"Стосується кожного" підводить підсумки року

На этой неделе общественное ток-шоу "Касается каждого" приготовило для телезрителей "Интера" сразу две праздничные программы: 29 декабря зрители увидят выпуск "Из Кубы с любовью", а 30 декабря - "Новогодние приключения".

Программа "Из Кубы с любовью" – это не только история любви, поисков и обретения. Это - история большого круговорота добра, история поддержки и сопереживания. 25 лет тому назад Ивану Диосдадо Сильва Гонсалесу пришлось улететь из Украины домой, на Кубу. Его сыну, Ване-младшему, который остался с мамой в Украине, было на тот момент всего три года... Больше они не виделись. Ваня вырос и решил сам найти отца. Это стало мечтой его жизни. И он обратился в программу "Жди меня. Украина". Когда в 2014 году молодой человек пришел в студию проекта, здесь его уже ждало видеописьмо от отца и многочисленной кубинской родни. "Я надеюсь, что ты сможешь мною гордиться, - говорил в этом видеосообщении взволнованный не меньше сына Иван Гонсалес. – Приезжай к нам, у тебя здесь много родственников, мы тебя ждем!"

Помехой для встречи тогда стали большое расстояние, дорогие билеты и сложная обстановка в обеих странах. Встречи с кубинцем ждала и мама Ивана - 51-летняя Татьяна Бондаренко, которая много лет верила, что любимый вернется.

"Это история о мальчике, который вырос без отца, но еще это очень женская история: о маме Ивана, которая, как могла, хранила свою любовь, ждала и надеялась на встречу, - рассказывает ведущая программы "Жди меня. Украина" Жанна Тихонова. - Отчасти это очень типичная история, где есть любовь и обстоятельства, которые разлучают, есть необходимость принять твердое решение, выбрать между чувствами и долгом. Но в этом случае родные души разделяют тысячи километров, и встретиться им не так-то просто. Да, можно было бы закрыть эту поисковую историю, ведь человек найден, адреса, скайпы - все есть. Но не было самой встречи, не было объятий. Поэтому мы благодарны коллегам из "Касается каждого" за то, что они обратили внимание на этот случай".

Действительно, история любви украинки Татьяны Бондаренко и кубинца Ивана Гонсалеса не оставила равнодушными редакторов, да и весь коллектив программы "Касается каждого". И 29 декабря зрители "Касается каждого" станут свидетелями неожиданной развязки истории любви длиною в 25 лет!"

Когда имеешь дело с искренностью и со счастливыми окончаниями сложных историй и при этом чувствуешь себя частью того, что происходит, тогда получаешь своего рода доказательство, что трудишься не зря - говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер", эксперт выпуска. – Это одна из самых запоминающихся программ, которые были сняты в студии "Касается каждого". Она была непростая. Спасибо всему коллективу за помощь. Всем людям, которые помогали. Когда слышишь такие истории, смотришь на мир иначе, понимаешь, что он не такой, каким нам кажется. Он лучше. И нужно просто уметь ждать".

А 30 декабря в эфир выйдет программа, в которой будет идти речь сразу о нескольких очень трогательных и необычных историях, - "Новогодние приключения". "

Весь 2016 год команда нашей программы работала со сложными историями и судьбами, - говорит ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. - Какие-то мы меняли к лучшему сразу, некоторые герои приходили к нам в студию два, три, четыре раза, наши журналисты и редакторы были с ними на связи на протяжении всего года. Конечно, бывало непросто, но все трудности и сложности забываются, когда видишь результат. Предновогодний выпуск "Касается каждого", который зрители увидят в эфире телеканала 30 декабря, как раз об этом. О том, сколько людей смогли стать чуть счастливее, нашли выход из сложной и запутанной ситуации, смогли найти силы жить и двигаться дальше благодаря тому, что их беда не оставила равнодушными не только нас, но и всех наших телезрителей".

В этот день в студии программы соберутся герои самых ярких выпусков "Касается каждого": те, чью жизнь проект уже изменил к лучшему и кто на собственном опыте убедился, что можно найти выход даже из самых сложных ситуаций. 15-летний Олег Андрейченко из Запорожья, герой программы "Подростковое бешенство", прославился в сети видеороликами с опасными для жизни и здоровья трюками. Парень пытался добиться популярности, но первыми результатами его экспериментов стали не только лайки в соцсетях, но и обожженные шея и руки. Ведущий программы Андрей Данилевич вместе с авторитетными экспертами убеждал парня в том, что можно выбрать другой путь для самовыражения. Чем сегодня занимается подросток? Как изменилась его жизнь после выхода программы в эфир?

Одна из самых сложных и для ведущего, и для всей команды проекта тем - истории о детях. Поэтому всех так тронула судьба Тони Тарасовой из Харькова, девочки-сироты, которую мама бросила на второй день после рождения. В ее жизни были и дом малютки, и интернат, и даже канализационный люк. После программы Тоня нашла родню, но редакторы программы "Касается каждого" продолжали следить за судьбой девушки и даже опекать ее. Тоня придет в студию "Касается каждого" снова, чтобы рассказать о событии, после которого ее жизнь уже никогда не будет прежней.

Татьяна и Егор Садиковы совсем недавно, в ноябре уходящего года, стали героями выпуска "Бедные дети". Как и многие другие участники программы "Касается каждого", они оказались в тупике: после пожара семья из 10 человек два года ютилась в гараже. В том числе - шестеро детей Татьяны и Егора и двое маленьких внуков. Они были готовы держаться и за эту крышу над головой, но информация о необычной семье появилась в интернете, следом нагрянула служба по делам детей и дала неделю на поиски нового жилья. Иначе - заберут детей. О том, как развивались события после ноябрьского эфира программы, а также о героях многих других трогательных и громких выпусков "Касается каждого" - в пятницу, 30 декабря, в 18:00 на телеканале "Интер".