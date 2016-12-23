Зірки, новорічне шоу, шопінг... Аукціон "Інтер" - дітям" втілює мрії

Шопінг із зіркою, зйомки у новорічному вогнику, тренування з олімпійською чемпіонкою, кулінарний майстер-клас з відомою телеведучою - благодійний онлайн-аукціон телеканалу "Інтер" втілює мрії, дарує учасникам унікальні можливості, огортає атмосферою свята і водночас... збирає кошти на придбання апарату штучної вентиляції легенів Аvea для відділення реанімації новонароджених НДІ ПАГ. Медобладнання коштує 810 тис. грн. На даний момент загальними зусиллями зібрано вже більше 600 тис. гривень! Долучитися може кожен охочий: на сайті deti.inter.ua чимало ексклюзивних лотів, і щотижня додаються нові. Більшість зірок вже третій рік підтримує благодійну ініціативу "Інтера", надаючи свої сувеніри, особисті речі і виділяючи час. Адже зустрічі з власниками їхніх лотів завжди наповнені особливими емоціями і теплотою.

Для мільйонів українців новорічний вогник на ТБ - обов'язкова складова гарного настрою у новорічну ніч. Але деяким телеглядачам, а саме - учасникам онлайн-аукціону "Інтер" - дітям" - вдалося потрапити за лаштунки і побачити, як створюється святкова казка для всієї родини - новорічний вогник "Залишаємося зимувати". Харків'ян Олену і Романа, а також киянок Юлію та її дочку Анжеліку за лаштунками новорічного шоу чекали журналісти програми "Ранок з "Інтером" Марина Чанкова та Дмитро Чистяков. Вони провели для гостей міні-екскурсію павільйоном, познайомили їх із зірковими учасниками вогника, сфотографували на пам'ять і посадили на кращі місця.

"Для багатьох людей потрапити за лаштунки шоу - мрія всього життя, - зауважили журналісти. - Ми допоможемо здійснити цю мрію відразу декільком нашим глядачам".



Буквально з перших кроків гості опинилися у казці. Причому - східній! На сцені модного клубу (а в цьому році місцем дії новорічного шоу став саме нічний клуб) свій знаменитий хіт "Шикидим" співав вбраний у "султана" Віктор Павлік. А навколо нього кружляли прекрасні дівчата-танцівниці. Утім, маленьку Анжеліку вразила не стільки близькість зірки, скільки прикраса залу - вона із задоволенням гралася з блискітками. А ось Олена мала свої причини приїхати на зйомки святкового шоу: дівчина - співачка-початківець. І на майданчику її чекав сюрприз! Олена змогла поставити важливе питання одній зі своїх улюблених виконавиць Олі Поляковій: що їй робити, щоб стати успішною і перемогти у музичному конкурсі? "Так - можеш? - серйозно подивившись на дівчину, запитала епатажна зірка. І показала всю міць свого вокалу. Олена повторила. "Ну ось, готова зірка!" - резюмувала Полякова. Після такої похвали у будь-якої людини виростуть крила!

"Нам пощастило навіть потрапити в кадр! - ділиться враженнями Юлія. - Ми познайомилися і зробили селфі не лише з артистами, але й з улюбленими ведучими "Інтера" Андрієм Доманським та Андрієм Дромовим".

Для Юлі дива на цьому не закінчилися, оскільки попереду на неї чекав ще один захоплюючий маршрут. Але вже не за куліси, а по магазинах - обирати вбрання для зустрічі Нового, 2017 року. Адже сім'я подарувала їй ще один лот - шопінг з шоуменом Дмитром Коляденком. Він точно знає, як справити враження і створити незабутній образ. Телеглядачка і зірка приїхали в один з дизайнерських шоу-румів і досить швидко знайшли сукню-мрію. Навіть дві! Причому обидва наряди настільки сподобалися Юлії і виявилися їй до лиця, що обрати було складно. Визначитися допоміг, як і планувалося, Діма Коляденко. Оцінивши обидва варіанти суворим чоловічим поглядом, він порекомендував їй одну сукню і... подарував другу.

"Я була настільки здивована, - ділиться враженнями учасниця аукціону. - Діма у житті виявився зовсім не схожим на свій екранний образ. Це дуже інтелігентний, делікатний, вихований і красивий чоловік. А плаття в подарунок - приголомшливий сюрприз!"

Тим часом до зустрічі зі своїм кумиром - олімпійською чемпіонкою Лілією Подкопаєвою - готувалися три дівчинки: Настя, Ірен і Карина. 7-річна Ірен приїхала разом з батьками з Маріуполя. Вона серйозно займається гімнастикою, вже має розряд, і Лілія Подкопаєва для неї - кумир, зразок для наслідування. Більш того, під час тренування з'ясувалося, що в рідному Донецьку Ірен займалася з першим тренером Подкопаєвої - Лілією Пугачовою!

"Емоції - фантастичні! - зізналася легендарна спортсменка після тренування. - Я провела чудовий час і щаслива, що змогла поділитися своїм досвідом, а дівчатка поділилися зі мною тим, що знаю і вміють. Насправді сьогодні був не урок спортивної гімнастики, а спілкування, натхнення не тільки для мене, але й для дівчаток. Коли вони бачать людей, на яких хочуть рівнятися і бути схожими, можливо, це дає стимул в житті і правильний орієнтир. Я бажаю усім удачі, щоб вони себе знайшли в цьому житті, реалізували і були затребуваними. Коли ти бачиш сяючі очі і посмішки дітей - це дорогого коштує! Тому ми все робитимемо для того, щоб вони посміхалися".

Сповнений посмішками день чекав і на сестер Соломію і Катю, які несподівано отримали подарунок від незнайомого благодійника: чоловік викупив на аукціоні майстер-клас Анастасії Даугулє з приготування імбирного печива і вирішив подарувати його дітям. Дівчатка дуже люблять готувати і планують в майбутньому стати кухарями-кондитерами, тому зраділи, коли випала така нагода. Програма "Готуємо разом" надала свою кухню для зустрічі майстринь і - у повітрі закружляли аромати спецій. Готували Катя, Соломія і Настя справжній балтійський символ Різдва - імбирне печиво "Піпаркукас".

"У Латвії кожна господиня має свій рецепт, - поділилася кулінарними секретами Анастасія. - Це абсолютна унікальна для кожної латиської сім'ї страва, готувати яку перед Різдвом збирається вся родина. Печиво символізує собою початок нового родового кола. І багатьом дозволяє помиритися. В Прибалтиці "Піпаркукас"- такий самий символ Нового року, як мандарини або ялинка".

Під кінець приготування на кухню зазирнув ще один зірковий гість - Роман Кадємін. І печиво спробував, і з дівчатками познайомився, і підтримав їх завзятість у прагненні стати кулінарами.

"Іноді мені хочеться щось зробити, чогось досягти, але потім раптом стає лінь - і я нічого не роблю, - зізналася Катя. - Але тепер все буде по-іншому. Я буду намагатися йти до своєї мрії. Тому що я зрозуміла: якщо я не прагну до своєї мети, в цей самий час цілі досягає хто-небудь інший".

А благодійний онлайн-аукціон "Інтер" - дітям" триває і йде до своєї мети - зібрати кошти на купівлю сучасного медичного обладнання для відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених НДІ ПАГ. На сайті deti.inter.ua ще багато лотів - давайте разом робити добрі справи і рятувати дитячі життя. Приєднуйтесь!