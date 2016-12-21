Випуск "Речдоку" встановив новий рекорд: злочин під грифом "таємно"

Найуспішніша прем'єрна лінійка року – детективний цикл докудрам "Речдок" власного виробництва телеканалу "Інтер" – встановила новий рекорд телеперегляду. Вчора, 20 грудня, серія "По сліду отруйника" зібрала частку 23,4%, серед глядачів 18+ (Україна), що стало максимальним показником проекту з початку його показу на телеканалі. І - кращим показником частки за весь день в Україні. "Речовий доказ" став беззаперечним лідером свого слота, випередивши найближчого конкурента більш, ніж у два рази. Програму переглянуло 2,6 млн. телеглядачів України.

Випуск "По сліду отруйника", як і всі історії проекту, заснований на реальних подіях. У 1975 році, в санаторії закритого типу "Конча-Заспа" було вбито провідного інженера з палива Конструкторського Бюро "Молнія" Сергій Жыхин. Бюро працювало над надзвичайно секретним проектом – першим в СРСР бойовим космічним кораблем "Спіраль". В ті роки, в розпал холодної війни між СРСР і США, боротьба за космос велася особливо жорстко. Тому смерть Жихына зацікавила не тільки МВС і прокуратуру – хід слідства взяли під контроль органи держбезпеки. В результаті ретельного і непростого розслідування з'ясувалося, що фахівець в області ракетного палива, якого оберігали від зайвих контактів через найвищий ступень секретності його роботи, виявився ... жертвою чужих любовних інтриг.

З моменту старту детективного циклу "Речдок" 7 листопада пройшло півтора місяці і протягом усього цього часу прем'єрний проект "Інтера" залишається лідером слоту.

ТОП-5 каналів 20.12.2016 р. у слоті програми "Речовий доказ" (13:59:58-14:41:04),

частка (18+, Україна)







В цілому, за результатами дня 20 грудня "Інтер" став лідером серед українських телеканалів з часткою 16,2% за аудиторією 18+ (Україна).



Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 20.12.2016 (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch# (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК



