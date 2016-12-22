"Добрий вечір на Інтері" для справжніх чоловіків!

24 грудня з 22:30 жоден свідомий представник сильної статі не зможе відірватися від перегляду програми "Добрий вечір на Інтері"! А все тому, що цього вечора піднімати настрій телеглядачів на небувалу висоту будуть не тільки яскраві й іронічні ведучі тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников, Серга і Єгор Калейников, але і чарівні дівчата з групи "ВІА Гра" – Настя Кожевнікова, Еріка Герцег і Міша Романова!

Ведучий програми і гостинний господар Андрій Доманський підкреслив складність завдання, яке стоїть перед чоловічою командою: вразити прекрасних дам, вести себе по-джентльменськи і... постаратися виграти. Ось тільки полегшувати долю однієї з команд ніхто не збирається, незважаючи на чоловічу солідарність і жіночі чари.

"Ми налаштовані не піддаватися чарам дівчат з "ВІА Гри", – рішуче заявив перед стартом Єгор Калейніков. – Ну, скільки ж можна? Весь час жінкам – все! А як же чоловіки?"

У новому конкурсі "Поставити на місце" командам доведеться згадати буквально все, що знають, і пошкодувати про те, чого не знають про суперників на протилежному дивані. За правилами конкурсу, один з гравців повинен розставити в хронологічному або іншому порядку шість фотографій. Наприклад, дівчатам доведеться пригадати, хто, з ким і коли вів випуски "Орла і решки", а чоловічому дивану – послідовно розставити склади групи "ВІА Гра".

Не обійдеться без вже добре знайомих і улюблених глядачами конкурсів – "Слова на вітер", "Що бачу, те й співаю", "Скатертиною дорога" і "Світ тісний" (до речі, а ви вгадаєте, скільки разів Гурченко вимовила "5 хвилин" у відомій пісні?). Якщо ви мріяли побачити тендітних амазонок з популярного тріо у незвичному положенні – не пропустіть ефір програми "Добрий вечір на Інтері". В одному з конкурсів всі дівчата опиняться... на колінах. І це далеко не всі сюрпризи і несподіванки передноворічного випуску.



Вести зірок до перемоги будуть капітани-телеглядачі: маркетолог Айтен Новрузова і фітнес-тренер Олександр Осипенко. Що вийде з вічної історії протистояння чоловіків та жінок, чи виявиться сильна стать найсильнішою в цього вечора? Хто з горя вдариться в "ревниві обнімашки" з суперником, які будуть більше схожі на боротьбу за увагу однієї з прекрасних дам? І хто з капітанів виграє заповітний суперприз і реалізує свою мрію?



Позаздрити господареві студії Андрієві Доманському, повболівати за чоловічу або жіночу зіркову команду, та й просто добре провести вечір можна вже цієї суботи, 24 грудня, о 22:30 на "Інтері". Нехай кожен вечір буде добрим!



Про проект "Добрий вечір на Інтері" – vecher.inter.ua