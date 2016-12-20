Новорічний вогник "Залишаємося зимувати" 31 грудня на "Інтері"

У новорічну ніч в ефірі телеканалу "Інтер" запалає святковий новорічний вогник з улюбленими зірками, піснями, прем'єрами, привітаннями та романтично-музичним сюжетом – "Залишаємося зимувати".

Як відомо, у новорічну ніч завжди щось трапляється: від неймовірних чудес до повного порушення всіх планів свята, а іноді навіть і життя. Але у головного героя цієї історії – директора нічного клубу і афериста Леоніда Вікторовича (Ян Цапник) – провалів не буває. У новорічну ніч він вирішує провернути велику святкову аферу: організувати в одному нічному клубі два абсолютно різних концерти – "Хіти 90-х" і сучасний "Новий рік. Новий хіт!". У результаті в одному залі одночасно опиняються два склади виконавців і слухачів: стикаються два світи, які розділяє двадцять років життя, досвіду та музичних уподобань. Але директора не лякають можливі протиріччя у поглядах і смаки публіки: зібравши гроші за квитки, він збирається втекти з подвійною касою. А всі проблеми глядачі і артисти нехай вирішують самотужки. Новий рік під загрозою зриву! На щастя, ситуацію рятує... любов.

Залишаючи клуб, Леонід Вікторович раптом помічає серед глядачів своє перше кохання (Ольга Сумська). Він не може зіпсувати їйНовий рік, тому повертається і докладає фантастичних зусиль, щоб концерт відбувся. У цей час в залі збираються глядачі, які прийшли на різні концерти. Серед гостей – мама і дочка (Олеся Жураковська та Ольга Атанасова), які вирішили провести Новий рік окремо, тому купили квитки на різні заходи, і... опинилися за одним столиком. На новорічне свято прийшла "модна" пара – 50-річний бізнесмен (Володимир Стержаков) і його 25-річна кохана (Леся Нікітюк), яка силоміць затягнула обранця на концерт сучасної музики. Він думав, що попереду – найнудніший вечір його життя, але з подивом почув не тільки модних виконавців, але й улюблені хіти своєї юності.

За лаштунками і на сцені зустрічаються різні артисти: Ірина Білик, Макс Барських, Наталя Могилевська, Monatik, Олександр Пономарьов, Микита Алексєєв, Ані Лорак, "ТІК", Loboda, "Потап і Настя", Ольга Полякова, "Время и Стекло", Олег Вінник, Real О, "Неангели", Надія Мейхер, Віталій Козловський, Злата Огнєвіч, Віктор Павлік, Openkid's, El Кравчук, Наталія Бучинська, Дмитро Коляденко, Марія Яремчук, Аслан Ахмадов, Міла Нітіч, Сергій Гладир, Світлана Тарабарова, Kadnay, Іван Березовський, Gadar, гурти "Авіатор" і Emotion. Ведучий новорічної вечірки – Андрій Доманський, і він, як і решта артистів, не може зрозуміти, що відбувається і, власне, який концерт йому вести?..

В результаті горе-директорові нічного клубу все ж вдається організувати концерт, в якому співіснують і сучасні пісні, і хіти 90-х. Незважаючи на плутанину, виконавці та глядачі знаходять спільну мову і весело відзначають Новий рік. А найголовніше – вони приходять до висновку, що насправді їх дуже багато що об'єднує! Так само, як і всіх глядачів телеканалу "Інтер" та його новорічного проекту "Залишаємося зимувати".

Назва новорічного вогника – не випадкова. Адже головна ідея проекту в тому, щоб, незважаючи ні на які труднощі й обставини, не залишати свою Батьківщину, жити і творити у своїй країні. Саме про це –головна пісня вогника, кавер-версія відомого хіта групи "Сплін" – "Остаемся зимовать". Її виконають ведучі "Інтера": Андрій Доманський, Анастасія Даугулє, Андрій Данілевич, Ірина Юсупова, Роман Кадємін, Жанна Тихонова та Анатолій Бондаренко. Ще одна важлива для проекту і його задуму пісня – "В Києві жити", яку співатиме сольно Андрій Доманський. Це дві головні пісні, що розкривають основну ідею, з якою телеканал "Інтер" і його глядачі зустрічають Новий 2017 рік, – життя людини є справжнім лише тоді, коли він ділить його зі своєю Батьківщиною, сім'єю, рідними та близькими людьми.

"У словах цих двох пісень все сказано, – каже Ганна Безлюдна, генеральний продюсер проекту, керівник Inter Media Group. – Ці пісні яскраві і, напевно, навіть зухвалі. "Остаемся зимовать" – пісня-виклик, виклик всіх нас тому смутному часу, який зараз переживає країна. Ведучі "Інтера" співають її від імені і для мільйонів наших глядачів, з якими у нас сьогодні подібне відчуття того, що відбувається. Ця пісня для мільйонів українців лунає сьогодні по-новому: "остаемся зимовать", "остаемся рисковать, вода замерзла – перебъемся"... Цією піснею і всім новорічним вогником ми хочемо сказати, що переживемо холодну пору, впораємося, що не треба ламати себе і не треба їхати, про що сьогодні, на жаль, думають чимало людей. Ми говоримо, що залишаємося зимувати. І обов'язково дочекаємося весни".

На телеглядачів чекає найбільш різнопланова музика, зустріч з улюбленими виконавцями, яскраві концертні постановки, багато музики і гумору, прем'єри пісень і несподівані дуети, сюрпризи від зірок і справжні перевтілення. Так, Ірина Білик виступить на сцені разом зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. Більш того, зіркова пара дозволить глядачам зазирнути у свою спальню, де влаштує 31 грудня справжню піжамну вечірку! Світлана Лобода змінить три образи і подарує глядачам прем'єру пісні "Білим Снігом". Наталя Бучинська разом з Дімою Коляденком здійснить "Спробу №5". Ольга Полякова ледве не опиниться у гаремі Віктора Павліка. Світлана Тарабарова перевтілиться у свого улюбленого героя – Маленького принца – і заспіває пісню Земфіри. Міла Нітіч стане епатажною Шер. "Потап і Настя" виконають нову пісню "Ядовитая", причому образ "отруйної вишеньки", що отруює життя Потапа, Насті Каменських доведеться показувати буквально – у величезному келиху. Злата Огнєвіч літатиме над сценою. А ведучі телеканалу "Інтер" – Андрій Доманський, Анастасія Даугулє, Андрій Данілевич, Ірина Юсупова, Роман Кадємін, Жанна Тихонова та Анатолій Бондаренко – взагалі створять власний музичний бенд!

Для режисера-постановника новорічного вогника Олександра Ігудіна це вже шостий новорічний проект, який він знімає для "Інтера". Ще одним режисером-постановником концертних номерів проекту "Залишаємося зимувати" стала Олена Коляденко, давній друг телеканалу.

"Наш новорічний вогник "Залишаємося зимувати" буде яскравим, барвистим, щирим, – впевнений Олександр Ігудін. – Багато прем'єр пісень, кавер-версії на відомі хіти, які глядачі навіть не очікують почути саме в такій інтерпретації. У нас в цьому році підібрався дуже сильний акторський склад. Буде дуже багато сюрпризів!"

Зйомки проекту "Залишаємося зимувати" проходили наприкінці листопада на Кіностудії імені Довженка. У трьох павільйонах збудували складні та яскраві декорації: суперсучасний нічний клуб з двома рухомими сценами, танцполом, комфортною VIP-зоною, барною стійкою, червоною доріжкою, гримерками для артистів і кабінетами адміністрації. Для оформлення інтер'єру нічного клубу було використано 50 тисяч декоративних паєток, які упродовж 10 днів кілька людей нанизували на спеціальні елементи, а також особлива декоративна італійська тканина і сріблястий сценічний дощик, доправлені з Мілана. І навіть за барною стійкою клубу працював не просто справжній профі, а флейр-бармен Євген Соколов, який входить до десятки найкращих барменів світу.

"У цьому новорічному вогнику ми зробили акцент на кліповому підході до музичних номерів, – розповідає Анастасія Прудь, головний режисер телеканалу "Інтер". – Дія відбувалася не тільки на сцені, постановки були розведені по всьому знімальному майданчику. Артисти працювали і на танцполі, і за барною стійкою, і в VIP-зоні – ми задіяли абсолютно всі локації. Дуже сміливим рішенням з нашого боку було використати в оформленні сцени дзеркальні поверхні. З одного боку, вони створюють чарівний магічний ефект, а з іншого, – існує ризик, що в елементах декорацій може відображатися робочий процес: камери, оператори, знімальна група. Ми до останнього переживали, але у нас все вийшло!"

Дивіться 31 грудня о 22:30 на телеканалі "Інтер" новорічний вогник "Залишаємося зимувати".



