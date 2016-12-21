Усик і Ломаченко на "Інтері" підіб'ють підсумки боксерського року

У неділю, 25 грудня, о 21:30 проект "Великий бокс" на "Інтері" підведе підсумки боксерського 2016 року для України. Творці програми впевнені: нова сторінка в історії світового боксу пишеться саме українськими боксерами. Цього вечора будуть обговорюватися три основні теми і три основних героя: Володимир Кличко, Олександр Усик і Василь Ломаченко. Це унікальний ефір: в одній студії зустрінуться два друга, два легендарних спортсмена, які працюють за океаном – чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко та чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик. Для обох боксерів цей рік став етапним: вони обидва домоглися важливих перемог.

"Василь провів два поєдинки за пояс чемпіона світу, виграв обидва, – коментує Сергій Долбілов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер". – У першому з них, проти Романа Мартінеса, Ломаченко встановив світовий рекорд, вперше завоював пояс чемпіона світу у двох вагових категоріях. У другому бою він просто декласував сильного супротивника Ніколаса Уолтерса, після чого експерти стали пророкувати йому кар'єру кращого боксера поза вагових категорій".

Олександр Усик у вересні виграв у поляка Кшиштофа Гловацьки і завоював пояс чемпіона світу за версією WBO. Минулого тижня в Америці Усик провів перший захист титулу, який завершився його безперечною перемогою. "Це був, мабуть, найскладніший поєдинок у його професійній кар'єрі, – говорить Сергій Долбілов. – Бій транслювався на телеканалі HBO, і для нашого боксера вкрай важливо було не просто виграти, а зробити це яскраво. Олександр впорався із завданням гідно: дострокова перемога, перший захист чемпіонського пояса і реальна перспектива продовження кар'єри в Америці".

У програмі обговорять перспективи Ломаченка та Усіка в наступному році. Окрему увагу у підсумковому випуску "Великого боксу" на "Інтері" буде приділено майбутньому мега-бою Володимира Кличка і Ентоні Джошуа, який заплановано на 29 квітня в Лондоні на 80-тисячному стадіоні "Уемблі".

Крім Олександра Усика та Василя Ломаченка, 25 грудня у студії "Великого боксу" на "Інтері" зберуться постійні експерти програми: екс-чемпіонка світу з професійного боксу і віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, спортивний оглядач Олександр Бєлєнький, експерт боксу Антон Горюнов і керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер" Сергій Долбілов. Ведучий "Великого боксу" – Роман Кадємін.