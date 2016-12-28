Новий рік на "Інтері" починається 31 грудня з самого ранку

В останній день року, що минає, телеглядачі "Інтера" почнуть зустрічати Новий рік задовго до опівночі. Зустрічати і одночасно - готувати, сміятися, подорожувати, мріяти, радіти, закохуватися і... чекати, коли годинник проб'є дванадцяту.

"Новый год, он не ждёт! Он у самого порога!" - слова відомої пісні про п'ять хвилин із усіма улюбленої "Карнавальної ночі". Саме з цієї дебютної стрічки Ельдара Рязанова о 7:00 і розпочнеться чудовий святковий день. Після фільму, о 8:20, глядачі "Інтера" разом з ведучими унікального документального проекту "Подорож у часі" відправляться на сто років назад, у переддень Нового, 1916-го року. Тоді це свято вважалося другорядним і заслуговувало лише на один вихідний - 1 січня. Головним зимовим святом вважалося Різдво - 25 грудня, а на службу дозволялося не ходити тиждень - з 20 по 27 грудня! Як готувалися до Різдва і Нового року наші предки, як прикрашали ялинку, як вітали один одного, які подарунки дарували, що готували до святкового столу - про все це розкажуть Жанна Тихонова, Андрій Данілевич, Ірина Юсупова, Роман Кадємін та Андрій Доманський у передноворічному ефірі.



О 9:00 разом з усією країною до кухонної плити стануть ведучі святкового спецвипуску "Готуємо разом" Андрій Доманський та Андрій Дромов. Програма буде присвячена, звичайно ж, новорічному меню. Андрії впевнені: щоб наступний 2017 рік був вдалим і щасливим, щоб збулося все загадане, треба ретельно вивчити смаки, звички і уподобання Червоного Вогняного Півня. І приготувати для святкового столу такі страви, які йому точно припадуть до смаку. Шеф-кухар Андрій Дромов обіцяє барвистий галантин з макреллю під шубою, м'ясну корону з підгарніровкою з шарона, а тих, хто вірить в дива, чекає особливе частування - печиво з передбаченнями!



Наприкінці року добігає кінця і унікальна подорож навколо земної кулі команди проекту "Орел і решка. Навколосвітня подорож". О 10:00 на "Інтері" - фінальний випуск програми з французького міста Нант. Регіна прогуляється 12-кілометровою "зеленою лінією", яка з'єднує основні визначні пам'ятки Нанта, зануриться в світ фантастики Жюля Верна в Парку атракціонів на Машинному острові, а також збере "врожай" молюсків і устриць на дорозі, яка виринає з океану лише раз на день на кілька годин! А Петро вперше заночує в церкві, покатається на човні Джеймса Бонда з фільму 1963 року, випробує фантастичний пристрій з фільму "Назад у майбутнє-2" - ховерборд. А завершать навколосвітню подорож ведучі високо в небі - польотом на повітряній кулі.



Слідом за колегами завершують свої пригоди й ведучі проекту "Орел і решка. Шопінг". Об 11:00 глядачі "Інтера" побачать, як Марія Івакова та Єгор Калейніков повернуться у Нью-Йорк - місто, яке увесь світ називає раєм для шоперів і де три роки тому розпочалися зйомки проекту. Нью-Йорк під час зимових свят - дуже особливе місто, схоже на казку. Небувалі розпродажі, грандіозні паради, святковий ажіотаж. Телеглядачі дізнаються, де у святковому Нью-Йорку можна пошопитися безкоштовно і де від покупок нашим шопінг-експертам просто зірве дах.



О 12:00 "Інтер" покаже заключний випуск проекту "Навколо М". У Лесі Нікітюк залишилося лише кілька годин до Нового року, щоб знайти ідеального чоловіка. Де? Звичайно, в Лондоні - у місті принців, графів і вишуканих денді. У новорічному випуску телеглядачі дізнаються, як познайомитися зі студентом Оксфорда за допомогою ложки, що робити, якщо зустрінеш привида в англійському замку, як зачарувтаи британських рокерів і як не зганьбитися на прийомі у королеви. Санта-Клауси і ялинки, електрогітари і шуби, новорічні дива та справжнє детективне розслідування! А під кінець телеглядачі отримають відповідь на головне питання: якого чоловіка обере Леся?



А у вітальні Андрія Доманського та програми "Добрий вечір на "Інтері" знову галасно і весело: усі сміються до сліз і танцюють від душі. О 15:00 в гості до Доманського завітають ошатні, сповнені передсвяткових емоцій знаменитості. Веселитися, жартувати, читати думки і рухи тіла будуть красуня-актриса Ольга Сумська, ведуча "Навколо М" Леся Нікітюк, епатажний Діма Коляденко, суперблондинка української естради Ольга Полякова, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва і молодий тато-хореограф Влад Яма. Саме так, у фінальній грі року візьмуть участь зірки, які вже були в проекті, а тепер вирішили усі разом весело проводити рік, що минає. Хтось переглянув свою минулу гру, зробив висновки і готовий боротися на новому рівні. Наприклад, Діма Коляденко, як справжній артист, оцінював, який вигляд він має в кадрі. "Я тоді так сміявся, що у мене навіть сльози виступили! - каже він. - І треба худнути... " А Ліля Подкопаєва зазначила, що в цій грі в нагоді стануть швидка реакція, гострий розум, відчуття команди... "І завжди треба бути напоготові, тому що існує багато несподіваних моментів! - сміється вона. - Я в захваті від кожного учасника нашої програми, це був приголомшливий вечір! Стільки позитиву я не відчувала давно". Капітанами святкових команд стануть ведучий "Русского радио. Україна" Кирило Капустін та ресторатор Віола Кім. Тільки цього вечора Оля Полякова опиниться під куполом цирку, відбудеться епічна битва блондинок, Діма Коляденко спробує розірвати на собі циліндр, а Влад Яма і Лілія Подкопаєва заспівають жестами. І це ще не фінал дня. Що ж буде далі?



А далі, о 18:00, - прем'єра романтичної комедії "Бебі-бум", в якій зіграв зірковий акторський склад: Юлія Такшина, Тетяна Догілєва, Борис Смолкін, Артемій Єгоров і Михайло Багдасаров. Головна героїня фільму Галина повертається з поїздки до Південної Америки і опиняється у скрутній ситуації: вона чекає дитину, але не від чоловіка. За шлюбним контрактом, в разі зради одного з партнерів той позбавляється всього спільно нажитого майна. О 20:30 - ще одна святкова прем'єра, лірична комедія "Заміж у Новий рік" за участю Алли Юганової, Артема Ткаченка, Ольги Хохлової та Олександра Данильченка. Картина про 30-річну невдаху Люську, яка напередодні Нового року зустрічає на зупинці замерзаючого "бомжа" у пошарпаному червоному кожусі. Добродушний старий заявляє, що він Дід Мороз. Люся, ясна річ, не вірить, проте в її житті раптом починають відбуватися справжні дива.



І нарешті, о 22:30 - головна подія вечора і всієї казкової ночі - новорічний вогник "Залишаємося зимувати" з улюбленими зірками, піснями, прем'єрами, привітаннями, танцями, побажаннями і романтично-музичним сюжетом. Події розгортаються у супермодному нічному клубі. У новорічну ніч директор закладу Леонід Вікторович (Ян Цапник) планує провернути головну аферу року: організувати на одному майданчику два різних концерти - ностальгічний "Хіти 90-х" і сучасний "Новий рік. Новий хіт!". Збираються різні глядачі, прибувають два склади виконавців, які заявлені у заходах, що абсолютно різняться стилем. Але директор не боїться скандалу, адже він збирається втекти з подвійною касою. Несподівано Леонід Вікторович впізнає серед гостей своє перше кохання - Ольгу (Ольга Сумська). Він розуміє, що не може зіпсувати святкування Нового року жінці, в яку досі закоханий. Тому разом з помічником він розвиває бурхливу діяльність, щоб концерт таки відбувся і всі заявлені артисти вийшли на сцену. За лаштунками до виступу готуються Ірина Білик, Макс Барських, Наталя Могилевська, Monatik, Олександр Пономарьов, Микита Алексєєв, Ані Лорак, "ТІК", LOBODA, "Потап і Настя", Ольга Полякова, "Время и Стекло", Олег Винник, Real О, "НеАнгели", Надія Мейхер, Віталій Козловський, Злата Огнєвіч, Віктор Павлік, Openkid's, El Кравчук, Наталія Бучинська, Дмитро Коляденко, Марія Яремчук, Аслан Ахмадов, Міла Нітіч, ​​Сергій Гладир, Світлана Тарабарова, Kadnay, Іван Березовський, Gadar, гурти "Авіатор" і Emotion. Ведучий новорічної вечірки - Андрій Доманський. А тим часом за столиками в залі зустрічаються різні люди, різні покоління з різними музичними смаками та уподобаннями. Але, як виявилося, якщо дуже захотіти - завжди можна знайти спільну мову і разом весело відсвяткувати Новий рік. А найголовніше - і глядачі, і артисти приходять до висновку, що взагалі-то їх чимало об'єднує. І залишатися зимувати разом зі своїми рідними та близькими, у своїй країні - набагато тепліше, веселіше і радісніше, ніж шукати щастя там, де нас немає.



Інтерактивна новорічна телепрограма - 31 грудня на "Інтері" - http://inter.ua/novyy-god-2017/