"Жди меня. Україна" відзначає Новий рік по-своєму - щасливими історіями

У понеділок, 26 грудня, телеканал "Інтер" покаже святковий випуск "Жди меня. Україна". Головні підсумки програми, яка допомагає людям знайти один одного, - це зустрічі і щасливі посмішки людей, які зустрілись після довгої розлуки, а іноді - навіть виправлені помилки молодості... Саме такі історії - найтеплішому випуску легендарного проекту у передноворічний тиждень. Крім того, на глядачів чекають несподівані музичні враження, подарунки, танці і святкові сюрпризи!

Герої однієї з історій восени цього року вирішили, що для них щасливий фінал вже відбувся - зустріч у студії "Жди меня. Україна". Але виявилося, що це був лише початок нової прекрасної історії.

"В одній з наших попередніх програм син шукав батька Михайла, з яким вони не бачилися понад тридцять років, - згадує режисер "Жди меня. Україна" Валентин Тарасов. - У вересні в нашу студію приїжджала Валентина, мама хлопця, колишня дружина Михайла. І тепер з'ясувалося, що після цієї зустрічі Валентина і Михайло знову вирішили жити разом. Для них ця зустріч принесла нове кохання. Тепер у них знову буде весілля!"

Знімальна група програми вирушила в дорогу, щоб зняти найромантичнішу новорічну історію.

Далекобійника Рустама Ахмедова вже давно шукали його родичі з Узбекистану. Знімальна група планувала застати чоловіка вдома, в Ужгороді, а знайшла... на зимовій трасі! Фура Рустама поламалася дорогою з Казані в Ужгород. І група прямо там записала інтерв'ю з героєм. Добре, що це вдалося зробити, адже приїхати до Києва на програму Рустаму не дозволила щаслива подія - у нього та його дружини Олесі народилася дочка!

Натомість з Узбекистану до Києва нарешті зміг приїхати чоловік, що носить таке саме прізвище, як і Рустам, - Хусанбой Ахмедов. Півроку тому під час телемосту в Дніпропетровську його дочка Маліка дізналася, що її тата розшукали. Відтоді вони збирали гроші на квитки один до одного і мріяли про зустріч. Знімальна група напередодні Нового року вирішила допомогти героям втілити мрію в реальність. З Узбекистану Хусанбой привіз не тільки подарунки і частування, а й народну пісню, яку виконав для всіх гостей студії на узбецькому національному духовому інструменті - сурнай. Так сором'язливий узбек, який погано говорить російською, висловив радість від зустрічі з дочкою. Виявилося, що у себе на батьківщині Хусанбой - соліст музичного весільного оркестру. Не дивно, що його приголомшливі мелодії нікого не залишили байдужим, - багато гостей пустилися в танок!

Новий рік на те і свято чудес, щоб нікого не залишити без подарунків! Ведучий "Жди меня. Україна" Анатолій Бондаренко неодноразово зізнавався в ефірі, що йому теж хотілося б знайти деяких університетських та армійських друзів... Але, як то кажуть, швець без чобіт. Під Новий рік колеги Анатолія Павловича вирішили зробити йому особливий сюрприз. Телеведучий не міг повірити, як колегам вдалося до останнього приховувати такий грандіозний подарунок! А телеглядачі "Жди меня. Україна" дізнаються багато нового про свого улюбленого ведучого - наприклад, які бутербродам віддавав перевагу студент Бондаренко, які заборонені плакати висіли на стінах його кімнати, як він створив музичну групу і багато іншого.

Не пропустіть найдушевніший святковий випуск "Жди меня. Україна" вже у понеділок, о 15.25!

І не забувайте, що Новий рік - найкращий час для втілення найзаповітніших бажань. Тож, не переставайте мріяти і вірити!