно фееричным! Как всегда, настроение легкости и светскости будет создавать джаз-бенд "Клуб благородных певиц", а подогревать градус веселья – один из лучших барменов мира, Евгений Соколов.

Не пропустите, 31 декабря в 15:00 - новогодний "Добрый вечер на "Интере"!

О проекте "Добрый вечер на Интере" - http://vecher.inter.ua