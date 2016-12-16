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Ольга Сумська запаморочила голову Яну Цапнику

Ольга Сумська запаморочила голову Яну Цапнику

16 грудня 2016 | 17:25

У Новий рік можливо все! Бажання - здійснюються, люди - зустрічаються, а почуття, навіть найпотаємніші, - раптово вириваються назовні і починають правити бал. У цьому на власному досвіді переконалася Ольга Сумська, а точніше - її героїня у новорічному вогнику "Залишаємося зимувати" телеканалу "Інтер". У цій святковій історії актрисі дісталася ключова роль: саме завдяки її персонажу нечистий на руку адміністратор Леонід Вікторович (у виконанні Яна Цапника) відмовляється від підступного плану - провернути аферу з новорічними концертами і залишити без свята сотні людей, які придбали на них квитки.

Збираючись втекти, прихопивши з собою подвійну касу, він несподівано зустрічає своє шкільне кохання Ольгу і розуміє, що старі почуття ще не охололи... І він ладен на все, тільки б влаштувати для неї найкращий Новий рік у її житті!

"Я граю самотню жінку, яка мріє зустріти свого чоловіка, але у неї все ніяк не складається, - говорить про свого персонажа Ольга Сумська. - І ось, через 30 років, на Новий рік трапляється диво - вона зустрічає свого однокласника, який колись був у неї закоханий, і розуміє, що він - саме той самий чоловік! Мого партнера зіграв чудовий Ян Цапник. Цікаво, що колись ми з ним мали грати чоловіка і дружину в одному серіалі. Але не склалося: Ян тоді травмував ногу, приїхав на зйомки на милицях і з загіпсованою ногою. У такому вигляді він не міг зніматися, тому його роль віддали іншому акторові. Проте минув час - і в цьому році наші з Яном дороги знову перетнулися, і ми таки зіграли пару у новорічному вогнику! Працювати з ним - одне задоволення. Він дуже емоційна і позитивна людина, заряджає хорошим настроєм усіх навколо!"

За словами самого Яна Цапника, він теж отримав величезне задоволення від зйомок. І не скупився на компліменти усім навколо.

"Я радий, що вперше за два роки знову знімаюся в Києві. Це дорогого коштує! - зізнається актор. - Дуже люблю бувати у цьому місті. Крім того, в цьому проекті для мене зійшлося все: і чудові партнери, і прекрасний режисер, і хороша знімальна група. Тим більше Новий рік - це свято, коли у всіх гарний настрій, коли забуваються усі образи і згадується тільки хороше. У цей час всі думають про друзів, знайомих, близьких і родичів, зичать один одному здоров'я, щастя і дарують подарунки. Тому удвічі приємніше, що ми своїм новорічним вогником даруватимемо людям гарний настрій".

На персонажів Ольги Сумської та Яна Цапника чекає у новорічну ніч чимало сюрпризів і пригод, серед яких і перевтілення у несподівані образи, і обливання шампанським, і навіть справжні поцілунки. До речі, у Новому році здійсниться не лише мрія героїні Ольги Сумської, а й, завдяки новорічному вогнику телеканалу "Інтер", втілиться одне з бажань самої актриси.

"Я веду щоденник, куди у новорічну ніч або на Різдво, або Старий Новий рік записую плани на увесь рік, - розповідає Народна артистка України. - Пишу просто ключові слова, які для мене мають значення. Це може бути все, що завгодно. І ви знаєте, - мрії здійснюються! Наприклад, вже два роки поспіль у списку бажань пишу: "новорічний вогник на "Інтері". І вже другий рік беру участь у новорічному вогнику телеканалу! Здається, зовсім недавно ми з цією прекрасною командою знімали Новий 2016-й рік, а вже - новий проект, новий сценарій і новий рік! Дива дійсно трапляються у новорічну ніч, і в них обов'язково потрібно вірити!"

Які ще чудеса відбудуться з персонажами Ольги Сумської, Яна Цапника та іншими героями новорічного вогника "Залишаємося зимувати"? Дивіться 31 грудня на телеканалі "Інтер".

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