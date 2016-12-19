Марафон "Диво починається!" завершився, але аукціон триває

Вітаємо всіх з чудовим святом – Днем святого Миколая! 17 грудня, напередодні цього радісного дня, на телеканалі "Інтер" відбувся двогодинний святковий марафон "Диво починається!". Команда проекту підготувала безліч сюжетів, чудових історій і сюрпризів, яскравих зустрічей і подорожей, щоб кожен глядач відчув наближення дива, атмосферу чарівництва, зимової казки і дитинства. В ефірі збувалися мрії, до ведучих Анастасії Даугуле і Романв Кадєміна приходили зіркові гості, можна було побачити, як знімався новорічний вогник телеканалу "Залишаємося зимувати" і як реалізовувалися зоряні лоти благодійного онлайн-аукціону "Інтера".

Адже мета аукціону – придбання сучасного апарату штучної вентиляції легенів Avea для порятунку дітей у НДІ ПАГ. І вона стає все ближчою! А це означає, що діти, народжені навіть з вагою півкілограма, отримають можливість дихати, їх можна буде врятувати. На сьогодні, завдяки всім численним учасникам аукціону, вже зібрано 583 400 грн з необхідних 810 тисяч на покупку даного медичного обладнання. І команда телеканалу впевнена: спільними зусиллями все вийде, ця мрія теж збудеться, і в День святого Миколая врятовані дітки будуть, як і всі їхні друзі, шукати подарунки під подушкою.

"Відрадно, що під час цього марафону велика кількість людей бул=и об'єднані не якимось протистоянням, ненавистю чи образою. Вони були об'єднані одним спільним бажанням – допомогти дітям, – говорить Антон Нікітін, головний редактор телеканалу "Інтер". – Причому дітям, яких ми навіть не знаємо! Допомогти зробити їм перший вдих у своєму житті. Я хочу всіх привітати зі святом святого Миколая і сказати, що сьогодні ми всі стали його помічниками. Цим добрим ділом – нашим марафоном "Диво починається!" – ми допомогли зробити світ краще".

Нехай марафон вже пройшов, але благодійний аукціон продовжується! У кожного бажаючого є можливість придбати один з лотів на сайті deti.inter.ua.

Робити добро-легко! Давайте разом змінювати світ на краще, разом робити добрі справи і рятувати дитячі життя.

За лаштунками марафону "Диво починається"