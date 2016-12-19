Андрій Доманський переплив річку взимку!

Прошел почти год с момента, когда шеф-повар кулинарной программы "Готовим вместе" Андрей Дромов поспорил с соведущим Андреем Доманским, что до конца 2016-го сбросит 30 килограммов. Если этого не произойдет, ему придется побороть боязнь высоты и прыгнуть в воду с моста. Однако если проиграет Доманский, то, согласно условию спора, он должен переплыть зимний Днепр.

До последнего момента не было определенности – кто же выиграет пари? Вес Дромова постоянно колебался вокруг роковой отметки. Даже место для проигравшего выбирали, чтобы оно подходило обоим: и вода, и мост для прыжка.

И вот, в канун любимого зимнего праздника – Дня святого Николая – в эфире программы "Готовим вместе" состоялось финальное взвешивание Андрея Дромова. Год назад он весил 140,1 кг, и для победы в споре отметка не должна была превышать 110 кг. Фиксировать результат пригласили ведущую "Утра с "Интером" Анастасию Даугуле. Андрей Дромов встал на весы и – свершилось! Они показали цифру 109,6 кг! 400 граммов решили судьбу этого пари.

Андрей Доманский искренне порадовался за Дромова и начал мужественно готовиться к заплыву. Вот только зима в этом году – ранняя и суровая. Река уже покрылась льдом. И хотя Доманский – опытный дайвер, руководство телеканала и съемочная группа предлагали перенести реализацию спора на более теплое время. Но Доманский был настроен решительно: мужское пари – вещь серьезная. Да и обещание, данное миллионам телезрителей, – не шутка.

"Наконец-то этот день настал, – пошутил Андрей, выходя из здания "Интера" в непривычной для телеведущего униформе. – Я пришел на работу в гидрокостюме, гидрогалстуке и гидроластах. Ласты еле уговорили снять".

Заплыв Доманского собрал вокруг себя огромную группу поддержки, включая камеры, спасателей, водолазов, врачей и целое Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КМДА.

Группа "Готовим вместе" несколько раз высаживалась на разных берегах Днепра, но всюду их ждала одна и та же неутешительная картина – лед. Команда спасателей запретила плыть на подобных участках, вода была найдена лишь в одном месте, недалеко от Московского моста, на одном из притоков Днепра – Десёнке. Правда, здесь пловца подстерегала другая опасность – течение.

Уже понимая, что заплыв состоится, Дромов признался: "Я ведь очень радовался, когда победил. Буквально ликовал! Но теперь, если честно, больше переживаю, чем радуюсь. Потому что Доманский не только мой соведущий, а и мой хороший друг. Я очень сейчас за него беспокоюсь. Без шуток. Это действительно невероятно серьезное мероприятие. Вода – опасная стихия. Особенно когда температура стремится к нулю. Время может пойти на секунды! И даже наличие спасателей не гарантирует того, что все будет хорошо".

Компанию телеведущему в ледяной воде составили не только спасатели на трех лодках. Доманский пригласил преодолеть зимние воды двух товарищей по подводному плаванью. Один из них – Александр Мирончук, член сборной Украины по подводной охоте: "Насколько тяжело переплыть реку в такую погоду? Для человека неподготовленного это может быть тяжело и физически, и психологически. Но Андрей – профессионал. Он справится".

Сегодня заплыв Андрея Доманского уже увидели зрители "Утра с "Интером", а 25 декабря все подробности покажут в программе "Готовим вместе". Таким образом, самый знаменитый телевизионный спор уходящего года можно официально считать закрытым и разрешенным. А Дромов пообещал не останавливаться на достигнутом: "Я буду дальше продолжать худеть. Но уже в более щадящем режиме. Нужно, как минимум, поддерживать себя в нынешней форме. Вот, видите? Печенька. А я не ем – нельзя".

За минувший год Дромову пришлось придумать для себя немало рецептов, чтобы планомерно сбросить вес. И самые эффективные из них вошли в специальный раздел "Диета Дромова" новой кулинарной книги "Готовим вместе. Лучшие блюда страны". Как раз к зимним праздникам команда проекта выпустила второй сборник рецептов, исполненных дуэтом Дромов-Доманский в эфире. Книга "Готовим вместе. Лучшие блюда страны" на днях поступила в продажу. Это прекрасный подарок для близких людей, ведь все рецепты выполнены с любовью!

В новом сезоне 2017 года команда "Готовим вместе" обещает своим зрителям еще много интересных, полезных и вкусных блюд. И, конечно же, много юмора: с двумя одесситами-ведущими не соскучишься! А еще в скором времени программа переедет на новую кухню и тогда – ждите в эфире приглашенных гостей, звезд и готовьте вместе с ними.

Заплыв Андрея Доманского