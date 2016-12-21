Прем'єра на "Інтері"! Серіал "Анна-детективъ": злочини розслідує медіум

У передноворічний тиждень на "Інтері" – знову прем'єра! Загадкові історії, гострі відчуття, злочину і містика – з 26 грудня о 21:00 в ефірі телеканалу гостросюжетний серіал "Анна-детективъ" виробництва Star Media.

56-серійний детектив замислювався творцями в стилі, який часто називають британським: стримані манери, костюми, атмосфера. Дія серіалу відбувається в кінці XIX століття. Головна героїня – 19-річна дівчина Ганна Миронова – живе в маленькому повітовому містечку. У неї є природний дар: вона справжній медіум. Одного разу до Затонську приїжджає новий начальник розшукового відділу поліції Яків Штольман: незручного слідчого висилають на периферію після загадкової справи, яку він розслідував. Нитки злочину тяглися в найвищі ешелони, пов'язані з царською сім'єю, тому від сищика постаралися якнайшвидше позбутися. Столичний детектив був упевнений, що занудьгує в провінційному містечку, але роботи виявилося більше, ніж можна було уявити.

Анна і Яків одночасно починають розслідувати складні і заплутані справи. І якщо Штольман з'являється на місці злочину в силу своїх службових обов'язків, то Анну приводять туди... духи. Завдяки підказкам дівчина намагається відновити справедливість, знайти винного. У підсумку Анні вдається розслідувати найзагадковіші злочини, проти яких поліція безсила.

"Містика десь сприяє розкриттю злочинів, а десь, навпаки, заважає, – каже Влад Ряшин, генеральний продюсер Star Media. – Герой – це людина з непростою біографією, це детектив, прагматик. У парі з дівчиною вони розслідують злочини: він за допомогою аналізу і висновків, а вона – через відчуття і контакти з духами. Свідоме плюс несвідоме. Інь і Ян. Два різнополярних людини, які дуже тягнуться один до одного".

Головну роль в серіалі "Анна-детективъ" виконує молода актриса Олександра Нікіфорова, відома глядачам за роботу в телефільмі "Ленінград 46".

"Ганна Миронова – не слідчий, – розповідається про свою героїню Олександра. – Вона – юна дівчина, наділена здібностями медіума. І горить бажанням розкривати злочини, допомагати людям. У перших серіях вона ще не може впоратися зі своїми надзвичайними здібностями: те, що до неї приходить, їй не підконтрольне, вона не може цим керувати. Але вона переконана: якщо тобі дано дар, то ти зобов'язаний його використовувати і розвивати".

Заради зйомок у детективному серіалі Олександра Нікіфорова довелося вчитися триматись у сідлі, фехтувати і танцювати популярні наприкінці XIX століття танці.

Роль Якова Штольмана, якого творці називають Шерлоком Холмсом і Ерастом Фандоріним в одній особі, грає актор Дмитро Фрід ("Маша в законі", "Небо у вогні", "Тримай мене міцніше", "Разом назавжди", "Загальна терапія"). "Мій герой – професіонал, що володіє своїм почерком, а великий досвід розкриття справ дозволяють йому знаходити нестандартні ходи на шляху розкриття заплутаних злочинів", – говорить про свого персонажа Дмитро.

Спеціально для зйомок серіалу "Анна-детективъ" побудували ціле повітове місто XIX століття з вулицями, будинками, торговими лавками. Для головних і другорядних персонажів історичної картини було підготовлено близько тисячі різних комбінацій костюмів того часу.

Новий історичний детектив з елементами містики дозволить телеглядачам зануритися в епоху кінця XIX століття і разом з головними героями розгадати загадкові історії і розкрити злочини того часу.

Дивіться серіал "Анна-детективъ" на телеканалі "Інтер" з 26 грудня, з понеділка по четвер о 21:00.

Про інші серіальні прем'єри"Інтера" читайте на http://serial.inter.ua/

"Анна-детективъ"

Жанр: детектив з елементами містики

Кількість серій: 56

Рік: 2016

Виробництво: Star Media

Продюсери: Влад Ряшин, Віталій Бордачов, Дарина Легони-Фіалко, Катерина Андрієнко

Автори сценарію: Юлія Венгловская, Олексій Колмогоров, Павло Кім, Сергій Голубєв Марія Кретиніна

Режисери-постановники: Фелікс Герчиков, Євген Семенов, Артур Румунська, Сергій Мезенцев, Денис Карро, Віталій Бордачов

У ролях: Олександра Нікіфорова, Дмитро Фрід, Сергій Друзьяк, Ірина Сидорова, Андрій Риклін, Борис Хвошнянський, Ольга Сумська, Андрій Лук'янов, Микола Денисов, Олена Полякова, Альгіс Арлаускас, Володимир Пивоваров, Галина Звягінцева, а також: Софія Ардова, Валерія Забєгаєва, Володимир Кошовий, Дмитро Бедарев, Сергій Марін та ін.