"Залишаємося зимувати" в Україні: зірки розповіли про улюблені місця відпочинку в нашій країні

Як зустрінеш Новий рік - так його і проведеш. Телеканал "Інтер" пропонує зустріти 2017 рік вдома, у компанії найкращих українських артистів, з улюбленими піснями, веселими жартами і зворушливими історіями. Усе це чекає телеглядачів 31 грудня о 22:30 у святковому вогнику "Залишаємося зимувати". У назві проекту - головна ідея новорічної ночі: попри усі труднощі залишатися зі своєю Батьківщиною, жити і творити у своїй країні. А зірки новорічного вогника "Інтера" відкрили секрет, де вони будуть зимувати у цьому році, і розповіли про свої улюблені місця в Україні.

Ольга Сумська

"Ми з сім'єю вже декілька років поспіль залишаємося зимувати в Україні, подорожуємо по різних цікавих куточках нашої прекрасної Батьківщини. У нас є такі живописні місця! По-перше, вся наша сім’я закохана в Карпати. Лижі – це наше хобі. Цього року ми відзначали Різдво в Яремчому. Це було незабутньо! Це ті враження, які залишаються з тобою і гріють твоє серце протягом усього року. Моя молодша донечка також їздила в Карпати влітку і вже знову каже, що скучила за горами. Зверніть увагу, вона скучає не за Альпами в Австрії чи Італії, а саме за нашими рідними Карпатами. Та у нас по всій Україні можна знайти справжні перлини для відпочинку. Візьміть, наприклад, той же Миргород або, скажімо, інші містечка Центральної або Західної України. Потрібно насолоджуватися красою нашої Батьківщини і популяризувати саме родинний відпочинок".

Олександр Пономарьов

"Напевно, я нетрадиційно відповім, але навіть e новорічну ніч зазвичай не працюю, а відзначаю це свято вдома: з шампанським, мандаринами - все, як було завжди прийнято e нашій родині. Зимувати потрібно вдома".

Анастасія Даугулє

"Де зимувати в Україні? Я люблю гори. Більш того, у мене є мрія, яку я ніяк не здійсню. Я хочу зустріти Новий рік в Карпатах. Прямо там, на гірськолижній базі, щоб вранці 1 січня не шукати вчорашнє олів'є у задушливій квартирі, а встати на лижі і поїхати назустріч новому етапу життя. Сподіваюся на щасливе! Для мене новорічні свята - завжди несподіванка. Новий рік з'являється раптово, як сніг для наших комунальних служб (сміється). Напевно, це тому, що мій робочий графік впритул наближається до новорічних свят. Я працюю аж до 31 грудня".

Потап і Настя

"В Україні ми полюбляємо відпочивати в Карпатах: там дуже круто. А ще нам дуже подобається Закарпаття та Прикарпаття: їздимо туди попити водички "Нафтуся", очистити організм, підлікуватися. До речі, там завжди можна зустріти всіх колег. Наприклад, "ВІА Гру", якщо зазирнути в якийсь SPA-салон".

EL Кравчук

"Я зустрічатиму Новий рік в Берліні, це пов'язано з роботою. І там обов'язково буду дивитися новорічний вогник "Залишаємося зимувати" на "Інтер+"! Але потім на Різдво повернуся до Києва, до батьків, і проведу тут зимові свята. Та й, в принципі, всю зиму проведу в Україні: буду готувати щось дуже важливе до весни, до свого дня народження".

Леся Нікітюк

"Ми маємо пишатися, бо Україна чи не єдина країна в світі, де є стільки різноманітних місць для відпочинку! Це я вам кажу як мандрівниця з досвідом! В нас є і гори, і море, і степи, і ріки, і різні цікаві історичні місця. Незабутній відпочинок в Карпатах, який мало чим відрізняється від відпочинку у тих же Альпах. Ну, хіба може трішки відрізняється тим, що в нас дешевше (сміється)".

Микита Алексєєв

"Зимові свята - час, який добре було б провести вдома. Я, щоправда, більше люблю Різдво, ніж Новий рік, намагаюся з року в рік проводити його у колі сім'ї та найближчих друзів. Причому дуже люблю їх розігрувати. Можу зателефонувати і сказати, що не можу приїхати, а сам в цей час, щоб не встигли засмутитися, вже стою під дверима і дзвоню в дзвінок. Мені кажуть: "Як - не можеш приїхати?! Почекай, зараз поговоримо. Хтось дзвонить, двері відкрию". Відкривають - а там я. Причому з року в рік практично завжди вони "попадаються" на цей розіграш!"

Олеся Жураковська

"Найулюбленіше місце відпочинку для мене - це мій дім. Ще дуже люблю Чернігів. Для мене це місце сили, тому що це місто з багатою, найдавнішою культурою. Я там часто буваю: їжджу на вихідні, просто відпочити. Ще мені дуже подобаються Львів, Тернопіль і, звичайно ж, Карпати - я була там в різних місцях. Що стосується багатства природи, ландшафтів та пейзажів, думаю, нам позаздрили б чимало світовихі курортів. Потрібно ще підтягнути рівень сервісу. Я - оптиміст, і думаю, що ми будемо вдосконалюватися і в цьому плані. Ще мені подобається Буцький каньйон на Черкащині. Це місце розширило мої знання про Україну як таку. Всім рекомендую обов'язково там побувати: там дуже красиво. Коли я вперше туди приїхала, мене вразив той факт, що в рівнинній частині нашої країни утворився такий каньйон, це надзвичайно! В Івано-Франківській області є дуже багато приголомшливих сіл з багатою культурою і з чудовими людьми. Окремо варто сказати про Полтаву і ті незвичайні місця з приголомшливою енергетикою, які є на Полтавщині, наприклад, Диканька. Ще там є дуже цікаве містичне місце під назвою Чернечий Яр. Якщо чесно, всього і не перерахувати, бо у нас дуже гарна земля".

Якщо ви ще не визначилися, де зустріти Новий рік - 5 колоритних маршрутів по Україні від телеведучих "Інтера".