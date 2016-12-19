"Інтер" переміг разом з Олександром Усиком

В воскресенье, 18 декабря, состоялся один из самых сложных боев в карьере украинского боксера Александра Усика – с южноафриканцем Табисо Мчуну. Наш боксер одержал досрочную победу, защитив титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Поединок проходил в прямом эфире телеканала "Интер" и собрал долю 38,7% среди массовой всеукраинской аудитории 18+, а в крупных городах среди зрителей 18-54 доля составила 23,5%. Бой стал эфирным событием с самой высокой долей воскресного дня. Телетрансляция боя стала безоговорочным лидером слота по обеим целевым аудиториям: почти каждый второй телезритель следил за поединком Усик – Мчуну на "Интере".

"Это был, наверное, самый непростой поединок Александра Уксика в его карьере профессионала, – комментирует Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – Колоссальная ответственность, не дающая права на ошибку, в первом бою в Америке и на канале HBO. Да и соперник оказался крайне неудобным. Быстрый, низко опускающий голову, с хорошей защитой. Попасть в него было очень непросто. Но американская публика жаждала "крови" в первом же раунде. Отсюда и гул на трибунах. Александр справился со своей задачей достойно. Досрочная победа, первая защита чемпионского пояса и реальная перспектива продолжения карьеры в Америке. Хотя, учитывая весовую категорию, это возможно и в Англии, и в Германии, и, чего бы очень хотелось, – в Украине".

К концу боя даже американцы выучили фамилию украинского боксера. В начале встречи, когда ринг-анонсер объявлял выход в ринг Александра, он произнёс – "Юсик", а в финале, когда объявлял победителя поединка, уже уверенно прозвучало – "Усик".

ТОП-5 каналов 18.12.2016г. в слоте боя А.Усик – Т.Мчуну (05:04:27-05:46:45)

(доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина), 18-54 (50тыс.+). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 18.12.2016 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателю shr%. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



