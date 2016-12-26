Новий рік починається на "Інтері"!

В преддверии Нового года, всю неделю, зрители "Интера" будут получать телевизионные подарки. Проекты телеканала подготовили специальные праздничные программы, ведущие - свои поздравления и сюрпризы, а звездные гости поделились секретами празднования и веселыми новогодними историями. Ведь до главной ночи года осталось всего 6 дней! А 31 декабря "Интер" начнет встречать Новый год с самого утра.

Сегодня, 26 декабря, в 15:25 зрителей "Интера" ожидает праздничный выпуск программы "Жди меня. Украина". Легендарный проект подведет итоги минувшего года. Так, герои одной из осенних программ Валентина и Михаил снова решат пожениться и жить вместе спустя тридцать лет. Одного из разыскиваемых героев съемочная группа мистическим образом обнаружит прямо посреди автотрассы. А для жителя Узбекистана Хусанбоя и его дочери Марики команда проекта совершит то, о чем они так мечтали. Специальные поиски будут организованы даже для ведущего программы Анатолия Бондаренко: встреча с одним из гостей студии станет для него неожиданностью. Зрителей ждут исключительно истории со счастливым финалом и масса ярких сюрпризов.

Создатели сурового детективного цикла докудрам "Вещдок" тоже приняли во внимание предновогодние настроения зрителей и сняли своего рода аллюзию на сказку Ганса Кристиана Андерсена - "Оловянный солдатик". 30 декабря в 14:00 зрители увидят историю преступления, которое произошло в Донецке в канун Нового 1985 года. В городе совершена серия очень громких квартирных ограблений. Единственное, что их объединяет - обнаруженные на местах преступления странные амулеты в виде оловянных солдатиков. В авантюру окажутся вовлечены высшие слои населения Донецка 80-х. Ради ограблений преступнику придется сознательно жертвовать невероятно дорогими его сердцу вещицами. Странным образом перед ним будут открываться двери самых богатых квартир. В истории переплетается невероятное количество загадок и интриг. Преступление было совершено очень умно и оригинально. "Зрителей ожидает весьма неожиданный финал!" - обещают авторы. В этом году "Вещдок" отметит свой первый Новый год, и его создатели с уверенностью смотрят в будущее: проект получился успешным и продолжает набирать обороты и рейтинги телесмотрения.

Новый год - новая жизнь! С таким девизом наступающие праздники готовятся встречать участники выпусков "Касается каждого". 30 декабря в 18:05 в студии проекта соберутся люди, которые в 2016 году пережили тяжелые испытания и стали героями общественного ток-шоу телеканала "Интер". Теперь они хотят оставить все невзгоды в прошлом и начать жизнь с чистого листа. Собственно, в этом и заключается задача проекта - не оставлять людей один на один со своей бедой.

Команда проекта вспомнит шокирующие случаи семейных драм минувшего года, узнает, как сложилась судьба и изменилась жизнь участников телепрограмм, а также - что произошло за это время у героев острых сюжетов. Зрители увидят 17-летнюю Иру Таволжанскую из Харькова, которую прямо в новогоднюю ночь на глазах у мамы похитил двоюродный дядя. После участия в программе "Касается каждого" Ира уехала из родного села и сейчас, спустя год после похищения, живет в большом городе, где пытается забыть о пережитом. А еще мечтает спеть дуэтом с известной украинской певицей.

Еще одна семья воссоединилась благодаря проекту: мама Светлана 11 лет была уверена, что ее сын Тарас, родившийся с парализованными руками и ногами, умер после родов. А мальчик тем временем жил в детском доме. Теперь у него есть и мама, и папа.

Телезрители узнают, какое важное событие произошло у харьковчанки Тони Тарасовой, которая полжизни провела в детских домах и подвалах. Как живут дети, чей отец застрелил мать и сам погиб в перестрелке с полицейскими. И кто приютил 4-х летнюю девочку после того, как родной отец заставлял малышку пить и курить. "Касается каждого" расскажет, как 14-летняя девочка заменила младшей сестре мать и о чем теперь снимает видеоролики "безумный" блогер. Кто-то из героинь собирается стать мамой, кто-то помирился с родными, а кто-то нашел себя после появления в проекте.

На новогодний праздник в студию программы приглашены давние друзья проекта, его звездные эксперты, среди которых -Владимир Горянский, Alyosha, Светлана Зубченко, Мила Нитич, Андрей Доманский и другие. Неожиданные встречи, подарки, самые яркие воспоминания уходящего года, волшебные исполнения желаний и, конечно, Дед Мороз - в новогодней студии "Касается каждого". Пусть в наступающем году чудеса, добрые дела и поступки - коснутся каждого!