"Мереживо долі" стало найкращою серіальної прем'єрою року на українському ТБ

На "Інтері" з успіхом пройшов показ 40-серійної мелодрами "Мереживо долі", знятої за замовленням телеканалу компанією FILM.UA. З часткою 20,0% і рейтингом 8,3% кіносеріал став кращою серіальної прем'єрою року на українському телебаченні за масовою українською аудиторією 18+.

Фінальна серія мелодрами у четвер, 22 грудня, зібрала частку 25,0% за аудиторією 18+ (Україна), 15,1% серед глядачів 18-54 (50+) та стала беззаперечним лідером свого слоту за обома цільовими аудиторіями.

В українській версії успішної корейської дорами "Туфелька для Попелюшки" зіграли як молоді актори - Міла Сивацька, Євгенія Розанова, Денис Васильєв, так і вже відомі - Ольга Сумська, Валерій Афанасьєв, Кирило Жандаров, Віктор Сарайкін, Олеся Жураковська, Дмитро Суржиков та Андрій Джеджула .

"Серіал "Мереживо долі" - це дійсно подія, якій було віддано кілька місяців кропіткої роботи, енергії, сил і любові, - каже актриса Ольга Сумська, виконавиця однієї з головних ролей. - Ми з партнерами й усією знімальною групою вкладали душу в цей проект і дуже раді, що глядачі так добре прийняли цю історію".

ТОП-5 каналів 22 грудня у слоті фінальної серії т/с "Мереживо долі" (21:57:07-22:53:35), (частка 18+, Україна/18-54, 50+, відсортовано за 18+, Україна





В цілому, за результатами дня 22 грудня Інтер став лідером серед українських телеканалів з часткою 15,6% за аудиторією 18+ (Україна).

Про інші серіальні прем'єри "Інтера" читайте на http://serial.inter.ua/

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за період 21.11-22.12.2016 (дані Overnight за 21-22.11). Дані надані за показниками shr% і rat%. Детальніше за показниками і визначеннями цільових аудиторій у глосарії ІТК